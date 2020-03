Trump suspende durante 30 días los viajes desde Europa a Estados Unidos por el coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado en un mensaje televisado a la nación desde el Despacho Oval la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos con la excepción del Reino Unido para prevenir la propagación del coronavirus. La suspensión entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días.

El presidente ha enviado un mensaje confuso puesto que, aunque en un inicio ha dicho que se aplica a "cualquier cosa" que venga de Europa, incluidas las mercancías y el comercio, no será así. Lo ha reconocido él mismo en Twitter y en un comunicado: "La restricción afecta a las personas, no a los bienes".

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.