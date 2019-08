Trump suspende una reunión con la primera ministra danesa por negarse a venderle Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha suspendido el pasado martes una reunión prevista para principios de septiembre con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ante la negativa de la líder escandinava de abordar la venta de Groenlandia, isla por la que el mandatario ha revelado recientemente interés.

"Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero según los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento", dijo Trump a través de Twitter.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!