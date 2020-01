La UE llama a frenar la "escalada" bélica en Oriente Próximo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado al fin de la escalada bélica en Oriente Próximo. Así lo ha afirmado este miércoles tras el ataque de Irán sobre efectivos estadounidenses instalados en bases en Irak en respuesta al asesinato de Qasem Suleimani, el hombre indispensable de la maquinaria militar y de espionaje de su país en el exterior.

"La crisis afecta profundamente no sólo a la región, sino a todos nosotros. Y el uso de las armas debe detenerse ya para dar espacio al diálogo. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que se retomen las conversaciones", ha afirmado Von der Leyen.

"Los acontecimientos en Irán e Irak y en toda la región son extremadamente preocupantes. Los últimos ataques de misiles sobre bases en Irak usadas por EEUU y las fuerzas de la coalición son otro ejemplo de la escalada y el incremento de las confrontaciones. No interesa a nadie aumentar la espiral de la violencia", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Este miércoles, también, personalidades europeas como el ex primer ministro sueco Carl Bildt; el ex embajador francés en EEUU Jean-David Levitte; el ex ministro de Exteriores británico Alistair Burt; la ex ministra de Exteriores italiana Emma Bonino; y el ex secretario general de la OTAN Javier Solana han firmado una declaración reclamando una rebaja de las tensiones en la zona.

La declaración, promovida por el think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), insta a los gobiernos europeos a intensificar los esfuerzos proactivos destinados a reducir las tensiones en Oriente Próximo. Y señala que Oriente Próximo "afronta un momento de grave peligro, con importantes intereses europeos en riesgo relacionados con la estabilidad regional, el ISIS y la preservación del acuerdo nuclear iraní".