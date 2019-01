Un atentado en Siria causa la muerte de los primeros soldados de EEUU desde que Trump anunció la derrota de ISIS

Al menos 16 personas han fallecido este miércoles, entre ellos miembros estadounidenses de la coalición internacional. El ataque suicida ha sido reivindicado por el grupo yihadista ISIS y ha ocurrido en la ciudad de Manbech, en el norte de Siria.

"Militares estadounidenses han muerto hoy tras una explosión mientras llevaban a cabo una patrulla rutinaria en Siria", según ha publicado en Twitter la base estadounidense para la lucha contra el ISIS, situada en Bagdad. "Seguimos recabando información", ha añadido.

U.S. service members were killed during an explosion while conducting a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time.