Boris Johnson se revuelve ante la presión y deja en el aire el Brexit: "Hace falta un cambio en la UE, no hay progreso"

Boris Johnson se revuelve, pero, de momento, no se levanta de la mesa, aunque marcara el 15 de octubre como el día límite para llegar a un acuerdo. Si el jueves por la noche los 27 apretaban desde Bruselas al primer ministro británico para rematar el Brexit con el acuerdo de relación futura a partir del 1 de enero, el viernes Johnson ha sido contundente: "Si la UE no cambia, no es posible el acuerdo. Estamos listos para el no acuerdo".

El primer ministro británico ha asegurado este viernes: "Desde el principio tuvimos muy claro que no queríamos nada más complicado que una relación al estilo de Canadá basada en la amistad y el libre comercio. A juzgar por la última cumbre de la UE en Bruselas, eso no funcionará para nuestros socios de la UE. Quieren la capacidad continua de controlar nuestra libertad legislativa, nuestras pesquerías, de una manera que es completamente inaceptable para un país independiente".

"Y dado que solo tenemos diez semanas hasta el final del período de transición el 1 de enero", ha dicho Johnson, "tengo que hacer un juicio sobre el resultado probable y prepararnos para todo. Y dado que se han negado a negociar seriamente durante gran parte de los últimos meses, y dado que esta cumbre parece descartar explícitamente un acuerdo al estilo de Canadá, he llegado a la conclusión de que deberíamos prepararnos a partir del 1 de enero con acuerdos más parecidos a Australia, basado en principios simples de libre comercio global. Y podemos hacerlo, porque siempre supimos que habría cambios el 1 de enero, sea cual sea el tipo de relación que tuviéramos".

El primer ministro británico ha sostenido que "después de 45 años de pertenencia la UE, no están dispuestos, a menos que haya algún cambio fundamental de enfoque, a ofrecer a este país los mismos términos que Canadá. Y nos prepararemos para abrazar la alternativa y prosperar como una nación independiente que controla sus propias fronteras, su pesca y establece nuestras propias leyes".

Este jueves, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, anunció su disposición a seguir las negociaciones la próxima semana en Londres y, la siguiente, en Bruselas.

Los líderes, que discutieron el jueves sobre el Brexit sin tabletas y ni teléfonos para garantizar mayor privacidad durante la reunión, "reafirman la determinación de tener una relaciones lo más estrechas posibles con Reino Unido".

Reino Unido ha dejado la UE el 31 de enero de 2020 y a partir del 1 de enero de 2021 las relaciones deban regirse por un acuerdo de relación futura, comercial, que se está negociando sin éxito, de momento.

Los tres principales elementos de discordia, para los 27, son la pesca, el level playing field –igualdad de oportunidades– y el mecanismo de resolución de disputas. "Entre los líderes prevalecen la solidaridad y la unidad", explican fuentes diplomáticas: "Los 27 están preparados para negociar y tienen una clara preferencia por un acuerdo, pero la UE seguirá unida en los asuntos que les separa de Londres mientras exigen a la Comisión Europea que se prepare para un no acuerdo".