El exjugador de fútbol Donato pide un golpe de Estado para frenar el “comunismo” de Lula en Brasil

Los resultados de las elecciones presidenciales ocurridas en Brasil el pasado domingo han dejado en evidencia la enorme polarización que se vive en ese país. En medio de ese clima, el futbolista Donato Gama da Silva, exjugador tanto del Atlético de Madrid como del Deportivo de La Coruña, ha llegado al punto de animar a dar un golpe de Estado.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista ha publicado un texto en el que se refiere a las elecciones en los términos de “guerra”: “La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no se quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla”.

No es el primer futbolista de renombre internacional que se pronuncia públicamente en favor de Jair Bolsonaro. Antes de la primera vuelta electoral, Neymar también había publicado en sus redes sociales un vídeo en el que bailaba invitando a votar al candidato de extrema derecha.

El Tribunal Supremo brasileño ha pedido este martes a la Policía que intervenga para liberar las rutas bloqueadas por los camioneros brasileños movilizados en apoyo de Bolsonaro, derrotado en las elecciones de este domingo. Los manifestantes obstruyen las principales autopistas de ingreso a las capitales del país y han generado dificultades en los accesos a los grandes aeropuertos, con la consiguiente cancelación de numerosos vuelos domésticos e internacionales.