Una familia afgana evacuada por España pierde a su hija en una avalancha en el aeropuerto de Kabul

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha relatado en una entrevista en RNE el caos que se está viviendo en el aeropuerto de Kabul, donde se trata de evacuar a los españoles y colaboradores afganos tras la caída de Afganistán en mano de los talibanes.

Robles ha asegurado que la situación es "dramática" para explicar por qué hasta ahora los aviones españoles no han podido evacuar a más personas de Kabul. Por el momento, un primer avión llegó en la madrugada del jueves a Torrejón de Ardoz, con 53 personas. Un segundo avión español de las fuerzas armadas ha despegado desde el aeropuerto de Kabul esta mañana con 110 personas evacuadas de Afganistán, entre ellas tres familias completas de personal de la Embajada.

La ministra de Defensa ha puesto como ejemplo del caos que se vive en el aeropuerto la situación que ha vivido "una de las personas que ha entrado con su familia en uno de los aviones, en una de las avalanchas ha perdido a una de las hijas que se ha quedado en Kabul". Robles no ha querido dar más datos sobre la identidad de esta familia y ha insistido en narrar la dificultad del rescate, en "un proceso de muchísimo caos" con "avalanchas y heridos" .

"Hay una avalancha de personas y colaboradores españoles que intentan entrar aeropuerto, no podemos permitirnos el lujo de que no entren o sean identificados por talibanes", ha declarado, y citaba como ejemplo el caso de un grupo de intérpretes colaboradores españoles que no pudo entrar en el aeropuerto ante la mirada de los militares españoles: “Los veían de lejos, pero era imposible, ni los intérpretes podían dar un paso hacia la puerta ni nosotros podíamos hacer nada para ayudarles”.

La ministra no ha visto posible que se establezca un corredor seguro en el aeropuerto. "En este momento es imposible porque fuera del aeropuerto no hay ningún control de la situación", ha explicado.