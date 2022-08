La farmacéutica que está detrás de los peluches de 'Doctor Simi' lanzados a Rosalía en México

Rosalía ha pasado por México con su gira Motomami y, tras cuatro conciertos en varias ciudades del país, se ha hecho con una extraña adquisición: decenas de peluches del Doctor Simi, cara de una de las empresas farmacéuticas líderes del país.

“Que tengo ya 6. Tengo 6 SIMI, Doctor SIMI, y son bien Motomami… me los voy a guardar”



Verdaderamente Rosalía tiene que decir “S de SIMI” en Guadalajara y Monterrey 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZTzC4Qj8vK — Pako Salado (@pakosaladote) 16 de agosto de 2022

No es la primera vez que el público mexicano lanza uno de estos peluches. Se trata de una tradición que empezó a popularizarse en 2021, con la reactivación de los eventos musicales tras el parón ligado a la pandemia. Varios medios mexicanos datan el inicio de esta reciente costumbre el 21 de noviembre en el Corona Capital Festival, cuando una fan decidió regalarle un Doctor Simi a la artista noruega Aurora, un momento que empujó que otros espectadores mexicanos decidiesen replicarlo en conciertos nacionales, pero también en eventos musicales celebrados en otras partes del mundo.

En solo unos meses, el Doctor Simi ha acabado en los escenarios junto a artistas como Lady Gaga, Coldplay o Morat. “Ahora les da por aventarme [lanzarme]... a manos de GRANDES artistas”, dijo la cuenta de Doctor Simi en Facebook el pasado mayo.

El Doctor Simi es el emblema de la compañía Farmacias Similares, que vende medicamentos genéricos a precios más económicos que los de marca. Fue fundada en 1997 por Víctor González Torres, conocido ahora como 'Doctor Simi'. La mascota que ahora se lanza en los escenarios mexicanos se popularizó a medida que el negocio de Farmacias Similares se expandía, con personas disfrazadas del Doctor Simi delante de las farmacias como reclamo comercial.

La farmacéutica, que cuenta con más de 7.000 sucursales y franquicias en México y Chile, se ha extendido por todo el país. La empresa ofrece medicamentos genéricos a precios más económicos, pero también cuenta con servicios médicos, una especie de consultas donde los ciudadanos pueden ser atendidos por profesionales sanitarios también con precios más bajos. Pero, según el Gobierno y organizaciones médicas, su sistema ha profundizado la privatización de la sanidad en el país y presta un servicio sanitario deficitario.

El Gobierno mexicano ha criticado este modelo de negocio, calificándolo como un “gran engaño”. La semana pasada, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que “lo deseable es que [este tipo de centros médicos ligados a las farmacias] no existan”. Según critica, los empleados tienen “condiciones muy precarias” que “podrían estar violando las leyes laborales”.

López-Gatell señaló que en la última década se empezaron a crear pequeños centros sanitarios privados junto a las farmacias de la cadena, con presencia en casi todo el país. Un tercio de las consultas médicas por COVID-19 se dieron en esta especie de ambulatorios, dijo el subsecretario, que acusó a estas empresas de recetar más medicamentos de los necesarios a los pacientes y hacer un abuso de antibióticos. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2021, el 54% de las personas afiliadas a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores o al Instituto Mexicano Del Seguro Social acudieron igualmente a la sanidad privada. En 2019, el sector privado vendió el 56% de los medicamentos en México, pero esas ventas supusieron el 72% del valor de mercado, según datos del IMCO.

López-Gatell dijo que parte de la “corrupción” y “desmantelamiento” que sufrió el sistema público tiene relación con el “uso discrecional” de las agencias de regulación que dieron permisos “a diestra y siniestra”. El subsecretario añadió que no es posible cancelar estos servicios de golpe, sino que tienen el objetivo de hacer un sistema público más atractivo para el pueblo, garantizado la gratuidad. “Es probable que esa última fase implique regular la sanidad privada] de manera más estricta”, añadió.

Más allá del Gobierno, en los últimos años, médicos y trabajadores de los centros médicos de Farmacéuticas Regulares han criticado el funcionamiento de este negocio. En 2018, el semanario estadounidense The Nation publicó un reportaje con testimonios de médicos de estas consultas privadas, exponiendo sus condiciones laborales y alertando del aumento de la automedicación. “Te exigen que trabajes de forma rápida y eficiente, y es totalmente ilógico, porque es imposible prestar al paciente la suficiente atención si te presionan para ir tan rápido”, dijo una doctora al medio.

Además, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de 2015 indicó que el 25% de sus centros médicos incumplen las directrices de salud y seguridad. Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, que lucha por acceso efectivo a medicamentos, dijo al medio mexicano El Financiero que estas consultas “son pocos convenientes para un sistema público de salud”. “No es un modelo ideal a aspirar, porque es una atención reactiva, pero no de seguimiento”, dijo Castañeda.

Colectivos de médicos mexicanos apuntan a las deficientes condiciones laborales de la sanidad pública como una de las causas de la popularización de los centros médicos ligados a la farmaceúticas. Jorge Sánchez, portavoz de las Federaciones, Asociaciones y Colegios de Médicos Generales y Especialistas, señaló en junio que uno de los problemas de los médicos en México es que no tienen “buenas ofertas de trabajo”. “Consideramos que sí hay muchos médicos, sin embargo, no tienen buenas ofertas de trabajo y tienen que trabajar, como sabemos, en consultorios a lado de una farmacia o en otros oficios que no son la medicina”, dijo Sánchez.

Los peluches están fabricados artesanalmente por la empresa CINIA, de 400 trabajadores, 90% de ellos con alguna discapacidad. Según explica la compañía, fundada en 2005 como un proyecto de inclusión socio-laboral, Farmacias Similares no obtiene ganancia por la venta de Doctor Simi, traslada los beneficios a apoyar el trabajo de CINIA. “Al aventar [lanzar] a un Doctor Simi [al escenario] están ayudando directamente a esta empresa”, dijo Víctor González Herrera, vicepresidente ejecutivo de Farmacias Similares, en una entrevista en Univisión.

El dueño de la farmacéutica también tuvo una incursión en la vida política, siguiendo los pasos de su hermano, Jorge González Torres, que fundó el Partido Verde Ecologista de México y en 1994 se postuló a las elecciones, sin éxito. El creador de Doctor Simi lo intentó en 2006 y se presentó como el “garante de las causas de pobres y enfermos”. Se postuló como “candidato ciudadano independiente no registrado” e incitó a sus seguidores a escribir su nombre en las papeletas. En su web, asegura que recibió “más de dos millones de votos”. El Instituto Federal Electoral de México, ahora extinto, no reconoció la validez de esos votos, el 0.72% del total, y los contó como nulos.

Según medios mexicanos, Rosalía es la artista que más peluches ha recibido desde el inicio de la tradición. La farmacéutica ha lanzado por redes sociales lo que denomina como 'Rosalía Simi Challenge' (para invitar a la cantante a que conozcan las fábricas donde se crean los peluches y le hagan entrega de una colección especial para ella. “No me van a caber en casa ya”, decía la cantante española en uno de sus conciertos mientras sujetaba varios peluches. “¿Cuántos llevo ya? He perdido la cuenta”.

Avril Christelle, la fan que comenzó esta tradición, dijo al diario mexicano Milenio que la idea se le ocurrió ya estando dentro del festival. “En un momento del show, Aurora dijo que le mandaran todos sus regalos. Recibió flores y una carta. En ese momento lo fui pasando de mano en mano y todos comenzaron a gritar ‘¡Doctor Simi, avienten al Doctor Simi!’. De repente veo que sale volando de la nada y cae en el escenario y Aurora lo abraza”, dijo Christelle.