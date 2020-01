Trump elige para su equipo de defensa a los abogados del 'impeachment' contra Bill Clinton por el caso Lewinski

Kenneth Starr y Robert Ray, dos fiscales especiales que investigaron durante años al expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), formarán parte de la defensa del mandatario Donald Trump en el impeachment contra él en el Senado, según han informado este viernes varios medios.

Starr investigó a Clinton durante más de cuatro años desde 1994 y acabó indagando en el tema que provocó un juicio político a ese mandatario --su intento de ocultar su relación con Mónica Lewinsky-- mientras que Ray le tomó el relevo en 1999 para continuar las pesquisas sobre el presidente demócrata.

Ambos se unirán a un equipo de defensa encabezado por el abogado general de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y por uno de los letrados personales de Trump, Jay Sekulow. Estos dos últimos serán los abogados principales de Trump, y según la cadena CNN, contarán también con la ayuda de otra abogada personal del mandatario, Jane Raskin, y de la exfiscal general de Florida Pam Bondi, que desde finales del año pasado ha sido el rostro de la operación mediática de la Casa Blanca contra el 'impeachment'.

El equipo legal de Trump se redondeará con la colaboración de Alan Dershowitz, profesor retirado de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, quien ha confirmado en su cuenta oficial de Twitter que intervendrá en la fase de "argumentos orales" del impeachment.

STATEMENT REGARDING PROFESSOR DERSHOWITZ’S ROLE IN THE SENATE TRIAL - Professor Dershowitz will present oral arguments at the Senate trial to address the constitutional arguments against impeachment and removal. (1of 2)