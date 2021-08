El Gobierno acelera al máximo su plan de evacuación de españoles y traductores afganos de Afganistán

El Gobierno está acelerando al máximo sus planes de evacuación de los españoles que aún se encuentran en Afganistán, incluido el personal de la Embajada, así como los traductores que asistieron a las tropas y los cooperantes españoles en los últimos años, han señalado a Europa Press fuentes diplomáticas.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.

La evacuación, han señalado las fuentes, se producirá "en cuanto las circunstancias lo permitan", teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de las personas a las que se prevé evacuar y con la premisa, expresada por Albares, de "no dejar a nadie atrás".

Así, la previsión es poder sacar de Afganistán a los seis españoles que se tiene constancia de que aún permanecían en el país, junto al personal de la Embajada --que actualmente se limita al embajador saliente, Gabriel Ferrán y su segundo y a los policías que la custodian--.

Junto a ellos, está prevista la evacuación de traductores afganos que trabajaron "codo con codo" con los españoles en los últimos años, tal y como adelantó Albares, cuya cifra exacta aún se desconoce.

En este proceso están trabajando varios ministerios, entre ellos los de Exteriores, Defensa e Interior, con el fin de comprobar identidades y de determinar la fórmula mediante la que podrían instalarse en España ellos y previsiblemente algunos de sus familiares que les acompañen.

Los acontecimientos se han precipitado en los últimos días en Afganistán, a medida que los talibán han ido conquistando una a una prácticamente todas las capitales de provincia sin encontrarse con apenas resistencia en su camino.

Este domingo, el grupo insurgente ha anunciado que se encuentra ya a las puertas de Kabul pero ha ordenado a sus combatientes que no entren por la fuerza mientras se negocia una transición pacífica con el Gobierno de Ashraf Ghani, que algunos medios apuntan ya que podría dimitir en las próximas horas. De hecho, ya estarían en marcha conversaciones para instaurar un gobierno de transición.

Albania acogerá a centenares de afganos

Por otro lado, Albania acogerá, a petición de los Estados Unidos, provisionalmente a centenares de afganos que durante el largo conflicto en su país han ayudado a las tropas estadounidenses, y cuya vida estaría en peligro si caen en manos de los talibanes tras la retirada de las tropas militares extranjeras.

El primer ministro albanés, Edi Rama, informó este domingo desde su cuenta oficial en facebook que en los últimos días el Gobierno estadounidense solicitó a Tirana que "evalúe si puede servir como un país de tránsito para un número determinado de inmigrantes políticos afganos, cuyo destino final son los Estados Unidos".

"Es indiscutible que no diremos que no, no solo porque nos lo piden nuestros grandes aliados, sino porque somos Albania", señaló Rama. El primer ministro evocó las ancestrales tradiciones, según cuales los albaneses "no cierran" la puerta de su casa a los que llaman para pedir protección. "No somos ricos, pero no estamos exentos de memoria, ni de costumbres, ni de moral, y es en nuestro honor estar al lado de los demás... y no dar la espalda a los necesitados", afirmó Rama.

Italia inicia la evacuación de sus ciudadanos

Por su parte, Italia activó un puente aéreo para repatriar al personal de su embajada en Kabul, a sus ciudadanos y también a los colaboradores afganos que deben ser protegidos de la venganza de los talibanes.

En una nota del Ministerio de Exteriores se anunció "que a la luz del deterioro de las condiciones de seguridad en Afganistán" con la toma por parte de los talibanes de casi todo el país, "se han iniciado procedimientos para organizar el regreso a Italia del personal de la embajada italiana en Kabul".

Se trata de cerca 50 empleados de la embajada dirigida por Vittorio Sandalli, otros 30 colaboradores y sus familias y también los Carabinieros que se ocupaban de la seguridad de la sede. El primer vuelo está previsto que salga esta noche hacia Roma, según informaron los medios.