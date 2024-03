El Gobierno conservador de Rishi Sunak presenta su ley para ilegalizar progresivamente la venta de tabaco

El Gobierno conservador de Rishi Sunak presentó este miércoles en la Cámara de los Comunes una legislación pionera que busca ilegalizar la comercialización del tabaco en el Reino Unido de manera progresiva y empezando con los más jóvenes.

La nueva ley sobre el tabaco y el vapeo, que empieza ahora su trámite parlamentario, supone que cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009 -es decir, quien cumpla este año 15 años o sea más joven- “nunca podrá comprar tabaco” ni en forma de cigarrillos tradicionales ni en otros productos de tabaco. El fumar en sí no será penalizado, ya que las sanciones serán para los establecimientos y productores que los vendan, y la mayoría de las personas que ahora pueden comprar tabaco lo seguirán pudiendo hacer. La edad mínima para comprar tabaco en el Reino Unido es 18 años.

Además, la legislación también incluye nuevas restricciones al vapeo, como los sabores y el empaquetado dirigido a niños, la manera en la que se muestran en el escaparate y alejados de dulces y otros productos que puedan atraer especialmente a menores. La ley dará más poderes a los ayuntamientos en todo el país para imponer sanciones a las tiendas y otros vendedores.

En Nueva Zelanda, el Gobierno de Jacinda Ardern propuso una legislación parecida en 2021 y su Parlamento la aprobó en 2022, pero este febrero el nuevo Gobierno conservador se echó atrás alegando el daño que haría a las arcas públicas.

En el Reino Unido, hay más consenso entre partidos y se esperaba que la Cámara de los Comunes aprobara el texto en la primera votación, que suele ser un trámite cuando el Gobierno presenta su legislación ya que tiene mayoría. Ahora empieza el proceso de debate y presentación de posibles enmiendas.

La lucha contra el tabaquismo es una de las banderas del Gobierno de Sunak, que quiere “un país libre de humo” para 2030. Como en España, fumar ya está prohibido en bares, restaurantes, transporte, escuelas y otros espacios públicos, pero el Gobierno ahora lucha por reducir el hábito remanente y cree que no es suficiente con los programas de la sanidad pública para ayudar a desengancharse a los fumadores.

“Si queremos construir un futuro mejor para nuestros hijos tenemos que afrontar la primera causa completamente prevenible de enfermedad, incapacidad y muerte: fumar”, dice el primer ministro Sunak. “Por eso, además de nuevas medidas para reducir el aumento alarmante del vapeo en la juventud, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de crear una generación libre de humo e impedir que nuestros niños se enganchen a cigarrillos dañinos y otros productos de nicotina”.

Sunak defiende que su legislación “salvará miles de vidas y ahorrará miles de millones de libras” a la sanidad pública, que ya tiene una carga extra con las enfermedades derivadas del tabaquismo y los tratamientos para ayudar a los fumadores a dejarlo. El Gobierno estima que el tabaquismo le cuesta a la economía y a la sanidad pública británica 17.000 millones de libras (casi 20.000 millones de euros) al año.

Según los últimos oficiales datos disponibles, de 2022, casi el 13% de los mayores de 18 años fuman en el Reino Unido y, aunque este es el porcentaje más bajo desde que se empezó a medir de manera comparable en 2011, la preocupación se centra en los más jóvenes. El vapeo está subiendo entre los adolescentes, especialmente entre las mujeres, según la encuesta con datos del censo.

En España, el 17% de los mayores de 16 años son fumadores diarios, según los últimos datos de la Instituto Nacional de Estadística.

La carta de todos los jefes médicos

Chris Whitty, el jefe médico de Inglaterra, sus homólogos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y todos los anteriores jefes médicos británicos firmaron un artículo de apoyo a la legislación en el diario The Times para pedirles a los diputados y a los lores de todos los partidos políticos que apoyen la legislación.

En el artículo, recuerdan que cuando hay adicción, sobre todo en menores, no hay libertad: “Más del 80% de los fumadores empiezan antes de la edad de los 20 años, muchos siendo niños, después del marketing persistente. Empezar a fumar parece fácil -dejarlo una vez que la nicotina ha tomado el control es muy difícil para la mayoría de las personas que fuman y desean no haber empezado nunca… Estar a favor de la elección individual debería ser estar en contra de la adicción deliberada de niños, jóvenes y jóvenes adultos a algo que los dañará potencialmente de manera fatal”.

Los médicos recuerdan que el tabaco es la causa de infartos, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, 15 tipos diferente de cáncer, demencia y asma en niños a través del humo de segunda mano.

También recomiendan no utilizar cigarrillos electrónicos, aunque puedan ser un sustituto temporal para personas que intentar dejar el tabaco. “Si no fumas, nuestro consejo es que no vapees, y el marketing del vapeo para niños es completamente inaceptable”.

¿Qué hacer?

No todos los expertos en la lucha contra el tabaquismo están de acuerdo en la eficacia de esta medida de prohibición generacional frente a otras, como el veto de la nicotina en la producción de cigarrillos y productos del tabaco.

Tom Frieden, el médico que impulsó la pionera prohibición del humo en Nueva York hace más de 20 años, explica a elDiario.es que, aunque la idea del Gobierno de Sunak “es interesante”, la prohibición podría ser “un problema por el efecto de la fruta prohibida... si le dices a los jóvenes que no lo pueden hacer, lo conviertes en más atractivo”. “Está muy documentado cómo la industria del tabaco publica anuncios que parecen anti-humo y dice que así es responsable y que lo hace porque no quieren que los niños fumen… ¿Y qué dicen algunos anuncios? 'No fuméis niños, es una cosa de adultos'. Pero eso hace que los niños quieran fumar más”, dice Frieden, que defiende ahora como prioridad “prohibir la nicotina de los cigarrillos”.

El médico, que ahora dirige una organización sin ánimo de lucro sobre salud global, comenta que le sorprende en el caso del Reino Unido el aumento del uso de los cigarrillos electrónicos, especialmente de las personas jóvenes, y que en algunos casos la sanidad ofrece como forma de transición para dejar de fumar. “Hay mucho vapeo entre los jóvenes. Hay gente de mediana edad también… A alguna gente le puede ayudar, pero no tengo dudas de que para mucha gente facilita que sigan fumando, no que lo dejen”.

Frieden recordaba en una entrevista a elDiario.es hace unos meses que en Nueva York la medida más efectiva de su pionera lucha contra el tabaquismo fue subir los impuestos a los cigarrillos.