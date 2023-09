El Gobierno de Meloni aprueba un decreto que facilita que los menores acaben en la cárcel

El Gobierno italiano ha aprobado un decreto ley contra la delincuencia juvenil con el que será más fácil que los menores acaben en la cárcel. El “decreto Caivano”, que toma su nombre de la localidad cercana a Nápoles, al sur, con graves problemas de delincuencia y abandono y donde la reciente violación de dos primas de 10 y 12 años por un grupo de menores ha conmocionado al país, también castiga con penas de cárcel a los padres que no escolaricen a sus hijos.

“Estamos dando una señal en cuestiones muy complejas, estamos dando la cara en asuntos difíciles de resolver”, dijo este jueves la jefa de Gobierno, la ultraderechista Giorgia Meloni, que llegó con retraso, pero no quiso perderse la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que participaron ocho de sus ministros.

Se han quedado fuera otras medidas más controvertidas, como la de rebajar la edad de responsabilidad penal o prohibir el acceso de los menores a las web pornográficas.

Rebaja del umbral de la pena

La medida más destacada es la rebaja del umbral de la pena que permite aplicar la prisión preventiva, que pasa de nueve a seis años, aunque el Gobierno finalmente no ha reducido la edad de imputabilidad de los menores, algo que había reclamado el vicepresidente del Ejecutivo y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini.

Según The Guardian, la ley permite detener en el acto a menores de 14 años, por ejemplo si se les sorprende portando armas o drogas. Hasta ahora, un menor solo podía permanecer en prisión preventiva, o bajo arresto domiciliario, si el delito cometido conllevaba una pena igual o superior a nueve años, lo que excluía la mayoría de los delitos, salvo el asesinato. Esta pena se ha reducido a seis años, lo que facilita la imposición de la prisión preventiva por delitos menos graves.

“Hemos leído en la prensa artículos sobre la responsabilidad penal, en los que se hablaba de bajar el límite de 14 a 12 años. Sería contrario a la racionalidad y a la ética”, dijo el ministro de Justicia, Carlo Nordio, que se mostró partidario de, según apuntó, “conjugar la represión de la delincuencia juvenil con recorridos reeducativos”.

Nordio también se refirió a las medidas adoptadas “contra los padres y quienes ejercen la patria potestad porque el origen de la delincuencia radica, muy a menudo, en la falta de sentido cívico de las familias”, al señalar que se ha convertido en delito la no escolarización y que los padres que no lleven a sus hijos al colegio serán castigados con penas prisión. “Me he enterado ahora de que si no mandabas a tus hijos a la escuela en Italia pagabas 30 euros”, dijo Meloni y aseguró que “ahora todo es diferente”.

Aumento de la pena por tráfico de drogas

El decreto introduce además “un aumento de la pena por tráfico menor de drogas, con la detención del menor en flagrante delito”, según explicó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Una de las medidas más esperadas, la prohibición del acceso de los menores de los sitios web de pornografía, considerados una fuente de violencia y delincuencia, como en el caso de la violación de Caivano, finalmente no fue adoptada porque, como reconoció Meloni, es un asunto en el que la privacidad complica la toma de decisiones.

“Para el oscurecimiento hace falta un reconocimiento facial del menor” y hay “dinámicas complejas con la privacidad”, explicó la primera ministra, que resaltó las palabras de su ministra de Familia, Eugenia Roccella, quien comentó que la edad del primer acceso a la pornografía era entre los seis y siete años, según los expertos.

En el decreto, también se aprobó la creación de una Zona Económica Especial (ZES) para el sur del país, además de asignar fondos por valor de 45 millones de euros a la isla de Lampedusa (Sicilia), considerada la puerta de entrada de los flujos migratorios irregulares en el país.

“Ineficaz sin acompañamiento educativo”

En un comunicado, la ONG Save the Children ha dejado claro que “cualquier intervención punitiva” es “ineficaz sin acompañamiento educativo”. La organización explica que muchos barrios de Italia caracterizados por una fuerte marginalidad, “donde la violencia y la delincuencia juvenil están asociadas al vacío de oportunidades educativas y sociales en una fase de la vida, la de la infancia y la adolescencia, en la que se construye la propia identidad, a través de los errores y el aprendizaje”.

En estos contextos, dice la ONG, “el camino principal es el del acompañamiento educativo, sin el cual cualquier otra intervención punitiva podría resultar totalmente ineficaz, cuando no contraproducente”.