Guía para no perderse en la política argentina en plena crisis de Gobierno

Estalló la pelea interna en el peronismo. El Frente de Todos (FdT), una coalición de partidos peronistas que llevó a Alberto Fernández a la presidencia y a Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidencia en 2019, no pudo esquivar el cruce de reproches por el mal resultado en las primarias del domingo.

Claves para entender la derrota electoral del peronismo en Argentina

Las paredes que sostenían al Gobierno argentino se agrietaron después de que un grupo de ministros y funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaran su renuncia ante el presidente.

"La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", fueron las primeras, y hasta ahora únicas, palabras de Alberto Fernández vinculadas al tema.

¿Qué es el peronismo?

Peronismo de izquierda, de derecha, en los barrios o en el palacio. "Peronistas somos todos", cuentan que decía Juan Domingo Perón cuando le preguntaban sobre la composición del voto argentino. El peronista es el movimiento político que ha marcado la política argentina durante el último medio siglo. La oposición, en muchas ocasiones, se ha terminado por definir como un opuesto antagónico a este movimiento: los antiperonistas representan un cuarto del total de la población argentina. Para los peronistas, los antiperonistas pueden ser de izquierda o de derecha, son aquellas personas que nunca elegirían a un candidato peronista sea de la corriente que sea.

Pocos movimientos políticos resultan tan difíciles de definir como el peronismo. Lejos queda el momento de su nacimiento, el 17 de octubre de 1945, cuando una masiva manifestación de trabajadores exigió la liberación de Perón y permitió que, al año siguiente, Juan Domingo Perón fuera elegido presidente de Argentina.

Entre sus pilares, además de ser un partido de extracción popular, están las llamadas "tres banderas del peronismo": la independencia económica, soberanía política y la justicia social. Lo que cada uno de los presidentes peronistas, desde Carlos Menem hasta Alberto Fernández pasando por Eduardo Duhalde y Cristina Fernández de Kirchner, hayan hecho con la interpretación de esos principios es otra cosa.

¿Es lo mismo que el kirchnerismo?

El "kirchnerismo" responde a los años de Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El kirchnerismo terminó de fundar un "peronismo progresista" o "peronismo de izquierda", que atendió a las históricas demandas sociales de las organizaciones de derechos humanos. Sepa usted, querido lector, que si se atreve a decirle a un peronista, por más kirchnerista que sea, que es de "izquierda" puede ser interpretado hasta como una ofensa.

El peronismo, incluso el kichnerismo, nunca buscó diferenciarse del capitalismo, ni buscó ningún tipo de Gobierno socialista, excepto en los años de la lucha armada durante la década de los 70. Pero desde la recuperación democrática hasta estos días, el peronismo es para los peronistas "capitalismo con justicia social".

¿En qué consiste la coalición del Gobierno?

La derrota del kirchnerismo en 2015, que habilitó un Gobierno de Juntos por el Cambio del presidente Mauricio Macri, exigió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sentarse a dialogar con sus más feroces adversarios peronistas.

El amplio y diverso abanico peronista con el que debía articular incluía al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y actual presidente, Alberto Fernández, así como al excandidato a presidente, Sergio Massa. Todos ellos también optaron por dejar las diferencias a un costado para poder ponerle fin al Gobierno de Cambiemos. "Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede", llegó a decir el actual presidente antes de las elecciones de 2019.

Ese año, a los peronistas no los unió el amor sino el espanto. De esta manera, los distintos dirigentes peronistas provenientes de diversas líneas políticas crearon el llamado Frente de Todos (Fdt), un sello político nuclear a los distintos dirigentes peronistas pero que además integra a un sinnúmero de partidos menores no peronistas cercanos a sus ideas.

La conformación de este frente es la que sirvió para disputar la elección de 2019, en la que ganaron con el 48% de los votos frente a Mauricio Macri, que buscaba su reelección. Fue así que, en diciembre de 2019, comenzó un experimento político totalmente novedoso para el peronismo que se basó en intentar gobernar en coalición.

¿Qué pasó ahora?

El domingo pasado, Argentina tuvo las elecciones primarias obligatorias (PASO). En esa instancia, los partidos políticos definieron sus candidatos para las elecciones legislativas de medio término del próximo 14 de noviembre. O al menos eso dicen los papeles, porque dentro del FdT, excepto contadas excepciones, no hubo luchas internas sino que el frente presentó listas de unidad para evitar provocar tensiones. Pero la emergencia de las diferencias resultó inevitable. El pésimo resultado del domingo para el FdT desató una crisis política interna sin precedentes.

Las tensiones comenzaron al día siguiente de conocerse los resultados. El ala kirhnerista esperaba un anuncio de cambios en el Gobierno por parte del presidente que no llegó. Cristina Fernández definió esto como una falta de reacción, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, dirigente de La Cámpora y hombre fuerte de la vicepresidenta, presentó su renuncia pública.

El anuncio continuó con un hilo de dimisiones de funcionarios de primera línea, todos ellos cercanos a la vicepresidenta, que reaccionaron como pólvora frente a los chispazos que dejaron los pésimos números del fin de semana pasado. El círculo íntimo del presidente no pudo leerlo más que como un mecanismo de presión por parte del kirchnerismo, para cambiar de nombres en el gabinete.

¿Qué es "el voto bronca"?

La sociedad está desencantada. La molestia no se sintió en las calles sino en las urnas. El mensaje fue contundente: "Este no es el camino". Los resultados del domingo fueron leídos como un "voto bronca", es decir un voto protesta contra el Gobierno y de enojo con la política en general.

Lo vemos en la bajada en la participación electoral, con un 67% de concurrencia a las urnas, la más baja desde las elecciones de 1983 que recuperaron la democracia en Argentina. Esto vino acompañado de los buenos e inesperados resultados que consiguieron las alternativas de los extremos. La extrema derecha sacó más de 13 puntos en la ciudad de Buenos Aires y cinco puntos en la provincia, de tradición peronista. La izquierda, representada por el FIT, consiguió más del 5%, en la que describe como la mejor elección de los últimos diez años.

¿Por qué han tenido tanto impacto las primarias?

Las primarias han tenido tanto impacto porque dejaron al descubierto las diferencias políticas dentro de la coalición. Y, al mismo tiempo, comenzaron los cruces sobre las responsabilidades en la derrota.

El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner este jueves tuvo mucha resonancia. Por medio de una carta pública, difundida por redes, dijo: "Siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno". También hizo referencia a la "política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales".

¿Cuándo son las elecciones generales?

Al Gobierno de Alberto Fernández le quedan todavía dos años por delante. Las próximas elecciones presidenciales serán en 2023. Pero antes de eso, en dos meses, el 14 de noviembre, los argentinos deberán ir a las urnas para elegir parte de la renovación del Congreso. En esa instancia se confirmará si siguen intactos los números de las primarias del domingo pasado y cómo la crisis interna dentro del Frente de Todos afectará al resultado.

¿Qué puede pasar?

Los escenarios son muchos y muy diversos.

Puede pasar que la coalición gobernante se rompa y que Alberto Fernández renuncie, junto a todos sus ministros, y asuma el poder la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Puede suceder que el presidente ceda a las presiones, cambie a sus funcionarios, le deje más espacio al kirchnerismo en el Gobierno y siga gobernando aunque ya con menos poder. Otro escenario posible es que el ala kirchnerista abandone el Gobierno y deje al presidente y sus funcionarios al frente hasta que termine su mandato.

O puede pasar que, después de una semana de griterío interno y amenazas cruzadas, se calmen las aguas, baje la tensión y el Gobierno se enfoque en las elecciones de noviembre y en gestionar un país con la economía en crisis. Porque, como cuentan que dijo Juan Domingo Perón, "los peronistas a veces son como los gatos. Parece que se están peleando y en realidad se están reproduciendo".