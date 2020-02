Se celebra el primer matrimonio homosexual de la historia de Irlanda del Norte

Robyn Peoples (26 años) y Sharni Edwards (27 años)—dos mujeres residentes en Belfast, la capital de Irlanda del Norte— han contraído matrimonio este martes, convirtiéndose así en la primera pareja del mismo sexo encasarse en el país. El enlace tuvo lugar en la localidad de Carrickfergus, en los alrededores la capital, según informa la BBC.

Peoples, trabajadora social, ha expresado que la pareja está enviando un mensaje al mundo de que "son iguales". "Nuestro amor es personal, pero la ley que decía que no nos podíamos casar era política. Estamos encantadas con nuestra boda, ahora podemos decir que todo aquello queda atrás", ha expresado. "Mientras toda la movilización ha terminado con Sharni y yo diciéndonos el sí quiero, todo esto comenzó con gente diciendo no a la desigualdad. Permaneciendo juntas hemos hecho historia".

A couple have tied the knot in the first same-sex marriage to take place in Northern Ireland. Robyn Peoples, from Belfast, and Sharni Edwards, from Brighton celebrated at a ceremony in County Antrim. Full story here: https://t.co/I5ogmj8E4Ppic.twitter.com/xBgiQihuYe