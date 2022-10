Rusia rompe el acuerdo de exportación de grano tras acusar a Ucrania de un “atentado terrorista” contra sus buques

El Kremlin ha decidido romper el acuerdo de exportación de grano que mantenía con Ucrania, a instancias de la ONU, para facilitar las exportaciones de cereales y fertilizantes desde ambos países. El Ministerio de Defensa ha anunciado este sábado esta decisión tras acusar a Ucrania de perpetrar un ataque con drones a los buques de su Flota del Mar Negro en la bahía de Sebastopol, en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

⚡️ Ministerio de Defensa ruso: Rusia suspende su participación en el acuerdo sobre el grano después del atentado terrorista que tuvo lugar en Sebastopol contra los barcos de la Flota rusa del Mar Negro y naves civiles que garantizan la seguridad del corredor de cereales. pic.twitter.com/7FWhYrCqsc — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) 29 de octubre de 2022

Esta madrugada, se han registrado varias explosiones en la bahía de Sebastopol, ciudad portuaria ubicada en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. En las primeras informaciones, el gobernador portuario ha afirmado que los buques rusos allí estacionados habían repelido una serie de ataques con drones, que fueron abatidos, así como un vehículo acuático no tripulado. No obstante, horas después el Ministerio de Defensa ruso ha emitido un comunicado en el que acusaba a Kiev de cometer un “ataque terrorista” contra su flota en ese punto del mar Negro.

“Hoy a las 4.20 am, el régimen de Kiev ha ejecutado un ataque terrorista contra los barcos de la Flota del Mar Negro y contra embarcaciones civiles que se encontraban en los alrededores de la base de Sebastopol”, explicaba el comunicado, en el que admitían “daños menores” en alguno de los barcos. El comunicado advertía de que esos buques de guerra estaban ubicados en ese punto para asegurar el “corredor del grano”, fruto del acuerdo internacional para garantizar la salida de cereales ucranianos por el mar Negro a pesar de la guerra. Ahora, el acuerdo ha quedado suspendido de forma unilateral.

Precisamente ayer, el secretario general de la ONU, António Guterres, auspiciador de las conversaciones que tuvieron lugar en Estambul donde se alcanzaron esos denominados acuerdos del grano, había destacado la “urgencia” de que ese pacto se mantuviese. En la víspera, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, había expresado su insatisfacción sobre el acuerdo y había deslizado que los acuerdos se cumplían de forma desequilibrada, pues solo está beneficiando al grano ucraniano y no a las exportaciones rusas. Los pactos vencen el próximo 19 de noviembre y en las últimas semanas habían crecido las dudas sobre su eventual renovación.

Guterres no entró a valorar las declaraciones pero enfatizó en un comunicado la importancia de que “se aplique íntegramente el acuerdo firmado con la Federación Rusa”, al igual que la parte relativa a Ucrania. “Si los alimentos y fertilizantes no llegan a los mercados globales ahora, los agricultores no tendrán esos fertilizantes en el momento correcto a un precio que puedan costear cuando empieza la temporada de siembra en todas partes del mundo en 2023 y 2024, con efectos dramáticos sobre la producción y los precios”, dijo Guterres a través de su portavoz.

El acuerdo, recordó, ha permitido poner en el mercado más de 9 millones de toneladas y “ha contribuido a bajar los precios del trigo y otras materias primas” a lo largo de siete meses, según las tablas que maneja Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO); además, ha impedido que 100 millones de personas caigan en la pobreza.

En la nota, las autoridades rusas también vinculaban este supuesto acto terrorista con las unidades británicas a las que acusan de haber saboteado los conductos Nord Stream. “La preparación de este acto terrorista y de entrenamiento de los soldados del 73º Centro de Operaciones Especiales de la Marina fue desarrollada bajo la supervisión de especialistas del Ejército británico en la ciudad de Ochakov, en la región ucraniana de Nikolayev”, afirma el mensaje. Esas unidades, prosigue la nota, son las mismas que participaron en el “Ataque terrorista” a los gasoductos Nord Stream 1 y 2.