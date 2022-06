La supuesta pareja de Putin, el 'carnicero de Bucha' y medios afines al Kremlin: la lista de nuevos sancionados por la UE

Nuevas sanciones a otras 65 personas y 18 entidades por la invasión rusa de Ucrania. Son parte del sexto paquete de sanciones adoptado por el Consejo de la UE, publicado este viernes en el Diario Oficial, y que incluye el embargo parcial al petróleo ruso.

Las 65 personas incluidas en la lista, de la que ha saltado en el último minuto el patriarca ruso, Kirill, por el veto de Hungría, incluyen “al personal militar que dirigió las acciones del ejército ruso que mataron, violaron y torturaron a civiles en Ucrania en Bucha, incluido el coronel Azatbek Omurbekov, apodado el carnicero de Bucha, dice el Consejo :”La lista también incluye a los responsables del asedio inhumano de la ciudad de Mariupol, incluido el coronel general Mijaíl Mizintsev, apodado el 'Carnicero de Mariupol', y los que participaron en la creación del llamado Comité de Salvación por la Paz y el Orden en marzo 2022: un órgano para la colaboración con la ocupación rusa en el óblast de Kherson“.

Por último, la UE impone sanciones a “políticos, propagandistas, empresarios destacados y familiares de personas ya sancionadas. La ex gimnasta y miembro de la Duma estatal Alina Kabaeva también está incluida en la lista como colaboradora cercana del presidente Vladimir Putin”.

Las 18 entidades sancionadas incluyen “una variedad de empresas que apoyan, directa o indirectamente, a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y al Gobierno de la Federación Rusa, incluido el depósito de valores más grande de Rusia, el Depósito Nacional de Pagos”, dice el Consejo.

En total, las sanciones de la UE ahora se aplican a un total de 1.158 personas y 98 entidades. Los designados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

En 2021, la UE importó petróleo crudo por valor de 48.000 millones y productos petrolíferos refinados por valor de 23.000 millones. Y los Estados miembros han decidido imponer un embargo a las importaciones de estos productos. Para el petróleo crudo transportado por mar, las transacciones en el mercado al contado y la ejecución de los contratos existentes se permitirán durante seis meses después de la entrada en vigor. Mientras, para los productos derivados del petróleo, se permitirán durante ocho meses después de la entrada en vigor. Los Estados miembros que tienen una dependencia particular de oleoductos con Rusia pueden beneficiarse de una exención temporal y seguir recibiendo crudo entregado por oleoductos, hasta que el Consejo decida lo contrario. Sin embargo, los Estados miembros que se beneficien de esta exención no podrán revender dicho crudo y productos derivados del petróleo a otros Estados miembros o terceros países.

Debido a su exposición geográfica específica, se ha acordado una excepción temporal especial hasta finales de 2024 para Bulgaria, que podrá seguir importando petróleo crudo y productos derivados del petróleo a través del transporte marítimo. Además, Croacia podrá autorizar hasta finales de 2023 la importación de gasóleo de vacío ruso que se necesita para el funcionamiento de su refinería.

Después de un período de 6 meses, los operadores de la UE tendrán prohibido asegurar y financiar el transporte, en particular a través de rutas marítimas, de petróleo a terceros países. Esto hará que sea difícil para Rusia continuar exportando su crudo y productos derivados del petróleo, ya que los operadores de la UE son importantes proveedores de dichos servicios. De lo que se cae del paquete de sanciones es la prohibición de transportar crudo en barcos de los Estados miembros.

Además, se han eliminado de Swift otros tres bancos rusos: el banco más grande de Rusia, Sberbank, además de Credit Bank of Moscow y Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank. “Estos bancos son fundamentales para el sistema financiero ruso y la capacidad de Putin para continuar con la guerra. Solidificará el aislamiento del sector financiero ruso del sistema global”, dice la Comisión Europea.

La prestación de ciertos servicios relevantes para el negocio, directa o indirectamente, como servicios de contabilidad, auditoría, auditoría legal, teneduría de libros y consultoría fiscal, consultoría empresarial y de gestión, y servicios de relaciones públicas al gobierno ruso, así como a personas jurídicas, entidades o los organismos establecidos en Rusia ahora están prohibidos.

Se han suspendido también las actividades de transmisión de otros tres medios estatales rusos: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 y TV Center International. “Se encuentran entre los medios de desinformación pro-Kremlin más importantes que se dirigen a audiencias en Ucrania y la UE, y difunden propaganda en apoyo de la agresión de Rusia contra Ucrania”, dice Bruselas: “Varios reguladores en los Estados miembros de la UE ya han tomado medidas contra las cadenas y los canales controlados por el Estado ruso. Ahora se les prohibirá distribuir su contenido en toda la UE, de cualquier forma, ya sea por cable, vía satélite, Internet o aplicaciones para teléfonos inteligentes. También se ha prohibido la publicidad de productos o servicios en los puntos de venta sancionados”.

El paquete publicado este viernes incluye más restricciones a la exportación. La lista de artículos de tecnología punta cuya exportación a Rusia está prohibida se ha ampliado para incluir productos químicos adicionales que podrían utilizarse en el proceso de fabricación de armas químicas, ya controladas desde 2013 para otros destinos como Siria. “Además, el paquete amplía aún más la lista de personas físicas, jurídicas o entidades asociadas con el complejo militar-industrial de Rusia. Estas personas físicas, jurídicas o entidades están involucradas en diversos sectores, como la electrónica, las comunicaciones, las armas, los astilleros, la ingeniería y la investigación científica. Esta actualización alinea a la UE con las medidas de los Estados Unidos, mientras que se espera que otros socios se alineen en un futuro cercano”, dice el Ejecutivo comunitario..

La lista de entidades bielorrusas sujetas a restricciones se ha ampliado significativamente (de 1 entidad a 25). Esto está relacionado con las autorizaciones para la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de bienes y tecnología de doble uso, así como bienes y tecnología que puedan contribuir a la mejora militar y tecnológica de Belarús o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad.

Además, el Consejo ha decidido imponer sanciones a otras 12 personas y 8 entidades “por su papel en la represión interna y los abusos contra los derechos humanos en curso en Bielorrusia. Estas medidas se suman a las adoptadas en el contexto de la implicación de Bielorrusia en la guerra de Rusia contra Ucrania y constituyen la sexta ronda de sanciones contra el régimen de Lukashenko vinculadas a la situación interna de Bielorrusia”.

La ronda de sanciones, la sexta desde octubre de 2020, también se dirige a empresas como Belaruskali, el principal productor de potasa de Bielorrusia, y su división de exportación, Belarusian Potash Co., la empresa estatal de radiodifusión y televisión Belteleradio, así como otras empresas que fabrican tabaco y vehículos de transporte público.

En total, las medidas restrictivas de la UE sobre Bielorrusia ahora se aplican a 195 personas y 35 entidades.

El nuevo listado de sanciones a Rusia

El coronel Azatbek Asanbekovich Omurbekov. “Es comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Dirigió las acciones de su unidad militar y recibió el apodo de ”el carnicero de Bucha“ debido a su responsabilidad directa en diversos asesinatos, violaciones y torturas en Bucha”, recoge el Diario Oficial de la UE.

Marina Mordashova. “Esposa de Alexey Mordashov, presidente de la empresa Severgroup. Alexey Mordashov ha transferido las acciones que posee del gigante de los viajes TUI y de la empresa minera de oro Nordgold, cuyo valor conjunto supera los 1.500 millones de euros, a su esposa Marina Mordashova a través de diversas empresas extraterritoriales, entre ellas Unifirm Limited, Ondero Limited y Ranel Assets Limited, que son propiedad o están bajo el control de Marina Mordashova”.

El coronel general Mikhail Mizintsev. “Jefe del Centro Nacional de Control de la Defensa de la Federación de Rusia. Mizintsev recibe el apodo de ”el carnicero de Mariúpol“ y está señalado como el comandante que supervisa el asedio de esta ciudad, en la que ha aplicado tácticas que se habían utilizado con anterioridad en el asedio de la ciudad siria de Alepo, al dirigir el bombardeo de Mariúpol por las fuerzas rusas. Se le acusa en particular de orquestar los bombardeos de la ciudad de Mariúpol, provocando la muerte de miles de civiles, incluido el lanzamiento de proyectiles sobre la maternidad y de un teatro de la ciudad, matando a cientos de niños. Mikhail Mizintsev es, por consiguiente, una persona física responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad en Ucrania”.

Elizaveta Peskova. “Es la hija de Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, incluido en la lista de sancionados”.

Nikolay Peskov. “Es hijo de Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin”.

Tatiana Navka. “Es la esposa de Dmitry Peskov”.

Sergey Savostyanov. “Es un estadista y político de Rusia. Fue elegido diputado de la Duma de la ciudad de Moscú el 8 de septiembre de 2019. Al negar la integridad territorial de los condados independientes y promover el restablecimiento de los límites de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, apoya públicamente las acciones de la Federación de Rusia en Ucrania”.

Andrei Lipov. “Es el jefe del Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor). El Roskomnadzor es un instrumento fundamental en el ejercicio de la censura y la represión de los medios de comunicación libres en Rusia. Como jefe del Roskomnadzor, Lipov es responsable de decisiones que han llevado a la censura y el cierre de medios de comunicación rusos independientes. Estas acciones crean un espacio de información censurada que promueve, apoya y justifica la agresión armada rusa contra Ucrania”.

Volodymir Saldo. “Acudió en marzo de 2022 a una concentración en apoyo de la agresión rusa contra Ucrania y posteriormente participó en la creación del denominado ”Comité de Salvación para la Paz y el Orden“, un órgano de colaboración con la ocupación rusa en la provincia de Jersón, Saldo ha apoyado y promovido políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

Kyrylo Stremousov. “Participó en marzo de 2022 en la creación del denominado ”Comité de Salvación para la Paz y el Orden“, un órgano de colaboración con la ocupación rusa en la provincia de Jersón”.

Serhiy Cherevko “Participó en marzo de 2022 en la creación del denominado ”Comité de Salvación para la Paz y el Orden“, un órgano de colaboración con la ocupación rusa en la provincia de Jersón”.

Tetiana Kuzmich. “Participó en marzo de 2022 en la creación del denominado ”Comité de Salvación para la Paz y el Orden“, un órgano de colaboración con la ocupación rusa en la provincia de Jersón”.

Galina Danilchenko. “Es la alcaldesa en funciones de la ciudad de Melitopol. El 4 de marzo de 2022, el alcalde legítimo de Melitopol fue secuestrado por las fuerzas rusas, que la nombraron para sustituirlo. Además, ha hecho varias declaraciones en apoyo de la presencia rusa en su ciudad y ha pedido a la población que no oponga resistencia al invasor. En ese cargo, ha apoyado y promovido políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

Petr Akopov. “Es un propagandista ruso y columnista en RIA Novosti, una agencia de noticias nacionales de propiedad estatal rusa bajo el control estatal efectivo de Rossiya Segodnya. Es una figura central en la propaganda del Gobierno y ha escrito artículos negando el derecho de Ucrania a la condición de Estado e instando a la ”desnazificación“ y a la ”desucranización“ del país, promoviendo la idea de que Ucrania debería formar parte integrante de Rusia”.

Timofey Sergeytsev. “Es un propagandista ruso y columnista en RIA Novosti, una agencia de noticias nacionales de propiedad estatal rusa bajo el control estatal efectivo de Rossiya Segodnya”.

Victoria Nikiforova. “Es una propagandista rusa y columnista en RIA Novosti, una agencia de noticias nacionales de propiedad estatal rusa bajo el control estatal efectivo de Rossiya Segodnya. Es una figura central en la propaganda del Gobierno y ha escrito artículos negando el derecho de Ucrania a existir, así como la capacidad del pueblo ucraniano para decidir por sí mismo. Describe al pueblo ucraniano como ”adoctrinado“ y ”rehén“, y promueve así una actitud positiva frente a la agresión rusa contra Ucrania”.

Alina Kabaeva. “Es la presidenta del Consejo de Administración de National Media Group (NMG), una sociedad de cartera que posee grandes participaciones en casi todos los principales medios federales rusos que transmiten la propaganda del Gobierno ruso. Antiguamente fue gimnasta rusa y miembro de la Duma de Estado. Está estrechamente vinculada al presidente Vladímir Putin”, con quien se le relaciona sentimentalmente.

Aleksandra Melnichenko. “Es la esposa de Andrey Igorevich Melnichenko, industrial ruso propietario de una importante empresa productora de fertilizantes, EuroChem Group, y de la empresa de carbón SUEK. Aleksandra Melnichenko saca provecho de la fortuna de su marido y de los beneficios derivados de ella. Es coproprietaria con él de dos áticos por valor de más de 30 millones de dólares. En marzo de 2022, Aleksandra Melnichenko sustituyó a su esposo como titular real de Firstline Trust, gestionada por Linetrust PTC Ltd, una empresa que representa al titular final de EuroChem Group. Por lo tanto, está relacionada con importantes empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, Andrey Igorevich Melnichenko apoya o ejecuta acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania”.

Eduard Yurevich Khudaynatov. “Es un empresario ruso que participa en el sector de la energía. Es propietario de la ”Independent Oil and Gas Company“ (NOC, JSC Neftegazholding), una de las mayores empresas privadas rusas y uno de los mayores productores de petróleo, que lleva a cabo actividades de prospección, exploración y desarrollo de yacimientos de petróleo y gas, refinado de petróleo y producción y comercialización de productos petrolíferos. En 2015, los ingresos de la empresa ascendieron a 2.200 millones de dólares”.

Pavel Prigozhin. “Es el hijo de Yevgeniy Prigozhin, un destacado hombre de negocios ruso estrechamente vinculado al presidente Putin y al Ministerio de Defensa ruso. Pavel Prigozhin es el financiador y jefe no oficial del Grupo Wagner, una entidad militar no constituida en sociedad establecida en Rusia, responsable del despliegue de mercenarios en Ucrania”.

Arkady Yurievich Volozh. “Es un empresario ruso con intereses comerciales en los ámbitos de la tecnología de la información y la tecnología en general. Es el fundador y consejero delegado de Yandex. Yandex, que explota el motor de búsqueda más popular de Rusia, es la mayor empresa de Rusia en el ámbito de internet”.

JSC Garnizon. “Es una sociedad de cartera dependiente del ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Su estructura comprende más de sesenta entidades. Lleva a cabo las tareas fijadas por el ministerio de Defensa y protege los intereses de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Actuó como autoridad contratante en licitaciones públicas en interés del ministerio de Defensa”.

JSC Oboronenergo. “Es un proveedor de energía para fines militares, que proporciona servicios de suministro de energía en virtud de contratos públicos a unidades militares rusas y a otras entidades dependientes del ministerio de Defensa. Participó en la modernización de base aérea militar de Korenovsk, empleado por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para lanzar ataques contra objetivos situados en Ucrania durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

UAZ. “Es un fabricante ruso de automóviles. Proporciona vehículos UAZ Patriot a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Estos vehículos fueron empleados por el ejército ruso durante la agresión militar no provocada e injustificada contra Ucrania”.

Voentelecom. “Es el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones para el ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. El Gobierno de la Federación de Rusia ha reconocido a Voentelecom como una empresa de importancia federal. Realiza labores de mantenimiento y reparación de infraestructura informática, equipos militares de comunicaciones, líneas de comunicaciones y equipos de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, también en los territorios ilegalmente anexionados de Crimea y Sebastopol. Ha desarrollado un sistema de comunicación digital automatizado unificado para el ejército ruso. Proporciona radiocomunicaciones seguras de banda ancha para la Armada rusa, también en el territorio ilegalmente anexionado de la península de Crimea. Voentelecom cooperó con Rostec en el desarrollo de la norma LTE en los territorios ilegalmente anexionados de Crimea y Sebastopol”.

Voentorg. “Es un contratista del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Además, una empresa filial de Voentorg, Voentorg Retail, vendió camisetas del ”ejército ruso“ con el símbolo militar ”Z“, empleado por propagandistas rusos para promover la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

Voentekstilprom. “Fabrica prendas de vestir para las necesidades del Gobierno de la Federación de Rusia. Ha proporcionado suministros de prendas de vestir al ejército ruso como parte de una orden de defensa estatal. Fabrica uniformes de campo para la Guardia Nacional de Rusia y camisas para los soldados de la Armada rusa y la Guardia Nacional de Rusia”.

Independent Insurance Group Ltd. “Proporciona seguros a las compañías de la industria rusa de defensa. Figura en la lista de entidades aseguradoras que prestan servicios de seguros para el envío internacional de productos militares. Coopera con empresas estatales rusas, especialmente en el ámbito militar y de defensa, y las asegura. Independent Insurance Group Ltd ha sido la principal aseguradora de riesgos de Rostec, el conglomerado de defensa público ruso. La compañía figura entre los patrocinadores del Foro Militar-Técnico Internacional ”Army2022“, organizado por el ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, así como entre sus participantes”.

KAMAZ. “Es un diseñador y fabricante ruso de vehículos y equipo militar. Ha fabricado vehículos KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 y KAMAZ 6560, utilizados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

JSC Kronshtadt Tekhnologii. “Es un contratista militar ruso que desarrolla y fabrica equipos, software y soluciones integradas para vehículos aéreos no tripulados y la industria rusa de defensa. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado vehículos aéreos no tripulados Orion fabricados por Kronshtadt Tekhnologii durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

Management Company Tatneft-Neftekhim. “Gestiona y coordina las empresas de neumáticos dependientes de Tatneft, como TD KAMA, Nizhnekamskshina y Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Reúne a todas las empresas relacionadas con la división de neumáticos de Tatneft y gestiona su producción, procesos de planificación, operaciones comerciales, recursos humanos y relaciones públicas”.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. “Fabrica neumáticos con cinturones de acero (all-steel). Es una empresa dependiente de Tatneft. Es proveedora del ministerio de Defensa de la Federación de Rusia”.

Nizhnekamskshina. “Es el principal fabricante de neumáticos de Rusia. Es una empresa dependiente de Tatneft. Fabrica neumáticos con las marcas KAMA y Viatti. Sus productos incluyen neumáticos militares y de doble uso que suministra al Gobierno de la Federación de Rusia. Fabrica neumáticos que se montan en vehículos blindados K4386 Typhoon-VDV. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado vehículos K4386 Typhoon-VDV durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

TD KAMA. “Es un distribuidor general de los productos de la división de neumáticos de Tatneft, fabricados por Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant y Nizhnekamskshina. Suministra neumáticos a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y a la Guardia Nacional de la Federación de Rusia”.

BLMZ. “Es una fundición y una fábrica de maquinaria rusa. Suministra materiales que se utilizan para producir armas a los proveedores de equipo militar rusos que fueron sancionados por la Unión habida cuenta de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania”.

Remdizel. “Fabrica y repara vehículos con ruedas y orugas. Fabrica los vehículos Typhoon K-63968 a prueba de minas y dotados de protección frente a las emboscadas, que han sido utilizados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

Sukhoi. “Es un fabricante ruso de aeronaves. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado aviones de combate fabricados por Sukhoi durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

121 Aircraft Repair Plant. “Repara aeronaves Su-25, Su-27 y MiG-29. Es la única empresa de Rusia que, al mismo tiempo, repara aeronaves Su-25 y las actualiza para convertirlas en Su-25 SM. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han utilizado aeronaves Su-25 SM durante la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania”.

NSD. “Es una entidad financiera no bancaria rusa y el depositario central de valores de Rusia. Es el mayor depositario de valores de Rusia por valor de mercado de los valores de renta variable y de deuda de los que es depositario y el único que tiene acceso al sistema financiero internacional”.

Andrei Boevich Kurbanov. “Coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35o Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Dirigió las acciones de su unidad militar”, afirma el Consejo.

Viacheslav Sergeevich Klobukov. “Coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Aleksandr Viktorovich Vins. “Coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Aleksandr Leonidovich Shershnev. “Coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Sergei Aleksandrovich Vetrov. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Ruslan Ovsepovich Mitiaev. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Andrei Nikolaevich Ermishko. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Maksim Alekseevich Platonenkov. “Teniente coronel de la 64.a Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35.o Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Vladímir Viktorovich Matafonov. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Dmitrii Ivanovich Lvov. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Evgenii Valerievich. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Denis Nikolaevich Deev. “Teniente coronel de la 64.a Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35.o Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Oleg Iurievich Bukhvalov “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Roman Vladimirovich Nadezdhin. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Viktor Vladimirovich Filippov. “Teniente coronel de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Faik Mamedov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Igor Evgenievich Fedotov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

German Nikolaevich Kulemin. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Roman Victorovich Burdo. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Dmitry Arkadyevich Kozlov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Ivan Alexandrovich Kurkin. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Evgeny Yurievich Vazhenov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Dmitry Yulianovich Ionov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Alexander Anatolyevich Kochergin. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Alexander Vladimirovich Kopylov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Maxim Vladimirovich Chernyshev. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Stanislav Igorevich Makarov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Andrey Nikolaevich Ivanov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Sergei Gennadyevich Pereshivkin. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Aleksey Vladimirovich Prysev. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Sergei Viktorovich Rudenko. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Olga Aleksandrovna Khamenok “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Dmitriy Gennadyevich Levin. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Dmitriy Alekseevich Gonchar. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Sergey Sergeevich Zorin. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Aleksandr Aleksandrovich Potapov. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.

Stepan Viktorovich Grigorov “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania). Estas atrocidades constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Sergey Viktorovich Mosalev. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Valentin Pavlovich Lutsak. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia, que ha asesinado, violado y torturado a civiles en Bucha (Ucrania)”.

Sergey Nikolaevich Borisenko. “Comandante de la 64 Brigada Autónoma de Infantería Motorizada del 35 Ejército Interarmas de la Federación de Rusia”.