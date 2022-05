Han pasado casi cinco años desde que Susel Paredes, congresista de la República de Perú, y su pareja, Gracia Aljovín, contrajeron matrimonio en Coral Gables, en Florida. Desde ese momento, libran una batalla legal para que se reconozca su condición de casadas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) peruano.

La diputada del Partido Morado, que fue la mujer con el mayor número de votos en las elecciones generales de 2021, espera la sentencia del Tribunal Constitucional que podría sentar un precedente para los miembros de la comunidad LGTBIQ+ en un país en el que no está aprobado el matrimonio igualitario.

Se casó en 2016 en Estados Unidos y ese mismo año solicitó la inscripción de su partida de matrimonio ante el Reniec, pero se la negaron. ¿En qué argumento basaron esa decisión?

El mismo 2016 le pido al Reniec, que es el que registra los matrimonios realizados en el exterior, que convalide mi matrimonio. Todos los resultados fueron negativos para la solicitud de nuestra inscripción. Dijeron que la Constitución dice que el matrimonio está regulado por ley y que la ley que regula -que es el Código Civil- señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por lo tanto, no se puede inscribir el matrimonio entre dos mujeres.

¿Qué camino tomaron una vez agotada la vía administrativa?

Presentamos una acción de amparo ante el Poder Judicial y le dijimos que nosotras tenemos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a formar una familia y los están violentando. Solicitamos que se inscriba nuestro matrimonio como cualquier otro. Ganamos en primera instancia, perdimos en segunda y ahora estamos a la espera.

Está a la espera del fallo del Tribunal Constitucional, a cuyos magistrados les ha pedido que se pronuncien por el tema de fondo en una carta abierta a través de Twitter.

El Tribunal Constitucional ya tomó la decisión, falta que me notifiquen, pero ya está hecha la sentencia. Yo tengo conocimiento de que ha salido negativa para nosotras. Estoy deseando que me notifiquen porque apenas lo hagan voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué importancia tendría para la comunidad LGTBIQ+ de Perú que los magistrados del TC se pronuncien sobre su caso?

Sería muy importante porque sería la primera vez que se van a pronunciar sobre el tema de fondo. Mi compañera y yo somos abogadas y especialmente ella, que es litigante, ha tomado todas las precauciones y todo el detalle posible para que la parte de la forma esté perfecta. ¿Podemos casarnos o no podemos casarnos? ¿Qué derecho fundamental se violenta si no reconocen la inscripción de nuestro matrimonio?

Yo puedo presumir quiénes (qué magistrados) han votado a favor y quiénes en contra, por eso es que vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se apliquen no solo las normas de la Comisión, sino también la jurisprudencia de la Corte y la Opinión Consultiva 24/17, que señala que los Estados deben darnos todas las facilidades para que se reconozcan nuestros matrimonios y que exista una legislación que reconozca a nuestras familias.

De llegar su caso a la Comisión Interamericana y, posteriormente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿en cuánto tiempo se podría resolver?

Solo en la Comisión pueden pasar dos o tres años, y en la Corte, cuatro o cinco.

¿Hay alguna iniciativa legislativa para evitar este tipo de situaciones?

He presentado un proyecto de ley que recojo de Alberto de Belaunde (excongresista), que señala que el matrimonio igualitario es entre dos personas y el Código Civil se modificaría a esa nueva realidad: que el matrimonio es entre dos personas.

¿Cuál es el estado de este proyecto en el Parlamento?

Está en la Comisión de Justicia del Congreso, pero aún no se ha agendado porque hay que ver que este grupo está liderado por una mujer también conservadora (Gladys Echaíz) que ha sido fiscal de la nación y no agenda el tema. Hace meses que lo tiene la Comisión de Justicia y no lo agenda, ni siquiera lo quieren debatir.

En temas de derechos humanos las sociedades siempre se resisten. Por eso son los movimientos sociales los que logran los avances. El mundo está avanzando por el movimiento LGTBIQ+, pero junto con el avance tenemos las resistencias de los grupos conservadores que niegan nuestra existencia.

Recientemente, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero anunció que presentará el proyecto de unión civil.

Hay un punto crítico en la diferencia. Ellos van por la unión civil porque no quieren reconocer la unidad familiar para que no podamos adoptar en conjunto y para que no se reconozca a nuestros hijos como del matrimonio de los dos cónyuges.

¿Cuál sería su petición a las instituciones para dar pasos hacia adelante en el reconocimiento del matrimonio igualitario?

Primero lo que pido en mi caso es que me notifiquen [el fallo] para iniciar mi proceso en la Comisión Interamericana. Pido a la Comisión de Justicia del Congreso del Perú que no vaya a archivar el proyecto sin debatir, que se debata. Debatir no le hace mal a nadie, no le hace mal ni a la derecha ni a la izquierda y le hace bien a la sociedad porque escuchamos las distintas ideas.

Yo soy la primera lesbiana elegida como congresista, la primera lesbiana que lo ha dicho en público, pero hay otra cosa que siempre repito para demostrarle a los partidos que incluir a la comunidad LGTBIQ+ es bueno: soy la mujer más votada del Perú, de todos los partidos la mujer que más votos tuvo soy yo: una lesbiana que lo dijo en público. El anterior congresista más votado fue un gay, Alberto de Belaunde. Entonces a los partidos les hacemos bien, les damos votos. Creo que hay que dar pasos adelante sin miedo.