Juicio ganadero: los policías aseguran que llevaba la ventana abierta, “por lo que además de vernos, pudo oírnos”.

Este jueves ha comenzado el juicio contra el ganadero detenido pasado 6 de abril en plenas protestas de agricultores y ganaderos. Está acusado de delitos de atentado a la autoridad y lesiones cometidos durante el primer día de la tractorada en Logroño. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero, en plenas protestas de agricultores y ganaderos por la situación del campo riojano. Ese día se produjo un altercado en la Glorieta del Doctor Zubía que finalizó con la detención de una persona por agentes de la Policía Local de Logroño.

En su declaración el acusado ha insistido en que en “ningún momento intenté atropellar a los agentes, no vi a los agentes y cuando les vi les intenté esquivar”. Una versión que no coincide con la dada por los agentes de Policía Local implicados ya que han explicado que “le dimos el alto, nos vio perfectamente pero nos dijo con la cabeza que no iba a parar. Nos vio perfectamente y aceleró”.

En el juicio rápido celebrado este jueves, los agentes policiales han asegurado que al procesado “le dio tiempo más que suficiente para frenar cuando le dimos el alto pero no frenó, al revés, aceleró”. Tampoco coinciden las versiones entre el acusado y los policías locales ya que el primero insiste en que ese día “iba identificado en su vehículo” como participante de la 'tractorada' mientras que todos los agentes que han declarado aseguran que “no llevaba nada, ni cartel identificado, ni nada”.

Además, la Policía ha asegurado que el procesado “llevaba la ventana abierta, por lo que además de vernos, pudo oírnos”.

Este jueves tiene lugar un juicio rápido sobre los hechos ocurridos el pasado 6 de febrero, primer día de la tractorada 'alternativa' en Logroño, en el que según explico el Ayuntamiento de Logroño en su momento, la Policía Local detuvo a un conductor “tras intentar arrollar a varios agentes y darse a la fuga”.

El joven participaba en la concentración de agricultores y ganaderos de aquella mañana en el centro de la ciudad y en un momento dado sufrió un altercado con los agentes de Policía.