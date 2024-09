El PR+ revela que el Ayuntamiento de Logroño llevará al pleno el pago de varias contrataciones irregulares

El portavoz del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes que el equipo de Gobierno del PP de Logroño llevará al pleno del próximo 10 de septiembre la liquidación de varias facturas pendientes de pago por valor de 31.939 euros, un importe que “corresponde a seis contrataciones irregulares realizadas por diferentes áreas municipales en este último año fruto de la gestión errática del señor Escobar”.

Antoñanzas ha detallado que de los nueve asuntos que ha presentado el equipo de Gobierno al pleno, seis son reconocimientos extrajudiciales de créditos, dos modificaciones presupuestarias y la culminación del trámite administrativo para aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza de ruidos.

El portavoz regionalista ha indicado que los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos tienen su origen en contrataciones verbales declaradas nulas relacionadas con la iniciativa 'Un vino con Luis Zahera' programada en diciembre del 2023 en el Centro de la Cultura del Rioja (2.662 euros); los servicios de iluminación y sonido del CCR para los días 8 y 9 de diciembre (2.165,90 euros); y el I Congreso de cocina inclusiva y III concurso nacional de cocina para personas invidentes o deficientes visuales (6.000 euros).

Igualmente se ha referido a que el pleno tendrá que aprobar el pago de las facturas de otros contratos nulos relativos a los actos del Día de la Infancia y de la Ciudad Educadora (10.589,65 euros) celebrado en noviembre de 2023 y a una cena de voluntarios (1.596,21 euros) organizada en diciembre de 2023.

El pleno también deberá autorizar la liquidación de 8.925,34 euros por los servicios de apoyo a la celebración del carnaval de este año que no se han podido abonar al no haber presupuesto suficiente porque la modificación del contrato no se tramitó a tiempo, ha explicado Antoñanzas.

Asimismo, el edil riojanista se ha referido a la tramitación de dos modificaciones presupuestarias para suplementar crédito en partidas para las que no disponen de liquidez suficiente por importe de 33.000 y 142.851 euros. “Ante un presupuesto mal dimensionado hace falta volver a inyectar dinero para pagar las facturas de gasto corriente”, ha lamentado.

“Mal empieza el PP el curso político pagando facturas pendientes por contrataciones irregulares. No solo no hay impulso político, sino que lo poco que hacen se licita y contrata sin las garantías que marca la legislación para garantizar la libre concurrencia y la transparencia en las contrataciones públicas”, ha denunciado Antoñanzas.

“Desde el Partido Riojano vemos con preocupación cómo la mala gestión del dinero público se ha convertido en la seña de identidad del gobierno de Conrado Escobar, que tiene a la ciudad paralizada y bloqueada”, ha finalizado el portavoz regionalista.