El PSOE de La Rioja acusa a Educación de “llegar tarde y mal” con el caso del profesor expedientado en Calahorra

La diputada Teresa Villuenas ha asegurado que la decisión del Gobierno de La Rioja de apartar de las aulas al profesor expedientado de Calahorra “llega tarde”. A pesar de todo, ha dicho la diputada Socialista, “nos alegramos porque los alumnos de primer curso del Ciclo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico del Instituto Valle del Cidacos de Calahorra, por fin, se van a sentir aliviados”.

Villuendas ha recordado que desde el Grupo Parlamentario Socialista “ya registramos el pasado 15 de mayo una solicitud de información sobre este asunto, solicitud a la que no se nos ha dado respuesta”. Teresa Villuendas ha destacado que “los socialistas hemos actuado desde el momento en el que fuimos conocedores de la gravedad de la situación que estaban soportando estos alumnos y alumnas desde el inicio del curso escolar”.

Mientras, la consejería de Educación “llega tarde y mal, por la incompetencia y falta de solvencia, especialmente de la directora de general de Gestión Educativa, que lejos de trabajar para buscar una solución, ha obviado este caso convencida de que lo que no se comenta fuera de los muros del instituto, no ocurre”. Teresa Villuendas ha recordado que “no es la primera vez que la consejería de Educación intenta tapar situaciones contrarias a las normas de convivencia pacífica que se han dado a lo largo de este curso”.

Villuendas ha destacado que “la presión y la valentía de los alumnos y los padres denunciado los hechos y solicitando ayuda a través de los medios de comunicación, han conseguido después de ocho meses acabar con este autentico suplicio”. Han pagado “un peaje demasiado alto”.

La diputada socialista ha aseverado que los motivos que llevan a la Administración apartar cautelarmente al docente “son los mismos que ya existían en octubre de 2023”. Es más que evidente, “la falta de diligencia de la consejería de Educación”.

Por eso, desde el Grupo Socialista exigimos al consejero, al viceconsejero y a la directora general de Gestión Educativa “que den explicaciones sobre esta tardanza en actuar y sobre los motivos por los que han frenado la solución a este caso, a costa de privar a estos alumnos de su derecho a recibir una educación de calidad en un ambiente de tolerancia y respeto”. Villúendas ha remarcado que “ante esta incompetencia, vamos a exigir que se asuman responsabilidades ”.