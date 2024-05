Rober Astorgano presenta en primicia su documental sobre 'Las mujeres de negro'

El próximo viernes 31 de mayo tendrá lugar el preestreno de la película documental “Las mujeres de negro” del director Rober Astorgano que relata la historia del grupo de mujeres, que siempre de luto, se reunían desde 1936 en el lugar baldío donde yacían los cuerpos de sus familiares asesinados al inicio de la Guerra Civil, preservando su memoria a lo largo de las décadas. “Este proyecto quiere dar a conocer la historia única de estas mujeres y la de un lugar que es hoy símbolo de paz y de recuerdo, el cementerio civil y Memorial La Barranca, un conjunto monumental único en España”, en palabras de Astorgano.

A través de 35 entrevistas a descendientes de esas mujeres y otros desaparecidos, el documental busca recuperar y recopilar sus voces que en vida se refugiaron en el silencio. Así mismo se ha contado con el testimonio de escritores e investigadores como Jesús Vicente Aguirre. Por su parte, las localidades y paisajes donde transcurren las diferentes historias también forman parte fundamental de la narrativa visual de la obra, haciendo un recorrido por toda la geografía riojana, poniendo de manifiesto su diversidad de paisajes y su riqueza patrimonial y cultural.

Para ayudar a contextualizar, entender y visualizar el relato, el metraje incluye una importante muestra de material de archivo: fragmentos de vídeos de noticiarios y documentales, fotografías antiguas y diversos documentos. También se cuenta con varias secuencias de animación en blanco y negro que muestran algunos de los pasajes más significativos de la historia de Las Mujeres de Negro a través de trazos que surgen de las propias fotografías, como si éstas cobraran vida propia transportándonos al pasado.

La película tiene una duración de 107 min. y en su realización ha participado un equipo de trabajo muy diverso repartido entre Logroño, Valencia, Baleares y Madrid.

La proyección del próximo viernes será presentada por Isabel Ribote del CineClub El Arrebato y contará con la presencia del director. Al finalizar tendrá lugar un coloquio y posteriormente se servirá un vino a todos los asistentes. Las entradas cuestan 5 € y están disponibles en venta anticipada en el Bar la Quimera (C/ Marqués de Vallejo, 9) de Logroño. El mismo día 31 de mayo también podrán comprarse directamente en taquilla hasta completar aforo.

Una historia familiar

El proyecto surge a partir de una fotografía que conservaba la abuela de Astorgano: “Recuerdo verla acariciando aquella vieja fotografía sin poder reprimir las lágrimas en sus ojos. Siendo solo un niño, le preguntaba por qué lloraba, pero ella no podía articular palabra”. Con el tiempo supo que era la única imagen que ella conservaba de su padre, que fue asesinado en 1936, cuando ella tenía catorce años.

Así pues, el documental cuenta también la historia familiar del propio director ya que su bisabuela fue una de esas Mujeres de Negro que se han erigido en ejemplo de valentía y orgullo, con una vida marcada por la tristeza y la tragedia pero también por la lucha y la perseverancia, unas mujeres que además fueron sometidas a todo tipo de humillaciones y vejaciones.

También una exposición fotográfica y un libro

El proyecto, que se inició hace 5 años, se completa con una exposición fotográfica itinerante y un libro. La exposición recorre la historia de 19 de los represaliados riojanos a través de retratos de sus descendientes (tomadas durante el rodaje de la película), fotografías antiguas y documentos (cartas, dibujos, multas, expedientes, etc.). Se ha exhibido ya en Navarrete, Murillo de Río Leza y Bruselas, ya que fue seleccionada por la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Bélgica, dentro del marco cultural Spain Arts and Culture. Próximamente la exposición viajará a Italia dentro del marco del Festival for the Arts en Anzano di Puglia.

Así mismo el proyecto cuenta con un libro que fue editado en 2021 por la desaparecida consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja. En él se narra también la historia de Las Mujeres de Negro y de La Barranca a través de relatos de vida de sus descendientes de forma accesible para todos los públicos. Las presentaciones del libro también han recorrido ya ciudades como Madrid, Pamplona y Barcelona desde su presentación oficial en el Espacio Lagares de Logroño en 2022.