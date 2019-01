Ahora Madrid, PP y Ciudadanos tumban la ordenanza del PSOE contra la prostitución

Ahora Madrid, con abstención, y PP y Ciudadanos, votando en contra, han tumbado la ordenanza presentada por el PSOE en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que perseguía la demanda de prostitución. El Gobierno Municipal había interpuesto 43 enmiendas al texto, "basadas en informes de la Asesoría Jurídica" de los cuales "se desprendía que la ordenanza del grupo socialista no concuerda con las competencias municipales", entrando en conflicto con otras normativas como la Ley Mordaza.

"Prohíben algo que a día de hoy no es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico, la prostitución, no modificando el Código Penal, si no en una ordenanza municipal", añaden. En resumen, para Ahora Madrid es "una ordenanza muy mal hecha para un tema que requiere seriedad y responsabilidad. No se puede plantear una ordenanza con fallos", entre los que se incluían "conceptos jurídicos erróneos". Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, ha calificado en el pleno el texto de "chapuza". Beatriz Elorriaga, del PP, ha pedido la retirara de la propuesta por ser un "auténtico despropósito jurídico".

La norma propuesta por el PSOE municipal contemplaba un mínimo de 750 euros de multa para sancionar la demanda de prostitución en la vía pública. También medidas preventivas dirigidas a la sensibilización, la defensa y el apoyo de las mujeres para diseñar alternativas vitales y el control de la publicidad sobre prostitución en la ciudad, así como persecución al cliente.

Desde el equipo de Ahora Madrid se discutía además "la adecuación de una política punitiva, como es el establecimiento de la sanción para la prostitución, porque se trata de un problema social y de derechos humanos", explican en una nota. Desde el Área de Políticas de Género y Diversidad añaden que la ordenanza no tiene por objetivo garantizar derechos para las mujeres que ejercen la prostitución, sino que “limita los derechos de las mujeres y las criminaliza”. Por ejemplo, fuentes del Ayuntamiento explican a eldiario.es que tal y como estaba escrita, pondría en situación de vulnerabilidad a mujeres sin papeles.

Además, creen que atenta "contra la seguridad jurídica de la ciudadanía, proponiendo un régimen sancionador discrecional y arbitrario", en el que se incluía la obligación de la ciudadanía de denunciar si veía un comportamiento sospechoso de intercambio sexual por dinero. Ahora Madrid reconoce el interés de la responsable de la iniciativa, la portavoz socialista Purificación Causapié, en defender "los derechos de las mujeres" y por ello "tienden la mano" a colaborar en otra norma. Causapié ha afirmado al terminar la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Salud, Seguridad y Emergencias que el fracaso de la ley implicaba "un día triste" para Madrid. Desde el PSOE municipal indican que "no queda tiempo material" durante esta legislatura para presentar otro texto y acusan a los tres grupos que la han rechazo de llevar "un año con maniobras dilatorias".

Frente al argumentario de que la ordenanza no cumplía la legalidad, los socialistas defienden que eran "informes de parte encargados por Ahora Madrid a sus técnicos. La asesoría jurídica no decía eso. Se actúa sobre el espacio público, que es competencia municipal". Desde Ahora Madrid defienden que ocho de las organizaciones sociales que trabajan en esta materia, "muy diversas entre sí, abolicionistas y no" se han manifestado "en contra de la aplicación de medidas punitivas".

La Mesa Técnica de Prostitución y Trata de la Comunidad de Madrid emitió en noviembre un informe, firmado por las ocho organizaciones de las 14 que la componían, en el que mostraban su preocupación por los efectos que pudiera tener la norma que entonces se debatía. "La sanción al cliente propuesta en dicha ordenanza tendrá un impacto negativo en sus condiciones de vida, aumentando su vulnerabilidad y la posibilidad de sufrir agresiones", aseguraba el documento.