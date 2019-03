Almeida presenta al PP como "la única garantía de poner de acuerdo a Ciudadanos y a Vox"

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya asume que tendrá que pactar con Vox tras las próximas elecciones de mayo y ha presentado a su partido como "la única garantía de poner de acuerdo" al partido de Albert Rivera y al liderado por Santiago Abascal. "Somos también la garantía de que Manuela Carmena no gobierne", ha dicho este lunes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El candidato ahondó en la misma idea en una entrevista el pasado viernes en TVE, en la que confirmó que pedirá el apoyo de los partidos para gobernar la ciudad.

"Quien quiera políticas del PP que no nos busque en ninguna otra alternativa, a izquierda o a derecha", ha advertido en una referencia explícita a la fuga de votos hacia Ciudadanos y Vox. Lo ha repetido varias veces en su intervención en el Gran Casino Madrid, donde los conservadores han reunido a todo el Gobierno regional, con Ángel Garrido a la cabeza; exministros como Rafael Catalá o la expresidenta Esperanza Aguirre, sentada en la mesa principal y rodeada de consejeros del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

El candidato, que aún no ha anunciado su número dos en la lista, ha descartado la posibilidad de que Andrea Levy, a quien apuntan todas las quinielas, ocupe ese lugar porque "no es el momento". "Siempre ha estado al lado del grupo municipal. Es la persona más activa desde la dirección nacional y estaría encantado de que se incorporara, pero no es el momento. Tiene responsabilidades nacionales", ha apuntado. Sobre un posible salto de María San Gil a la política madrileña, el candidato ha sido claro: "No me lo he planteado".

Como hizo el líder de su partido, Pablo Casado, este fin de semana, Martínez-Almeida ha planteado las elecciones del 28 de abril como un "referéndum". "Nos estamos jugando en la elección de Sánchez o de Casado el futuro de España y de la Constitución del 78". El candidato a la alcaldía de Madrid también ha defendido algunos polémicos fichajes para las candidaturas provinciales al Congreso de los Diputados. "Hemos hecho una renovación tranquila. Si no se hubiera producido, se habría dicho: continúa el marianismo", ha afirmado.

"El Madrid tax free de los gobiernos del PP"

En un largo discurso, Martínez-Almeida ha sintetizado su proyecto para Madrid si gana las elecciones en mayo. Ha prometido una "revolución fiscal" que recuperará múltiples bonificaciones de impuestos: un IBI reducido al 0,4% (el mínimo permitido), incentivos fiscales para familias numerosas, impulso para poner edificios protegidos por patrimonio al servicio de la actividad económica... "Recuperaremos el Madrid tax free de los gobiernos del PP", ha resumido. "Pocas normas, claras y sencillas", ha dicho.

El candidato también ha compartido su fórmula para una "movilidad sostenible e inteligente": "la confianza en los ciudadanos". "La mejor forma de devolver espacios de libertad es darles toda la confianza para que sean el motor de crecimiento", ha apuntado. Entre sus planes si se convierte en alcalde, ha avanzado, está crear una concejalía de Movilidad y acabar, ha reiterado, con Madrid Central. "Los madrileños no se quieren ahogar en su propio humo pero deben tener las alternativas necesarias, las menos gravosas en términos de contaminación, pero también en términos de tiempo", ha dicho.

La confianza a la que ha apelado también se extiende al sector privado, que potenciará a través de la "colaboración" con las instituciones públicas. "Pondremos a disposición de los promotores privados el suelo público para que salgan al alquiler con precio tasado. confiamos en lo privado, en la sociedad. Tiene más capacidad para resolver problemas", considera.