Aguado asegura que la lucha contra la violencia machista es una "línea roja" para llegar a pactos autonómicos y municipales

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha marcado como "línea roja" la lucha contra la violencia machista a la hora de llegar a acuerdos de gobierno con otras formaciones. "Para nosotros será evidentemente una línea roja para llegar a acuerdos con cualquier formación. No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra violencia de género ni en la defensa de los derechos civiles de cualquier ciudadano que viva en España", ha señalado Aguado en declaraciones a los medios tras participar en la sexta carrera contra la violencia de género.

Ha rechazado responder cuando ha sido cuestionado por si cree que Vox -con quien tendría que llegar a un acuerdo para lograr la Presidencia de la Cámara regional este martes- está comprometido con la lucha contra la violencia machista: "No me corresponde a mí hacer de comentarista de otras formaciones". No conseguir el respaldo de Vox para la Mesa implica que el partido se arriesga a perder este puesto porque, si no hay mayoría absoluta, el elegido será del PSOE.

También ha evitado precisar si será el PP quien gobierne en la Comunidad y en el Ayuntamiento en los gobiernos que están negociando, como ya hizo este viernes. Aguado ha declarado que se negociará "hasta el último día" para hablar primero de programa y luego "de quiénes van a implementarlo" en el Ayuntamiento de Madrid, pero está "convencido" de que se llegará a un acuerdo: "Quedan días y pido un poquito de paciencia porque van a haber negociaciones duras pero vamos a llegar a un acuerdo".

Para Ciudadanos lo "urgente" es cerrar los acuerdos municipales, dado que los Ayuntamientos se constituyen el próximo sábado 15, y pone en duda que se vayan a cerrar los autonómicos durante esta semana. Ha insistido, también en el caso de las comunidades, que de nombres se hablará "en último término": "Hay tiempo suficiente para pactar buenos gobiernos a nivel municipal y autonómico".

Este viernes PP y Ciudadanos mantuvieron su primer encuentro formal, tutelados por las direcciones nacionales de ambas formaciones, en el que acordaron crear una mesa de trabajo para hablar de asuntos del programa con vistas a la formación de gobierno en la Comunidad. En esa cita no se mencionó quién liderará el futuro Ejecutivo autonómico.

El candidato de Ciudadanos sostuvo también el viernes que no tenía "ningún inconveniente" en sentarse con Monasterio para hablar de asuntos de la Mesa de la Asamblea, que se conformará el martes, y con quien tendría que llegar a un acuerdo para que el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) logre la Presidencia de la Cámara regional.

El movimiento LGTBI es "de todos"

El candidato de Cs a la Comunidad de Madrid se ha referido a su ausencia en la cabecera de la manifestación del Orgullo. Ha pedido una "rectificación" porque el movimiento LGTB es de "todos" y "rebasa a los colectivos y asociaciones". Ciudadanos no firmó el decálogo de medidas de COGAM (que establecía una prohibición a los partidos que se 'valgan de los votos de la extrema derecha') y, al no comprometerse, no podría ir en la pancarta de la cabecera.

Ante ello, el líder de Cs en Madrid ha recalcado que el partido siempre ha defendido "la libertad, la igualdad y el respeto a todos los ciudadanos con independencia de su condición sexual". "Esto forma parte de la idiosincrasia y la razón de ser de Ciudadanos, un partido liberal, y lo vamos a seguir haciendo", ha dicho. "Lo hemos hecho muchos años en los desfiles, las carrozas, celebraciones de reivindicaciones del Orgullo. Y yo espero que, en este caso, las asociaciones que presentan este tipo de manifiesto rectifiquen. Estamos a tiempo todavía", ha dicho.

Además, ha recalcado que el movimiento LGTB rebasa y supera a los colectivos y asociaciones, ya que a su juicio es "una causa de todos" para "defender la libertad y respetar al colectivo LGTB". "Nadie nos va a repartir carnets de defensa del colectivo LGTB al igual que tampoco aceptamos carnets de feminismo ni de ninguna otra causa en por la que apostamos y en la que creemos", ha recalcado.