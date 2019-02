Carmena cree que la vinculación de Cs con "una derecha muy conservadora" dificultará pactar en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asegura este sábado que ve "muy difícil" un pacto postelectoral con el PSOE y con Ciudadanos. Carmena cree que si los partidos de izquierdas no son capaces de sumar una mayoría clara, no habrá posibilidad de pactar porque la formación que preside Albert River "se ha insertado en una derecha muy conservadora" que "cada vez se hace más extensa".

"Inicialmente, Ciudadanos tenía una postura más independiente, pero se ha vinculado de una manera enormemente extraña a los bloques de derecha", apunta la alcaldesa en una entrevista con la Agencia EFE, preguntada por la posibilidad de un acuerdo con los de Rivera tras las elecciones municipales.

Carmena considera que, desde que arrancó la legislatura, Ciudadanos ha ido virando cada vez más a la derecha. Un asunto que también preocupa a la alcaldesa es que un discurso minoritario como el de Vox acabe intoxicando "las mayorías" en la capital.

"No veo Madrid como una ciudad conservadora; no veo Madrid como una ciudad de nuevo franquista. Me cuesta comprender y creo que es imposible. La mayor parte de la ciudad de Madrid yo creo que no puede querer eso: una visión de nuevo del pasado tan absolutamente contraria a los tiempos que se están viviendo en este momento", dice la exjueza que fue militante antifranquista.

Sobre el futuro de la izquierda y los resultados de las primeras encuestas, Carmena asegura que no percibe una desilusión por parte de los votantes de izquierdas. "Viéndolas (las encuestas municipales) no veo que haya ese proceso de decepción. Pero yo de esto no entiendo", remarca la regidora, que, ajena a las estimaciones de votos, quiere centrarse en acabar lo mejor posible el trabajo esta legislatura.