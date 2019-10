Ciudadanos y Vox dan una tregua a Ayuso y evitan citarla en la comisión de investigación sobre Avalmadrid

Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid han dado una tregua a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, después de las tensiones que protagonizaron las tres derechas a cuenta de la comisión de investigación de Avalmadrid. Ambas formaciones, que hicieron presidenta a Ayuso el pasado mes de agosto, han evitado incluirla en sus respectivas listas de comparecientes, apenas una semana después de haber permitido que la mayoría de la mesa de la comisión la tenga la izquierda representada por PSOE y Más Madrid.

Los grupos tenían hasta este martes para hacer sus peticiones de comparecientes, y en las listas registradas por Ciudadanos y Vox no aparecen ni Ayuso ni tampoco ninguno de los expresidentes regionales. Tanto un partido como el otro han preferido centrarse en pedir la comparecencias de los directivos del organismo semipúblico del que la Comunidad de Madrid tiene el 30%. Pese a que el vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado, y el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, aseguraron que "nunca les temblaría la mano" en llamar a comparecer "a nadie", la dirigente madrileña se ha salvado de aparecer en su lista de comparecientes.

Ciudadanos decidió en septiembre, recién estrenado el primer gobierno en coalición en la región de Madrid, apoyar la comisión de investigación sobre la empresa semipública que exigían los grupos de la oposición. El plan era hacer desfilar por la asamblea regional a testigos que arrojaran luz sobre el uso que familiares, dirigentes y empresarios cercanos al PP de Madrid hicieron de una entidad financiera que operaba en parte con dinero público y tenía en el centro del foco a la propia Díaz Ayuso.

La decisión de Ciudadanos provocó las primeras grietas en el gobierno regional. La comisión, que molesta al PP porque desgasta la imagen de su nueva líder en Madrid, provocó que la propia Ayuso recriminara personalmente a sus socios de gobierno lo que considera un juego a dos bandas: no se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo, le dijo Ayuso a su vicepresidente, Ignacio Aguado.

Tras esas primeras tensiones, la comisión de investigación de Avalmadrid echó a andar hace una semana en la Asamblea regional. Y volvieron los reproches de la presidenta regional, esta vez muy claros y en público contra sus socios de gobierno después de que la izquierda representada por PSOE y Más Madrid se haya hecho con la mayoría de la mesa de la comisión, lo que supondrá con toda probabilidad que la regidora madrileña acabe teniendo que comparecer en la misma por el préstamo que recibió su padre pese a los reparos de los técnicos y que nunca se devolvió.

"No comparto que Ciudadanos haga Gobierno en la Comunidad y haga oposición en la Asamblea", dijo este miércoles la presidenta. "Los votantes que nos dieron su confianza para tener esta unión de Gobierno de centroderecha en Madrid, de Ciudadanos, Vox y del PP, no entienden que la primera decisión política que se tome en la Asamblea sea precisamente ponerse en manos de la izquierda y entregarle esa comisión, de tal manera que ahora mismo la izquierda puede llevar a quien quiera, y los demás no, porque hay un rodillo", prosiguió. "Yo no pido adhesiones inquebrantables, pero sí pido una lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los Gobiernos más importantes que ahora mismo tiene España, que es el que está acogiendo a más ciudadanos del país".

Todo, después de que Ciudadanos y Vox se hubiesen abstenido en la votación que hizo presidente de la mesa de la comisión al socialista Modesto Nolla. El PP había presentado para ese puesto a la diputada Alicia Sánchez Camacho que se ha quedado con la vicepresidencia de la mesa. Esta abstención, que los populares consideran alta traición, la justificaron en Ciudadanos alegando que siempre en la Asamblea se ha hecho así: el partido que propone la comisión (en este caso el PSOE) es quien se queda, "por deferencia", con la presidencia. Ciudadanos argumentó además que no presentó candidato a ninguno de los puestos de la mesa dado que Avalmadrid depende de la Consejería de Economía que ellos dirigen.

¿Pero por qué la izquierda tiene la mayoría en la mesa? En la siguiente votación, la secretaría de la mesa recayó en la diputada de Más Madrid Mónica García. El PP presentó para ese puesto a Alfonso Serrano, al que apoyaron populares y Ciudadanos. Pero Vox –que aplica la política de palo y zanahoria en las instituciones donde apoya gobiernos del PP–, se abstuvo, lo que originó que la izquierda obtuviese la mayoría de los votos ya que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos votaron en bloque a García.

Los reproches de Ayuso se extendieron hacia la portavoz de Vox, Rocío Monasterio: "Ustedes se ponen estupendos, desde Vox, hablando de los principios, de los valores, de cómo hay que acabar con los totalitarios y con la supremacía progresista y a la primera de cambio, esta misma semana, ustedes me han dejado tirada en una comisión de investigación que esta gente va a poner".

Ciudadanos y Vox han dado este martes una tregua a la presidenta regional dejándola fuera de su lista. No obstante, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos sí que han incluido en sus peticiones la comparecencia de la presidenta regional, así como la de los exregidores desde 2007 a 2018, la época en la que se investigará la comisión: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido (hoy consejero de Transportes). Más Madrid además ha incluido la comparecencia del vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

La semana clave de la comisión coincidirá con la campaña electoral a unos días de que los españoles vuelvan a las urnas. La mesa de la comisión se reunirá en torno al 5 de noviembre, a cinco días de los comicios, y elaborará sus valoraciones de los candidatos propuestos.

Además de la mesa de la comisión, también entra en juego la mesa de la Asamblea de Madrid que preside Ciudadanos y donde hay mayoría de las derechas. Es ahí donde el tripartito podría aliarse para impedir que la presidenta tenga que comparecer en comisión. Sin embargo, fuentes del parlamento autonómico y de Ciudadanos apuntan a que una maniobra de este tipo "es muy difícil de justificar" y podría tumbarse por el Tribunal Constitucional si algún partido lo denuncia. Llegado ese caso, Ayuso solo podría encomendarse a que los lentos tiempos de la justicia jueguen a su favor, ya que la comisión de investigación dudará hasta finales de 2020.