Díaz Ayuso admite que sus declaraciones polémicas dejan "soterrado" su programa pero niega que sean "meteduras de pata"

Isabel Díaz Ayuso asegura que sus polémicas declaraciones a lo largo de la campaña no responden a "errores" sino que son "opiniones" que la izquierda "no permite" porque "se tocan aristas ideológicas". La candidata del PP a la Comunidad de Madrid admite, sin embargo, que estos momentos están dejando "soterrado" su programa electoral. "En cuanto escuchan algo que es polémico... de aquí a aquí lo cortamos, lo movemos y va a dar vida. Pues vamos a por ello", ha afirmado en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

Tras acusar a algunos periodistas de hacer "activismo político" contra ella, Díaz Ayuso dice que no tiene "ningún problema con los medios de comunicación" pero insiste en que algunas de sus declaraciones "se intentan vender como meteduras de pata". "Empiezan entonces una serie de críticas como si estuviera confundida para intentar arrinconarme o desprestigiarme y para dar a entender que no tengo conocimiento o capacidad de gestión", ha indicado.

Díaz Ayuso se siente agraviada por este extremo respecto a otros de sus compañeros candidatos. "Hay otros candidatos que se están equivocando o proponen cosas que no son de su competencia o ya existen y no pasa nada", ha advertido. También se ha quejado de que "hay comentarios" que se hacen sobre ella "que no se hacen con los hombres. "Se me ha cuestionado como voy vestida si voy en el Metro", ha añadido. A su juicio, es una forma de intentar que se "aparte" y de tratar de "parar" una campaña en la que se está haciendo "un trabajo extraordinario".

"Un bebé no nacido tiene una serie de derechos y es un gesto a las familias numerosas, y para ellos llevo importantes incentivos. Traen vida y necesitan apoyo de las instituciones. Apoyo a los emprendedores, a la maternidad, apoyo la vida nocturna, el Orgullo como siempre ha hecho el PP en la ciudad de Madrid. Y esas son todas las polémicas. Normalmente es también porque doy donde duele. Los atascos los provoca el Ayuntamiento de Podemos", ha justificado.

La candidata defiende ante las críticas que es la "única que conoce cuántos municipios tiene la Comunidad de Madrid" y que tiene "experiencia" como "viceconsejera, diputada y portavoz de un partido regional". "Tengo firmes convicciones y conozco lo que propongo. Eso ha dado confianza a mi partido para creer que soy la mejor", ha dicho.