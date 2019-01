Garrido evita confrontar con los candidatos elegidos por Casado: "No voy a comentar sobre nada de lo que digan"

Paz hasta las elecciones. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a evitar hasta mayo confrontar con los candidatos elegidos por Pablo Casado para mantener el Gobierno regional. "Desde ya digo que no voy a hacer comentarios sobre nada de lo que digan mis candidatos. Son ellos los que tienen que hacer las declaraciones y cuentan con mi respaldo", ha señalado en la primera rueda de prensa después de ser eliminado por el nuevo líder del PP como tique electoral.

Garrido ha recogido este martes el guante al intento de sellar las hostilidades que escenificó el casadismo este domingo en un auditorio que le ovacionó durante varios minutos. Sobre el escenario, el líder del PP definió al presidente regional como uno de los "mejores" y le invitó a seguir en el partido porque no están "sobrados de talento" tras descartarlo como cabeza de lista tras ocho meses encabezando el Gobierno de la Comunidad de Madrid como sustituto de Cristina Cifuentes.

Dos días después, el jefe del Ejecutivo asegura que aún no ha tomado una decisión sobre qué quiere hacer una vez que caduque su permanencia en la Puerta del Sol pero ya ha anticipado que no pedirá a Pablo Casado la continuidad de su equipo en las listas electorales. " No voy a pedir nada de eso, cada uno tiene que conformar sus equipos", ha zanjado. Y afronta los próximos meses sabiendo que tendrá que entenderse con la candidata, a quien ofrece su "ayuda como militante". "Tendremos que hablar todos los días y siempre que ella me lo requiera voy a estar para ayudarle como militante".

Para esta primera aparición institucional tras la derrota, Garrido se ha colocado de pie junto al vicepresidente Pedro Rollán, como en las ocasiones especiales. El equipo del presidente ya preparó esta puesta en escena en diciembre, en el Consejo de Gobierno que hizo balance del año, pero este martes el discurso se ha centrado en los presupuestos presentados ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, a su juicio "penalizan" a la Comunidad de Madrid "por no ser colaboradores necesarios" para la continuidad del presidente en La Moncloa.

"Los madrileños deben saber que sus impuestos van a la independencia de Cataluña. Financian el independentismo", ha afirmado tras referirse a los presupuestos con los calificativos de "sectarios" y "lesivos" para la Comunidad de Madrid. "La mitad del incremento de inversiones está destinada a Cataluña. La única intención es contentar con el presupuesto de todos los españoles a los independentistas para que siga en La Moncloa".