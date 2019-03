El Partido Comunista de Madrid apuesta por confluir con Anticapitalistas frente a Podemos en el referéndum de IU

La dirección de Izquierda Unida de Madrid está dividida. El referéndum de la formación que se celebra esta semana y en el que la militancia elegirá entre concurrir a las elecciones autonómicas con Podemos o con Anticapitalistas ha partido en dos las posturas de los principales dirigentes del partido en la región. El núcleo más duro y que más gente puede arrastrar a la militancia, dicen desde la formación, es el que representa el secretario general del Partido Comunista de Madrid, Álvaro Aguilera, que apuesta por la opción de Anticapitalistas frente a Podemos.

"Los que estamos por la posición de concurrir con Podemos somos minoritarios, no creo que vayamos a ganar", dice un militante de peso de la formación que se inclina por concurrir con Isa Serra, al igual que defendió el coportavoz de Madrid, Mauricio Valiente, este lunes en un artículo de eldiario.es.

Valiente comparte la postura de la dirección federal de Alberto Garzón que también ha animado a la militancia a votar por la confluencia con Podemos frente a la opción de Anticapitalistas. Pero el concejal de Ahora Madrid y candidato al Ayuntamiento es minoría respecto al resto de la dirección de IU en Madrid.

La candidata a las autonómicas, Sol Sánchez, al igual que Aguilera, se inclina por el acuerdo con Anticapitalistas. Tanto Sánchez como Aguilera, aseguran fuentes cercanas a los dirigentes, quieren que gane esta opción, pero seguir trabajando para sumar posteriormente a Podemos. Aunque los plazos son reducidos.

"Defendemos la unidad pero no de cualquier forma, la realidad nos demuestra que no vale todo", aseguran desde el entorno de Sol Sánchez a este diario. "Apostamos por Anticapitalistas porque es la opción que no es excluyente", añade.

La última reunión entre las direcciones de Podemos e IU en Madrid para buscar una alianza para las elecciones autonómicas del 26 de mayo no logró un acercamiento en las posiciones. Pese a la mejora en los términos del acuerdo que Podemos ha ofrecido a IU sobre lo que habían negociado y anunciado las direcciones estatales de ambos partidos, la mayoría de la dirección regional no quiere el acuerdo con la candidatura de Serra.

La izquierda madrileña, por tanto, se asoma al abismo de cuatro candidaturas en las autonómicas. El 26 de mayo los madrileños que quieran optar por el bloque progresista tendrán seguro a su disposición las papeletas del PSOE, encabezada por Ángel Gabilondo; de Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón; y la de Podemos, a cuyo frente estará Isabel Serra. La cuarta opción la decidirán los militantes de IU que pueden inclinarse por que haya otra candidatura de la formación y Anticapitalistas, que se ha escindido definitivamente de Podemos.

La consulta dará a elegir entre dos opciones de alianza electoral para el 26 de mayo. La primera, "continuar el proceso de Madrid en Pie, a cuyas primarias concurriríamos con el preacuerdo con Anticapitalistas con el preacuerdo con Anticapitalistas". La segunda, aceptar "la propuesta de la dirección de Podemos".

Desde el sector que defienden la alianza con Podemos consideran que la pregunta "está dirigida" para que gane la opción de Anticapitalistas. Por parte de la dirección proclive a la primera opción aseguran que se trata "de la vida misma" que se pregunta "por lo que hay. La pregunta, según confirmaron a eldiario.es fuentes de IU, se ha "coordinado" con la dirección federal, favorable al acuerdo con Podemos.

La última palabra la tendrán ahora los militantes y simpatizantes de IU en Madrid, 7.000 personas, que se enfrentan a una votación en la que la mayoría de sus dirigentes en la región apuestan por la opción de Anticapitalistas. El referéndum se celebrará entre el 19 y el 21 de marzo para el voto telemático y el día 23 para el presencial.

Hace una semana se conoció el resultado del referéndum para la alianza estatal entre Podemos e IU. En Madrid, participaron 1.548 personas. El 56% optó por el sí. Casi el 40%, por el no. Un cómputo muy ajustado que no permite anticipar el sentido del voto en la votación que decidirá si el 26M la izquierda madrileña debe elegir entre tres o cuatro papeletas.