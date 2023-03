La Asamblea de Madrid ha instado este jueves al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que declare bien de interés cultural (BIC) de la Comunidad de Madrid, en su condición de Patrimonio Cultural Inmaterial y en la categoría de Hecho Cultural, la Feria del Libro en el Parque de El Retiro. La proposición no de ley (PNL), presentada por el grupo socialista, ha sido apoyada por Vox y PP. Más Madrid y Unidas Podemos se han abstenido en la votación y han mostrado sus discrepancias con la medida propuesta. “Resaltamos su capacidad para educar y divulgar tanto la lectura como el libro, haciéndolo más accesible y democrático, puesto que es un espacio estable de visibilidad y socialización en torno a la cultura”, ha argumentado Manuela Villa, diputada socialista y secretaria de Cultura y Deporte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

La portavoz de Cultura ha añadido que la Feria del Libro es un elemento fundamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de la región de Madrid tanto por su valor cultural como por su arraigo en la región de Madrid. Además, mantiene los elementos originales presentes en su creación en 1933. “Su celebración al aire libre en casetas prefabricadas en un espacio de la ciudad, su gratuidad, el descuento del 10% en la compra de libros, el encuentro personal con los autores gracias al ritual de la firma de ejemplares y la masiva participación del público”, sostiene Villa sobre la feria que se celebra desde 1967 en El Retiro. Aunque en 1979 se trasladó por un año a la Casa de Campo.

Manuela Villa ha recordado en la Asamblea de Madrid al alcalde republicano Pedro Rico, responsable de la inauguración de la primera edición. “Esa cita con la lectura ha sobrevivido 90 años, esquivando los avatares de nuestra historia, incluyendo una guerra civil y una dictadura”, ha explicado la diputada. “Esta iniciativa pretende proteger una forma muy nuestra de disfrutar los libros al aire libre y en el parque de El Retiro”, ha añadido sobre el entorno en el que conviven naturaleza y cultura. Villa ha lamentado además no contar con el voto favorable de Más Madrid.

Podemos denuncia el “negocio editorial”

Desde Unidas Podemos, Carolina Alonso asegura que “nada queda del espíritu popular” de la Feria del Libro actual. “Se ha convertido en un negocio editorial. Las condiciones económicas draconianas que impone la Feria a los participantes expulsa a una parte significativa del sector editorial independiente y dificulta a los autores que se autoeditan. Esto es contrario al espíritu popular”, ha explicado Alonso. “Es muy difícil invertir menos de 4.500 euros por caseta y esto contradice los orígenes no elitistas de la Feria. Hoy es un gran escaparate comercial de las grandes multinacionales editoriales”, añade, para justificar las enmiendas que han propuesto a la PNL. Su grupo quiere un 25% de casetas públicas destinadas para escritores noveles y otra para autopublicados, pero el PSOE lo ha rechazado. Por eso se ha abstenido: “No queremos votar en contra, pero queremos manifestar que hay que dar una vuelta a la Feria del Libro para que sea más accesible a los autores y autoras”.

Alicia Torija, de Más Madrid, ha confirmado la abstención de su grupo en la votación porque declararlo BIC es limitado en la protección que ofrece a la Feria del Libro. “El Retiro es un patrimonio sensible que no tiene un plan de usos y que debe tener consensuado y con el beneplácito de la Unesco. Por eso no puede ser la Comunidad de Madrid la que determine el proceso de declaración BIC, al tiempo que lo pone en peligro con la creación del macroaparcamiento del Hospital Niño Jesús”, ha dicho. Y se ha preguntado qué es lo material que pretende proteger este BIC en la Feria del Libro: los libros o las casetas.

Uno de los aspectos llamativos de esta iniciativa para declarar BIC la Feria del Libro ha sido el voto favorable del PP, que mantiene en jaque al pulmón verde de Madrid con su intención de construir un macroaparcamiento en los bajos del Hospital Niño Jesús. Esas más de 800 plazas ponen en peligro la sostenibilidad del Retiro y así se lo ha hecho saber al Ayuntamiento la Unesco.

Naturaleza y cultura

Hace dos meses la Unesco emitió un informe desfavorable a la obra, que la presidenta tendrá que aceptar si quiere que Madrid y el Paisaje de la luz siga formando parte de la Lista Mundial del Patrimonio. El PP ha felicitado a la diputada Manuela Villa por su trabajo y votará a favor de la PNL, porque “nos da la oportunidad de apoyar la Feria del Libro” y “estamos muy convencidos de que en la Consejería de Cultura caerá muy bien”.

Los libreros se adelantaron un mes al trámite parlamentario y presentaron un logo que reforzaba la idea del vínculo arraigado entre el parque y los libros. Es el primer logotipo en los 90 años de vida y 82 ediciones: de un libro abierto crecen unos árboles. La naturaleza está sembrada sobre la cultura y la cultura es la raíz de la naturaleza. Una imagen directa y rotunda, diseñada por Pep Carrió para fijar la Feria al parque. La organización necesitaba una visión inquebrantable de la cita literaria con el parque y Carrió creó esta comunión.

La nueva imagen nace para despejar las críticas que cuestionan la celebración en este delicado espacio verde, por el que durante 17 días pasarán más de dos millones de personas (a partir del próximo 26 de mayo). Para la dirección de la Feria, el nuevo logo es una declaración del compromiso que tienen con el parque. “Necesitábamos una imagen que reivindicara más que un marco, uno indisoluble e irrenunciable”, ha explicado la directora Eva Orúe a este periódico. Con el movimiento de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, el vínculo entre Feria y Retiro parece que será tan fuerte como desean los libreros. Indisoluble.