Ayuso llama "mezquinos" a la oposición por querer entrar al Gobierno "por la puerta de atrás" con una moción de censura

El turno de la oposición en el Debate del Estado de la región ha estado marchado este martes por la petición de una moción de censura. El PSOE la ha pedido para cuando termine la pandemia apelando a Ciudadanos e incluso a Vox para que sumen la mayoría necesaria, mientras que Más Madrid la ha tachado de urgente hasta el punto de que la impulsará si los socialistas no se animan ya. En su turno de réplica, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "mezquinas" estas intenciones de la izquierda a los que ha acusado de querer "entrar por la puerta de atrás" al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El mensaje más importante, no obstante ha ido para Vox, su otro socio en el Gobierno, al que ha negado la reducción de consejerías que pide a cambio de apoyar los presupuestos de 2021.

"Todos presionan porque necesitan estos escaños y este poder. Y han decidido que el momento de mayor dificultad es el momento de arremeter y alcanzar el poder", ha dicho la presidenta rechazando la moción de censura que ya reclama toda la oposición a excepción de Voz. ¿Cómo acabaría esto? Fuera inversiones, fuera educación concertada, especial, fuera abrir un negocio como quiera, fuera elegir en qué colegio quiero matricular a mis hijos, elegir el médico, fuera escuchar… El socialismo y el liberalismo son como el agua y el aceite", ha dicho como abanderada de la libertad mientras ha calificado estas intenciones de "mezquinas" en más de una docena de veces.

El siguiente mensaje era para la formación de extrema derecha de la que depende para sacar adelante las cuentas del año que viene después de haber dejado en un cajón las de este ejercicio. En su turno, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha pedido una importante rebaja de los impuestos que este lunes Ayuso prometió para "la legislatura" – sin mayor concreción–, y una reducción de las consejerías. Esta última solicitud a cambio de apoyar las cuentas, ha sido rechazada por la presidenta madrileña que ha defendido que "no gobierna para los gestos": "sería la derechita cobarde", ha espetado la presidenta madrileña sobre un insulto recurrente del partido de Santiago Abascal al PP.

"Tenemos claro que nuestro gran equipo está gestionando una situación complicada en la que todos los consejeros están a salvar vidas. Ni medio conciliando. Estamos todos trabajando. ¿Podría quitar algín consejero de cara a la galería? Sería injusto y desproporcionado. Daremos ejemplo para reducir la burocracia, allí donde sea beneficioso para los ciudadanos", le ha dicho Ayuso a sus otros socios.

La presidenta madrileña ha sostenido que acepta y asume las críticas pero ha declarado que nunca la toleraron ni siquiera cuando la nombraron candidata a la Presidencia. "Era la heredera de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez, cuando no la amiga de Pablo... siempre fui algo. Nunca fui la presidenta de los madrileños, nunca me gané ser la representante de los ciudadanos". Para la presidenta madrileña, nadie ha reconocido su trabajo como política "humilde y honrada" durante toda su vida.

En cuanto a las críticas recibidas por su actitud ante la pandemia, Ayuso ha asegurado que no estará "orgullosa de nada" mientras haya fallecidos en la autonomía pero ha defendido que consejeros y diputados de PP y Ciudadanos no han hecho otra cosa desde marzo que dejarse "la piel" para mejorar la región. "Ustedes desde sus sillones esperemos que esto vaya mal, a ver si intentamos que de manera mezquina arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y entrar por la puerta de atrás ya que no lo conseguimos desde el Parlamento", ha manifestado.