Ayuso pide "respeto" para sus medidas al resto de presidentes autonómicos: "Yo jamás he criticado a otros o sus estrategias"

Tres días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticase el cierre de la hostelería en Catalunya, Ayuso ha pedido "respeto" para las medidas que ella aplica en la región. “Si miran la hemeroteca verán que jamás he cuestionado ni criticado a ningún presidente autonómico ni a ninguna autonomía por sus estrategias, no lo he hecho en ningún momento porque las autonomías no están para eso", ha asegurado Ayuso pese a sus palabras este sábado desde la capital catalana contra el cierre de bares y restaurantes.

La dirigente del PP que fue contestada por el presidente de Galicia, Alberto Núnez Feijóo, de su mismo partido, ha asegurado que no va entrar en confrontación con otros presidentes autonómicos, "los mensajes tienen que ser de apoyo, trabajo conjunto y respeto”. "No he hablado hasta hoy por lo que no ha podido haber enfrentamiento con el presidente de Galicia porque no he hecho absolutamente nada. Yo respeto las declaraciones del presidente, como lo he hecho siempre, así como el trabajo que realizan las comunidades autónomas, la suya la primera".

Ayuso ha defendido que la economía en Madrid es de una manera, mientras que otras comunidades "tienen otras peculiaridades": "la nuestra es de emprendimiento y de pujanza y, desde luego, las colas del hambre que estamos viendo hay que evitarlas a toda costa", ha defendido.

La presidenta madrileña trasladó este lunes al sector hostelero de la región que a partir del viernes ampliará a seis las personas que puedan reunirse en las terrazas de los restaurantes –desde el pasado 25 de enero solo pueden ser cuatro–, una estrategia contraria al resto de autonomías.

"Madrid tiene su propia estrategia, un nuevo hospital con mil camas, millones de test masivos que hemos comprado, test en las farmacias o bajamos los impuestos. Madrid tiene su estrategia en general y hay que respetarlo entre todas las comunidades y, sobre todo, darnos cuenta de que a falta de Gobierno y de iniciativa nacional, cada CCAA hace lo que buenamente puede con esta situación".

Controles en trenes y autobuses

Ayuso ha vuelto a reclamar este martes una estrategia nacional de movilidad que incluya el control de autobuses y trenes procedentes de países como Portugal, Italia o Francia. En declaraciones a los medios, antes de visitar una de las farmacias de la capital que hará test de antígenos desde el jueves, la dirigente regional ha sostenido que hay que estar "atentos" a los desplazamientos en este tipo de medios de transporte porque "en este momento no hay ningún tipo de control".

"Se está viendo que la pandemia tiene una voracidad mayor y que está habiendo ahora mismo nuevas cepas que están complicando mucho las estrategias sanitarias en España y en concreto en Madrid", ha manifestado.