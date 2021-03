Ayuso rechaza ampliar las restricciones en Semana Santa: "Fomenta las fiestas ilegales, traslada las cenas a los domicilios y sube el virus"

Como era previsible, la Comunidad de Madrid se posicionará este miércoles en contra de que medidas más restrictivas durante la Semana Santa como plantea el Ministerio de Sanidad para evitar un repunte de los contagios durante las fechas vacacionales. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no es partidaria de hacerlo porque eso provocaría que aumentasen las cenas en las casas y los contagios, además del paro y "no hay que tocar lo que funciona, ha defendido pese a que los contagios vuelven a subir en la región. "Con la gente encerrada en casa es posible que el virus suba", ha dicho la presidenta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en Aranjuez, Ayuso ha defendido que la posición del Ejecutivo regional en la reunión de esta tarde en el Consejo Interterritorial será "la misma de siempre". "No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello que funciona bien no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha dicho, pese a que la tendencia de hospitalizados se ha revertido en la región y vuelven a subir.

"Consideramos que no hay que utilizar la pandemia para insuflar miedo, ni ahora ni nunca", ha asegurado, para a renglón seguido señalar que quieren que cada decisión que se tome se haga "en base a criterios sanitarios, a informes estrictamente sanitarios".

"Estoy muy orgullosa del Gobierno que presido, con el trabajo que han realizado los consejeros en los años más difíciles que uno pueda imaginar. Son personas preparadas y que han demostrado un gran conocimiento de la administración pública y de gestión", ha defendido Ayuso.