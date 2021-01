Un centenar de trabajadores del Canal de Isabel II llevan tres días atrapados por el temporal: "Hemos tenido que improvisar colchonetas para dormir"

Más de un centenar de trabajadores del Canal de Isabel II están atrapados desde el viernes en sus centros de trabajo por el temporal. Se trata de instalaciones, como estaciones de control y depuradoras, repartidas por todo el territorio de la Comunidad de Madrid, algunas de ellas en zonas remotas de difícil acceso. Los trabajadores no disponen de comida e ignoran cuándo podrán salir ante las heladas y la falta de previsión del gobierno regional.

"Nuestra queja principal es la falta de organización de Canal con respecto a los trabajadores. Desde el viernes pedimos que los todoterrenos que tenemos se pusieran a disposición de los operadores de las plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual. Sin embargo, estas personas llevan incomunicadas desde que entraron a las 14:00 y no pudieron volver a casa y los que llegaron en el turno de noche del viernes a las 22:00 horas", explica a elDiario.es Emilio Torres, delegado de prevención de Comisiones Obreras (CCOO).

Delgado añade que algunos trabajadores han conseguido salir con vehículos del Canal de Isabel II, pero no con la ayuda de Protección Civil. "Llevamos avisándoles desde el mismo viernes y por no llamar la atención o por la falta de comunicación que tiene la Comunidad de Madrid no lo han conseguido", lamenta.

Con la reciente apertura de algunas líneas de Cercanías se ha abierto la posibilidad de que algunos operarios puedan volver andando, pero sigue sin ser una solución porque, según el delegado de prevención, "hay personas que viven en la sierra o que no tienen posibilidad luego de coger metro ni nada".

La situación de los operarios varía según la planta. Uno de los atrapados, que prefiere no revelar su nombre, se encuentra junto a otros cuatro compañeros con los que ha pasado casi unas 50 horas desde que entró a trabajar. "Nos ha proporcionado comida uno de los responsables de la planta, que estaba de vacaciones y ha llegado con una furgoneta 4x4, pero hay plantas en las que ni siquiera han tenido eso", señala. Pasar la noche, como añade el trabajador con voz cansada, tampoco ha sido fácil: "Hemos tenido que improvisar unas colchonetas con cosas de la planta para poder dormir". Justo en el momento de la llamada están limpiando el acceso a la planta en la que se encuentran los 5 trabajadores, ya que, "en teoría", serán rescatados mañana.

Desde el Canal de Isabel II han emitido este domingo un comunicado interno a sus trabajadores al que ha tenido acceso este periódico en el que se limitan a decir que "la prioridad continúa siendo la seguridad" de sus trabajadores. "Estamos coordinados con Protección Civil y con las autoridades de la Comunidad de Madrid para que nos ayuden a limpiar los accesos lo antes posible. Son conscientes de la importancia del servicio esencial que prestamos", añaden.

Continúan diciendo que "como no disponen de máquinas quitanieves" están tratando de "movilizar a los maquinistas que nos ayudan habitualmente con maquinaria no específica que pueda ser de utilidad. Ayer fue imposible acceder a sus máquinas, pero hoy lo estamos intentando de nuevo".

La situación también ha sido denunciada por Podemos en la Comunidad de Madrid, por boca de su coordinador general, Jesús Santos: "Necesitamos una actuación urgente. Desde Podemos rogamos a la Comunidad de Madrid que se pongan los medios necesarios para rescatar a estos trabajadores, pues la situación es peligrosa para la seguridad y la salud de la plantilla del Canal Isabel II".