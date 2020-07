El acto institucional del Ayuntamiento de Madrid para dar inicio a la semana del Orgullo LGTBI empezó con una imagen de concordia: la vicealcaldesa, Begoña Villacís, acompañada de los grupos municipales (excepto Vox) sosteniendo una bandera arcoíris junto a diversas asociaciones invitadas al evento. Pero la cordialidad ha durado poco. El Consistorio se ha dado de bruces, en su propio acto, con las críticas de los colectivos LGBTI por no colgar este año la enseña en la fachada del Palacio de Cibeles. Villacís ha respondido al reproche afeando a los activistas que no les defendieran en el altercado de la manifestación del Orgullo del año pasado.

"No lo pensaba decir, pero lo voy a decir. Me gustaría haber visto a más compañeros de batalla defendiéndonos", ha señalado la vicealcaldesa, que a renglón seguido ha tenido que añadir que hablaba como "portavoz de Ciudadanos". "Nadie tiene derecho a patrimonializar el Orgullo, nadie tiene derecho a acosar, nadie merece ser castigado por pertenecer a un partido político determinado", ha añadido. Su partido, Ciudadanos, denunció ante la Fiscalía "insultos" y "graves ataques" de manifestantes durante la marcha estatal del Orgullo LGTBI de 2019 en Madrid. Un informe policial redujo el altercado al lanzamiento de una botella de plástico vacía.

Unos minutos antes, el presidente de COGAM, Jesús Grande, imputaba al Gobierno municipal falta de "valentía". "No entendemos por qué nuestro Ayuntamiento no ha colocado la bandera LGTBI en la fachada. Esperábamos una mayor valentía", ha dicho en su turno de intervención, en el que ha pedido al Consistorio que cambie de opinión porque "aún queda tiempo". "No toda la sociedad ni la clase política nos aceptan. Pedimos a todas las instituciones que no consideren interlocutores a los que quieren meternos de nuevo en los armarios", ha afirmado Grande, en referencia al ausente Vox.

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se ha desmarcado esta mañana de la decisión municipal y sí ha colgado una bandera LGTBI en la sede de Vicepresidencia, desoyendo, como otros gobiernos, una sentencia del Tribunal Supremo -dictada a raíz de una polémica por una bandera por la autodeterminación en Canarias- que prohíbe la colocación de enseñas no oficiales. "Si no hemos puesto la bandera es porque una sentencia nos lo ha impedido. Hemos sido creativo y hemos utilizado las farolas de Cibeles. Ya me gustaría a mí. Lo teníamos previsto", ha justificado Villacís, que ha asegurado que el compromiso político no se demuestra "con el tamaño de la bandera" y ha recordado que la sede del Gobierno municipal está iluminada por las noches de color arcoíris.

Más Madrid se ha sumado en el acto a la crítica de los colectivos y ha pedido no usar la pandemia como "excusa" para minimizar el "apoyo institucional". "No podemos contentar a todos. A los socios de este gobierno, a Vox, ausente en este acto por razones evidentes y obvias; y a todas las personas que somos LGTBI", ha señalado después la portavoz municipal, Marta Higueras.

El partido de extrema derecha ha declinado acudir a la convocatoria, pese a que estaba invitado como grupo municipal y figuraba en la escaleta. Esta vez han decidido no asistir tras el precedente del 25-N, cuando Vox utilizó el acto institucional del Ayuntamiento para negar la violencia de género. Tampoco ha estado presente el alcalde de Madrid, de gira el fin de semana en Euskadi con motivo del arranque de la campaña de las elecciones vascas. "Tan representado queda el Ayuntamiento cuando viene la vicealcaldesa que cuando viene al alcalde", ha respondido Villacís.

Fuentes municipales precisan que el regidor tenía previsto estar hoy por la mañana en un acto de campaña del PP vasco, pero ha adelantado la vuelta a Madrid "por asuntos urgentes de despacho". "Cambiar a esas horas el acto por completo para contar con él no parecía razonable", añaden estas fuentes, que subrayan que ya se organizó así el año pasado y que Almeida "está totalmente comprometido con la celebración del Orgullo como demuestran sus políticas".

Un programa integral "a la vanguardia"

Ciudadanos, de cuya área de Familias, Igualdad y Bienestar Social corre a cargo la organización de la semana del Orgullo, ha aprovechado el acto para anunciar un programa novedoso de atención psicosocial para familias LGTBI que pondrá a Madrid, según el delegado del área, Pepe Aniorte, "a la vanguardia". "Que el mundo nos envidie por nuestra política LGTBI", ha proyectado Aniorte.

El programa, de momento, no está desarrollado ni tiene presupuesto. Se prevé para el año 2021 y se gestionará a través de los siete Centros de Apoyo a las Familias (CAF) que ya existen en la ciudad. El programa pretende "acompañar" a las personas LGTBI en los "momentos vitales" de su vida, como la decisión de salir del armario y la gestión con la familia; o la "orientación a las familias LGTBi que quieran tener hijos", en palabras del delegado. Su equipo ha especificado después que está por desarrollar el programa y que esa orientación se sujetará "a la ley". La gestación subrogada es una práctica alegal en España.

Villacís también se ha posicionado en su discurso con las mujeres trans -"no son mujeres de segunda"- y ha reiterado su defensa de la gestación subrogada. "Los hijos de gestación subrogada tampoco son hijos de segunda, hay que aprender a respetar a todos".