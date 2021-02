El Ayuntamiento de Madrid prepara el 8M con menor consenso de la historia

Los años de unidad política en el Ayuntamiento de Madrid para reivindicar el 8M, Día Internacional de las Mujeres, han pasado a la historia. La entrada de Vox en el Pleno municipal con cuatro concejales ya dinamitó en 2020 el consenso institucional que ponía del mismo lado a todas las formaciones, fueran del color que fueran, cada 8 de marzo. Un año después, al desmarque previsto de la extrema derecha que niega la violencia de género, se suma el de los partidos de izquierda por primera vez por los "bandazos" que, a juicio de Más Madrid y PSOE, sufren las políticas de Igualdad en el Ayuntamiento.

A Almeida se le viene encima un mural feminista

Saber más

PP y Ciudadanos dan por perdida la declaración conjunta de este año. No han conseguido de momento sumar a ningún grupo municipal a su propuesta ni por la derecha ni por la izquierda pese a que defienden que el texto es "razonable". "No tiene mucha pinta de que vaya a salir adelante", admitía este jueves la vicealcaldesa, Begoña Villacís, asumiendo que el Gobierno está en "minoría" tras un comunicado conjunto de las dos formaciones de izquierda del Ayuntamiento.

Más Madrid y PSOE avanzan que solo se sumarán a la declaración institucional del 8M si el Gobierno que lideran José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís se compromete a recuperar la Dirección General de Igualdad de Oportunidades como un departamento con entidad propia. El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social la eliminó del organigrama y desplazó una parte de sus recursos —una subdirectora y una secretaria— a reforzar la atención a la emergencia social. El cese de la directora general, Rosa Gómez, se camufló como una dimisión de mutuo acuerdo. La izquierda también pide que se desarrolle la ordenanza contra la violencia de género cuya tramitación inició la anterior corporación de Manuela Carmena.

Un "paso atrás" para el Gobierno de Almeida

El Gobierno municipal asume que el desencuentro entre partidos este 8M, el mayor de la historia del Ayuntamiento de Madrid, es un "paso atrás". Pero en el reparto de culpas, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, acusa a la izquierda de "jugar a desinformar" y de defender un feminismo que califica como "excluyente" con las "mujeres que no son de izquierdas". No es la primera vez que la número dos del Ejecutivo municipal utiliza estos términos. Su partido, Ciudadanos, acuñó en vísperas del 8M de 2019 el concepto "feminismo liberal".

El PP se suma al mismo discurso. "El feminismo no es patrimonio de exclusivo de nadie, sino una cuestión trasversal de la que no se puede excluir a nadie por pensar diferente", aseguraba este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida cuando va a cumplirse un año de la enorme polémica por la celebración de la manifestación del 8M de 2020. Con esta convocatoria, coincidente con el estallido del coronavirus en España, PP y Vox trataron de desacreditar al Gobierno por imprudente y también al feminismo. "Menudo feminismo ese que llevó a miles de mujeres a las calles a un potencial contagio", dijo entonces el portavoz del Senado del PP, Javier Maroto. Era la primera vez que los conservadores acudían a la marcha histórica por la igualdad.

Más Madrid y PSOE explican así sus razones para no apoyar la declaración institucional propuesta por el Ayuntamiento de Madrid. "No nos parece serio que pongan una vez unas cuantas palabras bonitas pero durante el resto del año recorten el personal que se dedica a estos proyectos y lancen mensajes confusos sobre el feminismo y sobre los derechos de las mujeres", apunta la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. El concejal del PSOE, Ignacio Benito, se muestra "dispuesto a consensuar la iniciativa si no se queda en declaraciones de intenciones". "Las últimas semanas han sido una sucesión de decisiones políticas que tenían como nexo algo inaceptable para el grupo socialista: el ataque a las mujeres madrileñas y a los avances que han logrado", añade.

Dos polémicas relacionadas con el feminismo

Las dos últimas grandes polémicas en el Palacio de Cibeles han tocado de lleno al feminismo. Primero, el intento de Vox, con el apoyo de PP y de Ciudadanos en un primer momento, de tapar un mural que retrata a mujeres importantes para la historia. La iniciativa abrió una brecha en el partido de Villacís que terminó enmendándose a sí mismo para frenar la propuesta. La vicealcaldesa corrigió al concejal presidente del distrito que había votado a favor.

Unos días después saltó la reestructuración de los departamentos de Igualdad y contra la Violencia de Género que fusiona dos direcciones generales en una sola. Ciudadanos ha tratado de defender sus cambios desvinculándolos de presiones de Vox y desacreditando la estructura que había hasta ahora por haber nacido, según el grupo municipal, "porque había que recolocar a Celia Mayer", exconcejala del equipo de Carmena cesada como responsable de Cultura. "El presupuesto se mantiene", ha asegurado en varias ocasiones Villacís.

La corporación formada por PP y Ciudadanos se ve habitualmente condicionada por el pacto por la extrema derecha que garantiza las mayorías. Para aprobar las cuentas de 2021, por ejemplo, ambos partidos pagaron el peaje de otorgar subvenciones directas a una entidad antiabortista aunque Ciudadanos suele negar que los postulados extremos de Vox, especialmente en asuntos de igualdad o violencia de género, restrinjan sus políticas.

El grupo municipal liderado por Javier Ortega Smith aún no se posicionado oficialmente sobre la declaración institucional de este 8M, que incluye expresamente la condena al "negacionismo de la violencia de género". Entre los postulados ideológicos que definen a Vox está el rechazo a la existencia de una violencia específica contra las mujeres, lo que hace pensar que tampoco en esta ocasión apoyarán la declaración, como ocurrió el año pasado. Si habrá o no manifestación es otro interrogante que se resolverá en las próximas semanas. "Parece difícil que pueda haber aglomeraciones", zanjaba el alcalde.