Hana Jalloul: "Haremos una oposición muy firme, no vamos a pactar nada con el PP que piensa como la ultraderecha"

Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) será la nueva cara del PSOE en la Asamblea de Madrid tras tres legislaturas con Ángel Gabilondo al frente. Su designación es temporal a instancias de la gestora que pilota la organización, descabezada tras el batacazo electoral del 4M en el que los socialistas perdieron el liderazgo de la izquierda. El partido decidirá en otoño su rumbo con una nueva dirección que deberá ratificarla o nombrar a un otro portavoz. Pero Jalloul dice que la temporalidad no afecta a su desempeño y que trabajará "al 100%" ya sea "para tres meses o para dos años": "Si pensara que me voy a ir mañana, no trabajaría nunca".

La ex secretaria de Estado de Migraciones asume que los socialistas han sufrido una “desconexión” con los votantes que se esfuerzan en solventar ya, con la presencia en todas las protestas por el cierre de centros de salud. La portavoz asegura que la ciudadanía verá al PSOE en la calle. Y rechaza a priori cualquier pacto con el PP de Isabel Díaz Ayuso, a la que califica de ultraderecha.

Ustedes están en pleno diagnóstico de qué falló para que obtuvieran el peor resultado de su historia, ¿cuáles son las primeras conclusiones?

A lo mejor no supimos conectar con la sociedad como debíamos. Estamos ahora en un proceso de escucha activa, de sentarnos y de explicar todo lo que estamos haciendo. Un proceso de recapacitar, de pensar y de escuchar. Y estamos aprendiendo mucho y además somos autocríticos.

¿Ángel Gabilondo no supo hacer una buena oposición?

Ángel Gabilondo es Ángel Gabilondo. Él es la persona que es y siempre sus características le han definido como una persona muy especial. Todas las encuestas sin excepción decían que era el candidato mejor valorado. Para los que piensan que no ha hecho una buena oposición, Ángel es una persona muy querida, tenaz en sus convicciones y estamos muy agradecidos porque ha hecho una gran campaña, que ha sido muy dura, con mucho esfuerzo.

¿Y por qué cree que la derecha lleva gobernando 26 años en la Comunidad de Madrid?

El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid sobornó a gente, con el Tamayazo, para mantenerse en la Comunidad de Madrid. Eso es lo primero que hay que mencionar: que se mantiene con corrupción. Y en las elecciones de 2015, la izquierda nos quedamos muy cerca; y en las de 2019, el Partido Socialista Obrero Español ganó. ¿Por qué sigue gobernando Ayuso? Porque se apoya en la ultraderecha. El PP perdió las elecciones y nosotros las ganamos. Lo que pasa es que nos quedamos a muy poco de poder gobernar, hay que leer también esas claves electorales.

Somos, como ya he dicho, autocríticos y entendemos que hay una desconexión con la ciudadanía que queremos recuperar y trabajar en este proceso de autocrítica y de aprendizaje.

¿Y la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez cree que ha podido influir?

La gestión de Pedro Sánchez en España son 140.000 millones de los fondos de recuperación, dar a Madrid más de cuatro millones de vacunas, más de 680 millones para la hostelería, ayudas a los autónomos... Vengo de trabajar en el Gobierno de España y la gestión ha sido impecable.

Pero ha sido radicalmente distinta a la de Ayuso y Ayuso ha arrasado en las elecciones.

Pero Ayuso no ha hecho una buena gestión de la pandemia, los muertos lo demuestran. El hecho de que la pandemia haya sido sustancial en los resultados electorales porque no hemos sabido leer que estábamos cansados de estar en casa es distinto a que ella haya hecho una buena gestión de la pandemia. Más de seis mil muertos en residencias, la vacunación no funciona como debiera, la gente no se vacuna en los centros de salud, las plantillas no están reforzadas... La pandemia se está gestionando francamente mal y encima se opone a todas las decisiones del Consejo Interterritorial, siendo insolidaria y encima irresponsable con el resto de las comunidades autónomas.

La actitud de Ayuso nos pone el semáforo en ámbar con otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, en vez de ponernos el semáforo verde, porque ve que no nos organizamos entre nosotros

Precisamente la Comunidad de Madrid, junto a otras, se opone a las últimas medidas que ha planteado el Consejo Interterritorial de cerrar el interior de los bares cuando se llega a un nivel de incidencia determinado. ¿Qué le parece? Porque a lo mejor está leyendo la Comunidad de Madrid algo que no está leyendo el Gobierno central.

La señora Ayuso va a ir siempre contra el Gobierno de España por motivos personales. Y me parece poco profesional, irresponsable e insolidario con el resto de las comunidades autónomas. Esta actitud nos pone el semáforo en ámbar con otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, en vez de ponernos el semáforo verde, porque ve que no nos organizamos entre nosotros gracias a personas como Díaz Ayuso. Tendríamos que trabajar para dar una imagen de conjunto formal para poder tener turismo. Pero nos lo vamos a cargar porque Ayuso ha decidido ir en contra de las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud, sabiendo que son de obligado cumplimiento.

Por primera vez dejarán de ser la oposición tras el sorpaso de Más Madrid. ¿En qué afecta eso a la labor del PSOE en la Asamblea?

En nada. Vamos a seguir adelante, muy animados y trabajando muchísimo. A nuestra labor política no nos va a afectar en nada, al revés. Somos 24 diputados que vamos a luchar como si fuéramos 48. Tenemos mucha ilusión y eso se está viendo ahora con nuestra iniciativa de escucha activa. Estamos trabajando mucho con las agrupaciones.

Visualmente sí que puede tener una repercusión, ya que por primera vez el PSOE puede perder la bancada de la jefatura de la oposición. ¿Están negociando para mantener ese sitio?

No. Nosotros estaremos donde nos permitan los escaños y votos que hemos adquirido. Nos sentaremos donde nos pertenece. Todavía no sabemos en qué lugar porque no se ha hablado de eso, pero nos sentaremos donde nos ha colocado la sociedad madrileña.

¿En qué ha cambiado ya el PSOE de Madrid respecto a la etapa anterior, respecto a Gabilondo?

El primer cambio es que soy una mujer. Soy una mujer también de origen diverso y eso lleva implícito un cambio desde el principio. Y lo dije desde el primer día que me nombraron portavoz: vamos a hacer una oposición muy tenaz, muy dura, muy firme, sin darle un respiro a Ayuso. En ese sentido, vamos a ser muy críticos y muy constantes en la oposición.

Y, sobre todo, porque nosotros queremos poner de manifiesto que la gestión de la señora Ayuso es nefasta. Lo estamos viendo con el cierre de centros de salud, un montón de plazas que se necesitan y no se cubren para Atención Primaria, se sacan plazas de 48 pediatras y solo se presentan seis…

La oposición socialista, por tanto, ¿va a estar más en la calle, va a salir de la Asamblea de Madrid?

Vamos a estar en la calle y de hecho ya estamos en la calle:estamos en los centros de salud, en los centros educativos… Esta va a ser una legislatura muy de estar con las personas.

Ayuso suma más que las tres formaciones de izquierdas y junto con Vox tienen 78 escaños, nueve más que los necesarios para una mayoría absoluta. ¿Tiene margen la izquierda para hacer oposición al Gobierno con esa amplia mayoría?

El hecho de que ellos tengan esa mayoría no implica que nosotros no vayamos a hacer una oposición política contundente. Y si es por propuestas que logren unanimidad, yo ya presenté una iniciativa para alejar las casas de apuestas de los centros educativos que se aprobó por unanimidad aunque ahora no se esté aplicando porque la señora Ayuso no cumple su palabra. Nosotros hacemos muchas propuestas y seguiremos haciéndolo, somos capaces de sacar consensos y seguir luchando por nuestras ideas.

¿Entonces cree que pueden llegar a acuerdos con el PP o Vox?

Si las iniciativas son buenas y ellos son razonables se podría. ¿Ellos se arriesgarían a que nosotros sacáramos iniciativas que son positivas para la gente y que dijeran que no?

¿Van a apoyar la comisión de investigación de Barajas? Porque en un primer momento la vinculó a que se apoye otra de residencias.

No podemos apoyar una competencia que no es nuestra. Y no tiene que ver lo uno con lo otro, además. La de residencias es una competencia nuestra por reglamento y por ley, pero no es Barajas.

¿Y hablarán con Vox para que apoye la de residencias?

Veremos qué pasa en su momento. Pero nosotros nunca hemos dicho de no hablar por algo que creemos que es justo para la sociedad madrileña. Si se niegan, será su problema.

¿Cree que habrá presupuestos este año? Parece que en las negociaciones de investidura entre PP y Vox está esa posibilidad aunque Ayuso lo descartara.

Desde luego nosotros hemos pedido que los haya. No solo en campaña, sino que el otro día dije que se debería habilitar la actividad parlamentaria el mes de julio para presentar presupuestos, porque si no, no sé cómo se van a gestionar los fondos europeos. Sería súper irresponsable no hacerlo.

¿Se plantean negociar esos presupuestos con el PP para evitar que la ultraderecha de Vox los condicione?

Primero vamos a dejar que la señora Ayuso hable. Desde luego, negociar con el PP, poco, porque se ha convertido en la ultraderecha. Nosotros no estamos a favor de las políticas de ultraderecha, de desigualdad... Esta semana mismo se hablaba de cerrar centros de salud. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con una persona con ese tipo de políticas? Es muy difícil llegar a ningún tipo de negociación con la señora Ayuso. No obstante, vamos a esperar a ver qué nos plantea.

¿Pero no pondrían una serie de condiciones a cambio de su apoyo para que no condicionen los presupuestos o la política de la Comunidad de Madrid la ultraderecha?

No estamos en eso ahora directamente. No estamos ahora en pactar nada con un partido que piensa como la ultraderecha.

Tengo una credibilidad también como profesional, los militantes socialistas me apoyan y yo cuento ahora con eso

Cuando la gestora anunció su portavocía, avisó de que sería temporal hasta que haya un congreso que decida la nueva dirección del partido. ¿Aspira a que dure toda la legislatura?

Aspiro a vivir ahora, y a trabajar al 100%. No aspiro a mirar el calendario, pienso en el ahora. Tengo una credibilidad también como profesional, los militantes socialistas me apoyan y yo cuento ahora con eso y con la gestora, por supuesto. Así que cuento con el Partido Socialista para hacer mi trabajo y eso es en lo que pienso. Luego llegará el Congreso del partido y veremos lo que pasa. Pero ahora mismo estoy trabajando, si pensara que me voy a ir mañana, no trabajaría nunca. Y hacerlo bien, me queden tres meses o dos años, que es como hay que trabajar.

¿Se presentaría a liderar el partido en Madrid como secretaria general?

Es algo que realmente no me he planteado por ahora. Me he planteado liderar la oposición a Ayuso. Es lo único que me planteo.

Tres alcaldes importantes han alzado la voz reclamando que el PSOE se apoye en el municipalismo para ganar en 2023. ¿Fue un toque de atención contra usted o contra la gestora?

Si le soy sincera, no, porque además los conozco muy bien a los tres. Creo que el municipalismo está en el ADN de los socialistas, que es un partido en el que las discusiones son abiertas y eso siempre es bueno, pero todos tenemos siempre una misma voz y de hecho salieron a decirlo también.

Por eso no lo veo como algo polémico. Los alcaldes hacen una labor sustancial y fundamental para el PSOE. Durante la pandemia, en la mayoría de los ayuntamientos socialistas no han cobrado las tasas de las terrazas, o solo una parte, han comprado tablets para los alumnos, ayudas a la hostelería… Nuestros alcaldes y alcaldesas trabajan mucho así que al revés, nuestro reconocimiento, acercamiento siempre.

Pero por qué cree que salieron públicamente. Internamente no se interpretó como algo positivo.

Si me pregunta como portavoz, yo no lo he interpretado en ningún momento de manera negativa, al revés. Se ha demostrado, y esta semana la gestora ha tenido reuniones con los alcaldes, que estamos todos a una. Las conclusiones se sacan de los hechos y la gestora ha estado reunida con los alcaldes y está en un proceso conjunto trabajando mano a mano. Estamos a una.

¿Quién tendría que liderar el PSOE de Madrid, alguien que esté en la Asamblea y represente la oposición a Ayuso o un alcalde para ser esa seña de municipalismo?

Las personas que tienen que liderar el PSOE de Madrid para mí son los socialistas y las socialistas. Ahora estamos en un proceso de escucha activa en el que queremos reflejar y trabajar mano a mano con nuestros militantes para que se sientan representados. Y luego veremos. Uno no se puede saltar los órganos de representación del partido, vamos a tener un congreso regional y ahí se decidirá. Como no sabemos quién se va a presentar no podemos hablar de futuribles.

¿Pero Hana Jalloul qué prefiere?

Dependiendo de las opciones que haya entonces podré responder a eso cuando llegue el Congreso.

Hay que hacer política de Estado, aunque te cueste un proceso electoral

¿Qué opina de la concesión de los indultos a los líderes independentistas?

Los y las socialistas vamos a apoyar siempre al presidente del Gobierno en su intención de abrir el diálogo, la concordia y pasar página. Hay que hacer política valiente. Los y las socialistas siempre hemos estado ahí, hemos apoyado siempre a presidentes como Felipe González y Zapatero. Y hay referentes históricos, ya nos pasó cuando apoyamos el diálogo político para el fin de ETA de la mano de la sociedad civil y también nos criticaron mucho, pero han pasado diez años del fin de ETA gracias al trabajo que hizo el PSOE. También apoyamos el 155 porque tenemos lealtad institucional y somos un partido de Estado, no como el señor Casado.

Cuando habla de sociedad civil en el diálogo con ETA, ¿a qué se refiere?

Nosotros tenemos muy en cuenta el rechazo social y ahí la sociedad apoyó mucho. La sociedad quería acabar con ETA.

¿Cree que en este caso la sociedad entiende el indulto a los líderes independentistas?

Creo que la sociedad está cansada y esto también se ha visto con los resultados en Catalunya. La gente necesita un cambio, Catalunya necesita un cambio, el resto de España necesita un cambio. Creo que esto se va a ver en positivo. Cuando acabamos con ETA, ¿qué pasó? Sobre todo con partidos que no son leales como el PP, pero el resultado fue bueno.

Pero un mes después, el PSOE perdió estrepitosamente las elecciones.

¿Pero acabamos con ETA o no?

Sí.

Pues eso es lo importante. No pasa nada, la historia nos acaba poniendo en nuestro sitio. Hay que hacer política de Estado, aunque te cueste un proceso electoral, como en aquel caso que, además, no tuvo nada que ver con el fin de ETA sino que fueron la crisis y otras derivadas. Pero nosotros conseguimos lo que queríamos que era acabar con ETA, ser un partido de Estado, tener lealtad de Estado, que es lo que hicimos con el 155. Por tanto, política valiente y eso me hace sentir siempre orgullosa del presidente del Gobierno.

¿Ve lógico que Pedro Sánchez haga un cambio en su Gobierno?

Eso es una prerrogativa del presidente. Él está centrado en la vacunación, en la gestión de los fondos europeos, que había que presentar un plan muy estricto, y es un trabajo muy exhaustivo que han hecho los ministerios.

¿Pero le vendría bien un impulso al Consejo de Ministros?

Eso lo tiene que valorar el presidente. Lo que he visto es que las cosas funcionan. Yo fui secretaria de Estado y solo en mi ministerio hemos sacado el Ingreso Mínimo Vital, el Pacto de Toledo, ahora se han consensuado los ERTE... Me siento muy orgullosa del Gobierno porque ha permitido que la economía se mantenga y que haya una proyección económica buena para los próximos años. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. A los hechos me remito: si no hubiéramos hecho las cosas bien, no funcionarían.