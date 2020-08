El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, asegura que están detectando un 60% de casos asintomáticos de COVID-19 en lugar del 15% del que habló este jueves el director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Ruiz Escudero ha llamado desleal a Simón por este motivo. El problema es que el político madrileño contradice los propios informes epidemiológicos que publica su consejería. El último boletín de la Comunidad, que abarca desde el 10 de mayo al 2 de agosto, afirma que, en todo ese tiempo, la proporción de asintomáticos es del 37%. Bastante por debajo de la media nacional que está en el 50%.

VÍDEO | Madrid contradice sus propios datos sobre asintomáticos para llamar "desleal" a Fernando Simón

Además, ese mismo informe revela una tendencia continuada a la baja. En los últimos 14 incluidos en el documento, la subdirección general de Epidemiología indica que se han localizado un 19,4% de casos asintomaticos (768 personas). En el siguiente ciclo de siete días, el porcentaje se desploma al 7,6%. "Nos parece una deslealtad" ha dicho Enrique Ruiz-Escudero en un vídeo remitido a los medios de comunicaión, que "se hable de datos que no se corresponden con la realidad. El dato de asintomáticos detectados por nuestra red epidemiológica es del 60%", asevera el consejero de Isabel Díaz-Ayuso. La Consejería de Sanidad justifica la enorme discrepancia entre las declaraciones de Ruiz-Escudero y los datos ofrecidos por su propio informe epidemiológico en que, el documento es "provisional".

El epidemiólogo, catedrático y director de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Rodríguez Artalejo, se muestra muy sorprendido sobre el dato consignado por la Comunidad de Madrid en su propio informe: "Es inverosímil y por eso hay que aclararlo porque significaría que no se está testando a nadie que no tenga clínica [síntomas] y puede que no sea suficiente, pero rastreo está habiendo".

¿Por qué es importante este dato? Debido a que sugieren que en Madrid podría estar llegándose tarde a la detección precoz de casos, es decir, el rastreo no es capaz de localizar los contagios antes de que desarrollen síntomas y podrían estar diseminando el virus antes de que, esas personas, se notaran enfermas. Simón contaba el jueves, tras decir que era preciso un análisis conjunto sobre este asunto, que cabría que "estén haciendo una muy buena selección de pacientes sospechosos, pero, si se están haciendo las PCR un poco tarde, ya han desarrollado síntomas. Esto no es preocupante si el aislamiento se hace desde que inician síntomas o antes. Pero puede ser preocupante si ese restraso en el diagnóstico no va con aislamiento de los casos", remató.