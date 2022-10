Marta Higueras denuncia que le han retirado su escolta por razones políticas pese a estar amenazada

La concejala del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras ha denunciado públicamente en rueda de prensa que el Consistorio, en concreto, “la superioridad”, le ha retirado la escolta como “represalia” por denunciar “corruptelas de tres o cuatro mandos policiales”.

“¿Dónde está el informe de evaluación de riesgos?”, ha preguntado la concejala, que se declara independiente de sus compañeros de grupo. Desde el área de Seguridad, con Inmaculada Sanz a la cabeza, le han trasladado que es una medida que toman porque solo tienen protección los portavoces, cargo que ya no ocupa Higueras desde agosto.

La edil ha matizado en este punto que “hay concejales que no son portavoces que tienen escolta por razones de exposición pública y por motivos de seguridad”. “Denuncié sucesos que acontecieron en su momento y se valoró, se vio necesario ese servicio de protección”, ha argumentado. “Si se creen que me voy a callar y me asustan... me asustan, pero no me voy a callar”, ha advertido Higueras, que ha adelantado que el lunes acudirá a las pruebas físicas de la oposición policial en marcha “con un cronometrador y un notario que dé fe”.

Marta Higueras ha recordado que lleva meses denunciando en la comisión de Seguridad “prácticas irregulares” por parte de ciertos mandos policiales, como la presencia de agentes de gala en el funeral de la madre del comisario Morcillo, lo ocurrido en un local de intercambio de parejas con el intendente Vacas y las oposiciones, donde hay “personas allegadas a quienes se examinan en los tribunales”.

“Hay conexiones, amistades y parentesco entre las personas que están aprobando la oposición”, ha apuntado la concejala, que ha añadido que la tercera persona implicada en el altercado en el local de Retiro “es uno de los opositores a los que el intendente Vacas ya ha evaluado”. “Él ha renunciado a ser miembro del tribunal pero el opositor no ha renunciado”, ha condenado.

Higueras ha insistido en que “las oposiciones son fraudulentas desde el inicio porque están amigos y familiares directos, además de parejas, de altos mandos de la Policía”. “Voy a seguir denunciando irregularidades: hay otro incidente parecido en otro local, con imágenes. No me van a callar”, ha advertido al equipo de Seguridad y Emergencias.