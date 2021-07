La oposición planta a Almeida en el primer aniversario del acuerdo para reconstruir Madrid

Los cinco grupos municipales posaban sonrientes hace un año en la Plaza de la Villa, la sede histórica del Ayuntamiento de Madrid. Los 57 concejales presumían orgullosos de unos acuerdos tomados por unanimidad que daban oxígeno al irrespirable ambiente de crispación política en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid.

Se apaga el consenso en el Ayuntamiento de Madrid

Pero el primer aniversario de aquellos Pactos de la Villa deja una imagen bien diferente. La oposición ha plantado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto público al que el Gobierno había invitado a todos los portavoces para celebrar la efeméride. Solo ha acudido el líder de Vox, Javier Ortega Smith, además de la vicealcaldesa, Begoña Villacís. "No me quedo con si hay foto o no, sino con que esos acuerdos que están ahí", ha resuelto el primer edil, que ha precisado no obstante que no volvería a firmarlos. "Lo que tengo es que ejecutarlos", ha añadido.

Más Madrid critica que el Gobierno les haya convocado "ayer a media tarde para un acto de marketing, para intentar vender lo que no se ha producido". "Incluso la cifra que el propio Gobierno da de cumplimiento de los acuerdos. un 19%, es pequeña", ha lamentado la portavoz, Rita Maestre, en una convocatoria con prensa para hacer su propio análisis de balance.

En el PSOE desligan su ausencia explícitamente con los Pactos de la Villa. Su plantón tiene que ver, asegura el concejal socialista Ignacio Benito, con los desplantes que la Empresa Municipal de Transportes, da a sus consejeros, entre los que se incluye. "Se nos tiene que invitar a todos los actos y han decidido no hacerlo", añade en conversación con este medio. El acto de este miércoles tenía por objeto presentar las nuevas líneas de autobús eléctricas.

Ambos partidos coinciden en que el balance de cumplimiento de los acuerdos es malo, aunque no se arrepienten de haberlos firmado. Los pactos fueron muy criticados por Unidas Podemos -sin representación en el Ayuntamiento de Madrid- porque, a juicio de la coalición, la firma daba alas al alcalde. Más Madrid y PSOE coinciden en que el primer edil ha sacado rédito político de aquella foto, pero aseguran que "era lo que tenían que hacer".

"El alcalde ha laminado toda la confianza", sostienen en el grupo municipal socialista. "Nuestro compromiso no es con este Gobierno sino con la ciudad y en ese sentido hicimos lo que nos correspondía. Si alguien no ha cumplido con lo suyo, tiene que explicarlo", ha matizado, por su parte, Maestre, que asegura que está "profundamente orgullosa" de "haber contribuido a generar certezas y tranquilidad".

En el Gobierno municipal la visión es otra. El alcalde asegura que se han cumplido o están en vías de cumplirse el 87% de los acuerdos. Aunque el porcentaje de acuerdos solo ejecutados es mucho menor, un 19%.

Si Almeida ha querido sortear la polémica por las ausencias, Javier Ortega Smith la ha avivado. "Nos llama la atención que la izquierda rancia decida no estar aquí- Solo saben funcionar bien cuando resaltan lo que nos divide a los españoles. Cuando es venir a festejar el primer aniversario de un gran acuerdo, en eso no están", se ha quejado el portavoz del grupo de la extrema derecha.