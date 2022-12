Almeida se arrepiente de su guerra contra Ayuso: “Me equivoqué, lo asumo; pero no fui Judas Iscariote”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que se arrepiente de haberse enfrentado con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por el poder en el PP de Madrid aunque ha negado que se comportara como un “Judas Iscariote” durante esa guerra interna que se desató en su partido en la etapa de Pablo Casado y que acabó con la defenestración del anterior presidente del PP y su sustitución por el gallego Alberto Núñez Feijóo.

Almeida ha explicado en una entrevista con Federico Jiménez Losantos en esRadio, que lo único que defendió entonces fue “una tercera vía” para Madrid que no fuera ni él ni Ayuso. “Pero me equivoqué, lo asumo. Me debí quitar de en medio, me tenía que haber frenado y no lo hice”, ha reconocido.

Sin embargo, ha asegurado que en ningún momento fue un traidor, “un Judas Iscariote” porque “estaba hablando de un modelo de organización, no hablando de personas”, una idea que le trasladó a la propia Díaz Ayuso en una comida que mantuvieron ambos a principios de noviembre de 2021. Pero dada la situación “imposible” a la que se llegó, cree que debió dejar de defender ese modelo porque “estaba consiguiendo lo que quería evitar, un mayor enfrentamiento” y una mayor “crispación”.

Almeida ha recordado que fue portavoz del PP en aquella etapa porque Casado pensó que un “buen candidato” para este cargo, apostando por él como dirigente de Madrid. Aceptó serlo pero ahora dice que está mejor y “más cómodo” siendo solo alcalde y dedicado por completo a Madrid. En este sentido, ha defendido que él tiene “personalidad propia” y pelea por aquello en lo que cree. “Yo no tenía nada contra Isabel”, ha dejado claro. Incluso ha dicho que las relaciones y la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en toda esta legislatura han sido “muy buenas”.

“En aquel momento me pidieron que diera un paso adelante, y lo di. Me equivoqué, cometí errores. Para mí el error que yo cometí, visto con perspectiva, es que todo el mundo sabía que yo defendía un modelo de partido, que era el de la tercera vía; yo desde un año antes defendía un modelo de organización, y debí dejar de defenderlo, debí quitarme de en medio cuando vi por dónde iban las cosas”, ha enfatizado ante la insistencia de Jiménez Losantos.

Madrid Central y la negativa de Vox a apoyar las cuentas

Por otro lado, el alcalde también ha defendido su postura sobre Madrid Central y el hecho de que acabe de anunciar una moratoria para 2023 solo para los vehículos de transporte con distintivo B, que será aprobada este martes por el Pleno de Cibeles gracias a una enmienda del PP y Ciudadanos a la Ordenanza de Movilidad actual. A su juicio, en Madrid no existe un “problema con el vehículo privado”, lo que pasa es que hay “una normativa europea de calidad del aire que tenemos que cumplir”, ha señalado.

De hecho, ha recordado que lo primero que hizo como alcalde en 2019 fue aprobar “una moratoria en la aplicación de Madrid Central para evaluar sus efectos”, pero que al día siguiente recibió un auto del Juzgado con una medida cautelarísima “donde decía que no podía acabar con él”. “Lo recurrimos y lo perdió el Ayuntamiento. Luego hubo una sentencia y dijo que no podíamos aplicar la moratoria”, ha explicado.

Almeida cree que el Ayuntamiento va a poder compaginar esas restricciones que aún persisten “sin ahogar el crecimiento económico de la ciudad. ”Los datos económicos están ahí y son muy buenos“. ”Pensamos que no hay un problema con el vehículo privado, y hemos lanzado ayudas para que las personas lo cambien“, apostando por la compra de coches eléctricos, que no contaminan. Luego ha señalado que el ”esquema de actuación“ en el que se asienta su Gobierno está basado sobre ”tres pilares: mejorar la calidad del aire y combinarlo con la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social“.

El regidor ha criticado a Vox y a su portavoz, Javier Ortega Smith, por sus exigencias y su negativa a sentarse a negociar los presupuestos de 2023. Así, ha señalado que en las próximas elecciones los madrileños deberían tomar nota de que Ortega Smith ha renunciado en los dos últimos años a aprobar “unos buenos presupuestos para Madrid”. “Se han apartado y no han querido negociar, ni han presentado enmiendas ni siquiera fuera de plazo”, ha lamentado. “Lo de Vox es para hacerse mirar”, ha sentenciado.