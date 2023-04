Los candidatos de la izquierda a la Alcaldía de Madrid se disputan la figura de Manuela Carmena

Manuela Carmena se ha convertido en el mayor reclamo de los candidatos de izquierda a la alcaldía de Madrid. Sus antiguos compañeros de candidatura, Rita Maestre y Luis Cueto, desde hace tiempo enfrentados, se disputan ahora su legado y pugnan por aparecer con ella o atraerla a alguno de sus actos electorales. A esa carrera se ha sumado también la aspirante a la alcaldía del PSOE, Reyes Maroto, que incluso desveló en una entrevista que quería atraerla a su candidatura. El único que hasta el momento no ha reclamado la ayuda de Carmena ha sido el candidato de Podemos-IU-Alianza Verde, Roberto Sotomayor, exatleta, cuyo partido no se presentó a los anteriores comicios municipales e intenta ahora hacerse un hueco.

Todo ello ante el estupor del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que pudo comprobar durante su reciente audiencia con el Papa en el Vaticano el buen recuerdo que la anterior regidora de Madrid había dejado en el Pontífice. El Papa Francisco soltó las siguientes palabras, al estrecharle la mano: “¡Hombre, el heredero de la gran Manuela!”. Picado ante las mofas que provocó aquella presentación, Almeida se lanzó durante el último pleno del consistorio contra los portavoces de los grupos de la oposición para ironizar a su vez por “la fascinación” que le producía ver la, en sus palabras, “desenfrenada e histérica carrera” de sus rivales por hacerse una foto con la exregidora madrileña. No obstante, apuntó: “Me alegro de que el Santo Padre reconozca a alguien que fue alcaldesa de Madrid”.

En aquel pleno, el penúltimo de esta legislatura, el alcalde se enzarzó especialmente con el concejal de Recupera Madrid Luis Cueto, sobrino político de Carmena, con la que se ha fotografiado. Después de dejar claro que “discrepaba” con el comentario del Papa, Almeida se lanzó contra el portavoz del Grupo Mixto, que fue el que se mofó de aquel saludo: “Si hay algún heredero [de Carmena], ese es usted, que fue el ideólogo, su mano derecha y el brazo ejecutor de su gestión llena de fracasos”. La sesión transcurrió tensa, como todas las que se han celebrado este año, en las que se nota el clima preelectoral que vive Madrid.

La jueza dejó la política en 2019 después de comprobar que por muy poco no iba a poder repetir mandato al frente de Cibeles, precisamente por la división que protagonizó entonces la izquierda con ella misma a la cabeza. Esto propició que las derechas –PP y Ciudadanos– sumaran y pudieran gobernar con el apoyo de la extrema derecha de Vox. Ahora, conscientes de la gran popularidad de la que gozó Carmena, unos y otros la quieren cerca como un codiciado referente.

La reaparición de la jueza después de mucho tiempo en la sombra tuvo lugar el pasado 23 de marzo, cuando se dejó ver en el desayuno informativo del Club Siglo XXI para arropar al que fue coordinador general de Alcaldía durante el gobierno de Ahora Madrid, Luis Cueto, uno de los ediles que, a mitad de legislatura, se escindió de Más Madrid junto con José Manuel Calvo, Felipe Llamas y Marta Higueras. De esos cuatro concejales que crearon Recupera Madrid y que gracias a Almeida lograron formar el Grupo Mixto –sobre el que ahora pesa una reciente sentencia ordenando su disolución–, solo quedan dos juntos, Cueto y Calvo, que se presentan con una agrupación de electores a las municipales.

Llamas dimitió tras el acuerdo presupuestario que cerraron sus compañeros con Almeida, e Higueras ha decidido no participar de esa aventura y, salvo sorpresas, no concurre en ninguna otra lista municipal. No obstante, antes de apartarse de la plataforma, Higueras, que fue teniente de alcalde de Carmena, también expresó su deseo de que su “gran amiga” encabezara la candidatura que por entonces empezaban a planear. Lo hizo en una entrevista con elDiario.es en la que aseguró que “la única esperanza de recuperar la alcaldía de Madrid es que Manuela estuviese en algún proyecto”. La jueza se apresuró a dejar claro que no se le había pasado por la cabeza volver.

La presencia de Carmena en aquel desayuno con Cueto levantó suspicacias, de modo que, para que no hubiera confusión, la exalcaldesa explicó luego: “No apoyo a ninguna candidatura y sí a todas”. “Las apoyo a todas y a ninguna en particular. Estoy aquí como un acto más para escuchar, pero a continuación voy a ir a ver a Rita (Maestre) y voy a hacer un acto con Rita”. “Por supuesto que con Más Madrid me veréis también, sin duda. Y también probablemente con Reyes (Maroto) y con el PSOE, es decir, con todo el bloque progresista”, adelantó, dejando claro que lo que pretende con ello es dar “impulso” a toda la izquierda para ayudar a que pueda aglutinar el voto mayoritario de los madrileños.

Poco después, efectivamente, se dejaba ver con la que fue su portavoz en Cibeles, Rita Maestre, que aún estaba de baja por maternidad. Como se ve en una foto subida a Twitter, la candidata de Más Madrid explica: “Hemos visitado el puesto de Zapatelas [la tienda de ropa infantil que tiene Carmena en el Mercado de la Cebada] para charlar, recordar y que conociese a mi hija”. Maestre aseguró después que Carmena “es todo un referente de compromiso y cariño por la ciudad”.

Desde entonces, su equipo ha grabado ya varios vídeos que va haciendo públicos por capítulos y que ha titulado: 'Toda la verdad sobre Rita’, en los que gente cercana a la candidata habla de ella. En la última entrega, la tercera, 'Rita y Manuela', protagonizada íntegramente por Carmena, la jueza no escatima piropos hacia su pupila, de la que destaca “su inteligencia y lealtad”. “Cuando conozco a Rita me parece que es una mujer inteligente. Profundicé un poco en las características personales de cada uno porque me parecía que era lo más importante para diseñar el equipo. Yo veía que Rita hablaba muy bien”, comienza recordando la exalcaldesa en el vídeo.

Fue un orgullo ser la portavoz de gobierno durante 4 años de la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid. Gracias Manuela por el cariño y por ser siempre una referencia para avanzar. Estoy convencida de que en mayo lo vamos a lograr de nuevo. pic.twitter.com/rWJGMG4B2g — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 27 de marzo de 2023

Después continúa desvelando detalles de su relación: “Íbamos a hacer una nueva política. Éramos un equipo curioso, entre una persona muy mayor y gente muy joven, y me parecía bonito que si la alcaldesa estaba en el lado de los mayores, pues en el lado de la portavocía estuviera una mujer muy joven y muy inteligente”. “Entonces era muy importante que yo sintiera que tenía lealtad de mis compañeros concejales. Y yo creo que Rita fue muy leal”, confiesa, mientras lamenta las “barbaridades” que la oposición de entonces –el PP, principalmente– lanzó contra ella. Por eso le pide no caer en esta campaña “en desacreditar a los otros”.

Guiños desde el PSOE

A esa carrera por recuperar la figura de la emblemática exalcaldesa se ha sumado también la aspirante a la alcaldía del PSOE, Reyes Maroto, que en enero ya quiso poner en valor el “papel importante de Carmena” como “representante del cambio en la ciudad”. En una visita al marcado madrileño de Moratalaz, la exministra de Industria, Comercio y Turismo –que acaba de dejar la cartera– desveló que quería contar con su apoyo. Incluso hubo quien barajó la posibilidad de que fuera de forma testimonial cerrando su candidatura por Madrid, una idea que luego se descartó. “Nunca se lo hemos ofrecido”, aseguraron desde el entorno socialista.

Con lo que sí cuenta el PSOE es con que Carmena acuda a algunos de los actos de la candidata socialista, como la propia exalcaldesa le adelantó en una visita que Maroto hizo hace tiempo al mismo puesto del Mercado de la Cebada donde expone la ropa para niños que confecciona su taller solidario.

Del elenco de candidatos de los grupos de izquierda que concurren a estas elecciones, el único que no ha pedido a Carmena que le arrope en alguno de sus actos ha sido Roberto Sotomayor, el exatleta que representa a Podemos-IU-Alianza Verde. En su partido no gustaron mucho las declaraciones que la jueza hizo en el diario El País calificando la posición de la formación en torno a la ley del 'solo sí es sí' de “soberbia infantil”. En una reciente entrevista con elDiario.es, Sotomayor aseguraba que él, “más que en hacerse fotos del brazo de una señora”, prefiere “centrase en hacer un programa y un proyecto para la gente”.

Poco después, Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda al que Carmena destituyó, replicaba a la antigua alcaldesa: “Las puñaladas infundadas e injustas de personas soberbias, sí”, señaló en Twitter. “Pero no he visto aún UNA sola propuesta de corrección de la ley 'solo sí es sí' que solucione la interpretación machista de algunos jueces y juezas rebajando determinadas penas. Espero ansioso la redacción alternativa”.