La oposición acusa a Almeida de “poner en peligro” la seguridad de los madrileños con el “desastre” de los eventos navideños

El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid del año 2022 ha vuelto a evidenciar el ambiente de precampaña electoral que se vive ya en Cibeles. Todos los portavoces de la oposición han cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por su “mala gestión” que en general consideran “nefasta”. Aunque el alcalde ha sido criticado especialmente por el “desastre” y el “caos” que consideran que ha supuesto estos días la celebración en Madrid de varios de los eventos programados por el Ayuntamiento en estas fechas navideñas en las que la lluvias y el mal tiempo han sido las protagonistas, obligando a cancelar algunos de ellos.

Estos problemas se han vivido en los accesos a Árticus, el parque navideño inaugurado en la Casa de Campo, o en las aglomeraciones que se formaron para acudir a otros, como el encendido de las luces navideñas, el Circo del Sol, así como la suspensión de La Naturaleza Encendida sin previo aviso y supuestamente por mal tiempo pese a que al final no llovió. Pero también por las inundaciones de Metro a causa de la persistente lluvia que cayó en Madrid la semana pasada y que sorprendió a numerosos madrileños dentro o los “atrapó” en las escaleras del suburbano, problemas que la líder de la oposición Rita Maestre ha achacado a la “mala planificación” del área de Movilidad. También a la “dejadez” demostrada por la delegación del área Seguridad del Gobierno municipal.

Por todo ello, Maestre ha acusado al gobierno municipal de haber puesto “en peligro” la seguridad de muchas familias a la vez que ha criticado a Almeida por la “chapuza” que ha supuesto la apertura de la Puerta del Sol durante el puente de la Constitución con el suelo lleno de mortero aún fresco, una situación que tampoco consideran que esté siendo segura para los viandantes.

Sin embargo, el alcalde ha manifestado que se siente “francamente orgulloso de la situación en la que está la ciudad de Madrid” y ha negado “el relato apocalíptico” que dibuja Más Madrid y los demás grupos de izquierda a los que ha vaticinado “una nueva derrota electoral” en las próximas elecciones de mayo de 2023. Además, ha criticado a todos los grupos por “su irresponsabilidad”, por dejar que las cuentas del año que viene se vayan a tener que prorrogar por falta de apoyos, dirigiéndose sus dardos más ácidos en este sentido contra Vox.

Almeida no ha querido entrar a replicar, en concreto, las acusaciones de Maestre, pero fuera del Pleno ha declarado que “Madrid es una ciudad llena de actividades, desde el videomapping del Palacio de Cibeles hasta el Árticus. Tenemos que poner todos los medios necesarios para que, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las fechas que son, no se vuelvan a producir estas molestias e incomodidades”.

Además, durante el debate, el alcalde ha cargado contra la portavoz de la oposición por ausentarse a media mañana a un acto de Más Madrid de ratificación de las candidaturas para los comicios municipales y autonómicos. “Si usted abandona hoy el Pleno para irse a un acto de partido, a mí me parece una vergüenza, es incalificable no lo haga. Está usted desde luego incumpliendo el deber más esencial con los madrileños. No abandone usted el Ayuntamiento”, le ha pedido Almeida.

Maestre ha aprovechado para decirle que a ella le apoya el 100% de sus compañeros de partido para ser la candidata al Ayuntamiento mientras él ha tenido que ir a una entrevista de radio “a mendigar el perdón de Ayuso” para poder serlo. Pero Almeida luego se ha mofado de ese “porcentaje de apoyo a la búlgara” de la líder de Más Madrid.

Almeida acusa a Ortega Smith de dar “un bidón de agua a la izquierda”

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se ha centrado en su particular batalla contra el alcalde por no derogar Madrid Central, como se comprometió en el pacto que cerraron ambos para la investidura. Por ello, ha atacado a Almeida al que ha acusado de parecerse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “en las formas” porque, en su opinión, los dos han llegado a sus cargos “mintiendo”.

“Sánchez llegó a Moncloa mintiendo a sus votantes, a sus afiliados y a los españoles y usted llegó a la alcaldía mintiendo al decir que acabaría con el Madrid Central de las restricciones, el Madrid de las multas y de la suciedad”, le ha espetado. Además, ha rechazado que por el 'no' de Vox a los Presupuestos no se vayan a bajar los impuestos a los madrileños cuando el día anterior su grupo aprobó en comisión la bajada del IBI. “Deje ya esa cantinela”, le ha pedido a Almeida.

El alcalde ha recordado a Ortega Smith que dijo que “a la izquierda no iba a darle ni agua, pero les está dando un auténtico bidón de agua. Solo le pido que reflexione sobre esto, que el triunfador de una batalla entre Vox y el Ayuntamiento de Madrid sea la izquierda”.

Almeida se ha defendido de los ataques generalizados de los portavoces de los grupos y se ha dedicado destacar que la capital cuenta “con los mejores datos de calidad del aire de toda su historia” y “ahí están los datos por mucho que quieran negarlo”. Estos datos se han logrado, ha precisado, gracias a “entender la sostenibilidad en tres patas como la ambiental, económica y social”.

Además, ha destacado que Madrid “por primera vez, está entre las diez primeras ciudades con mejor calidad de vida del mundo”. También ha señalado que el Gobierno municipal ha tenido que hacer frente a “situaciones como la pandemia”, pero ha reivindicado que ellos no hacen como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que echa la culpa de todo lo que pasa a Ucrania, o a la inflación”.