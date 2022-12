Árticus se estrella en Madrid con público desbordado y cientos de quejas en su apertura: “Una organización nula”

La feria navideña Árticus abría sus puertas el pasado viernes 16 de diciembre con la intención de traer a la Casa de Campo de Madrid el espíritu del Winter Wonderland londinense. Un “paraíso para los amantes de la Navidad”, como se anunciaba desde web, que para algunos se ha convertido más bien en un infierno. Las enormes aglomeraciones y los problemas con los accesos en la jornada de puertas abiertas que tuvo lugar el sábado 17 han causado momentos de tensión en lo que se presuponía una gran celebración.

Muchos afectados han contado sus experiencias en redes sociales. En Twitter, @AlexBellamyLeto destaca que “han vendido más entradas que el aforo habilitado, y con una organización nula. Gente con entrada pagada de espectáculos yéndose porque no han conseguido entrar (y eso que teníamos pase rápido)”. Este usuario se muestra especialmente preocupado por los problemas logísticos y de seguridad. “Las chicas que han dejado como caras visibles frente a los miles de personas de las colas son becarias universitarias, sin sueldo. Sus jefes estaban desaparecidos”, asegura.

Desde la empresa organizadora, Let's Go Company (responsable también de Naturaleza encendida, otro espectáculo en Madrid que recientemente vivió una polémica jornada con una cancelación imprevista), niegan este último punto. “Nosotros tenemos un personal contratado con sueldo, dietas y todo en regla”, aseguran en declaraciones a Somos Madrid.

Después de “horas de cola”, indica el mismo usuario de Twitter, algunos asistentes que en principio se habían quedado fuera pudieron acceder al recinto, pero la inquietud no terminó: “Conseguimos entrar en una avalancha por la que mi hermana le ha recriminado a un responsable de seguridad que si vuelve a pasar un Madrid Arena son los responsables”. La comparación no es casual, ya que uno de los pabellones del parque temático es el mismo en el que tuvo lugar la tragedia. “¿Su respuesta? Pues no entres. A partir de ahora es tu responsabilidad”. El relato de los hechos según este afectado concluye remarcando que “obviamente el espectáculo ha ido con retraso” debido a las fallas de seguridad.

En Let's Go Company tampoco comparten que se produjeran incidentes de ese calibre en la puerta ni en el parque, “simplemente llegó un momento en el que dentro se estaba incómodo y había confusión”. Lo achacan a que coincidieron a la vez y en espacios muy cercanos Árticus, Circo del Sol y un evento de celiaquía. Reconocen, eso sí, que “anunciar la jornada de puertas abiertas dio lugar a confusión, ya que mucha gente pensaba que era libre cuando había que registrarse en la web”.

Hay casos como el de María y su familia en el que ni siquiera pudieron acercarse a la feria, explica a Somos Madrid: “Teníamos una entrada general para las 19.30, aunque fuimos con media hora de antelación. Pero cuando llegamos al Paseo de Extremadura casi en el límite entre Carabanchel y la Casa de Campo, nos encontramos que estaba todo atascadísimo. En un punto, un policía nos dice que tenemos que aparcar donde podamos y caminar o coger el Metro. Como íbamos con un bebé, no nos hacía gracia la idea, así que decidimos marcharnos”.

Va en la misma línea de otras quejas que se han producido en redes y en las reseñas de Google desde el pasado viernes. Por esta vía, otro usuario califica lo ocurrido de “timo”, y denuncia que alguien está “ocultando todas las reseñas negativas que se acumularían por miles”. Actualmente, la valoración de Árticus en Google es de 1,2 sobre 5.

Vergonzoso.¿Experiencia Aurora? 😤😤 Venir desde Aranjuez, aparcar en el Hipódromo coger una lanzadera que ha tardado 30 minutos para llegar a #Articus y que un cordón policial te diga que a la empresa se le ha ido de las manos y que no se puede pasar. pic.twitter.com/BlbhwZfSch — Beatriz Pedraza 🖤 (@BeaPedraza) 17 de diciembre de 2022

Desastre total en el #Articus: doble de entradas vendidas, pésima señalización y mínimo personal contratado. Cientos de personas atrapadas en el caos. Almeida cede espacios municipales, inaugura y se desentiende: una gestión nefasta y peligrosa. Dé explicaciones inmediatamente. pic.twitter.com/nrKOtSoLSS — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 18 de diciembre de 2022

La compañía responsable niega también este hecho: “Ni siquiera tenemos perfil de Google, pero cualquier persona puede crear uno no oficial. En la vorágine de esa noche, no sabemos por qué, aparecía que el parque estaba cerrado temporalmente, cosa incierta. No es que elimináramos esos comentarios negativos, pero tuvimos que quitar esa cuenta extraoficial porque indicaba incorrectamente que estábamos cerrados. Luego otros usuarios han creado un nuevo perfil y no lo hemos tocado, esos comentarios negativos permanecen ahí”.

“Ni una papelera” en un recinto convertido en “ratonera”

Los reproches han llegado además por la falta de dotaciones en el interior. “Estuve ayer… ni una papelera dentro”, denuncia la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, que ha cuestionado además “la calidad de la instalación eléctrica con la que ha caído” con “cables tapados con bolsas de basura”.

Espinar cree, según comunica a Somos Madrid, que lo sucedido supone “un ejemplo más de la incapacidad de gestión del Ejecutivo de la ciudad” y pide al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no seguir “jugando a la lotería con la seguridad de los madrileños y las madrileñas”. Califica la situación como “un desastre” y asegura no entender cómo Árticus estaba abierto el domingo “a pesar de lo que pasó el sábado”.

Estuve ayer… ni una papelera dentro, la calidad de la instalación eléctrica con la que ha caido es… si ya comentamos los precios, el espectáculo del Oso Grandioso… en fin, ¡feliz navidad! 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/ClUG3aP72D — Mar Espinar/❤️ (@espinar_mar) 19 de diciembre de 2022

A través de Instagram, en los comentarios a una publicación del espectáculo sin ninguna mención a la polémica, un afectado lamenta por su parte haber pasado “dos horas en coche atrapado en la ratonera que hay allí: El único parking completo, venden para un día 16.000 entradas para 500 plazas de aparcamiento. Muchísima gente casi sin poder andar. Si llega a pasar algo imaginad, porque la mayoría eran niños pequeños”. Denuncia también los precios de los servicios ofertados: “4€ cerveza clásica y atracciones a 6€”.

Pero el precio de los espectáculos que alberga Árticus se dispara hasta los 13,50€. A través de TikTok, la usuaria ticaygata critica (sin dejar de lado el humor) el nivel de los grandes reclamos del evento: “El espectáculo Grandioso de grandioso tenía poco, totalmente incoherente”. Denuncia, además, la “pésima organización sin señalización adecuada”. Asegura que incluso se agotó la comida, por otro lado “carísima”.

Conviene precisar que el coste de una visita puede acabar disparándose. La entrada general figura desde cero euros en la página oficial del evento, pero al acceder a la compra se aplican gastos de gestión que oscilan entre los 2,50 y 7€. El precio varía en función de la hora de acceso y lo concurrido que esté el parque en ese momento. Con esta entrada se puede acceder y poco más, ya que una vez dentro hay que pagar por casi todo. Además, existen otras cuatro combinaciones de entradas que oscilan entre los 9 y los 45€, siempre sumando gastos de gestión al coste base. En la página aparece destacado un pack premium como recomendación por solo 10€ que incluye las entradas para el espectáculo de Peter Pan On Ice. Sin embargo, al acceder a la compra, las entradas pueden aumentar su precio hasta los 24,50€.

La gran explanada de la Navidad apadrinada por Almeida

Árticus es un intento por lograr que Madrid tenga un parque temático navideño como el de otras grandes ciudades europeas o estadounidenses. La idea era acercar el Polo Norte a la mismísima Casa de Campo, al menos entre el 16 de diciembre y el 8 de enero. Todo ello a través de instalaciones en tres recintos distintos: el pabellón de Cristal, el Madrid Arena y el pabellón satélite. A pocos minutos desde la estación de Metro de Lago (línea 10), cuenta con una superficie de más de 100.000 metros cuadrados dedicados a la Navidad.

Precisamente con esta alusión a sus dimensiones compartía en Twitter la implicación del Ejecutivo municipal en esta iniciativa la Delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy. La concejala inauguró Árticus el paso viernes 16 junto al propio Almeida. No en vano, el recinto sobre el que se ha levantado esta gran explanada de la Navidad pertenece al Ayuntamiento madrileño.

Articus Madrid enciende desde hoy su estrella en la Casa de Campo, con más de 100.000 m2 dedicados a la Navidad. Una razón más para visitar estas semanas la capital de estas fiestas. @AlmeidaPP_ pic.twitter.com/EQV7gqpzE6 — Andrea Levy (@ALevySoler) 16 de diciembre de 2022

Después de la ocurrido el pasado sábado, la organización decidió reubicar a los asistentes que para el domingo tenían entrada general (sin espectáculo). Estos usuarios “tendrán la oportunidad de venir otro día de su elección (siempre que haya disponibilidad) y obtendrán una mejora de su entrada general, incluyendo una invitación a uno de nuestros espectáculos. Si no prefieren venir otro día, podrán solicitar la devolución de su dinero”. Además, aconsejan a los espectadores llegar hora y media antes del comienzo y en transporte público. “Con esto queremos garantizar el correcto flujo de visitantes y que Árticus sea la experiencia navideña que nuestros visitantes esperan”, aunque para muchos navideños ya es imborrable el recuerdo de una pesadilla antes de Navidad.