Cancelación “sin previo aviso” de la Naturaleza Encendida en el Botánico: “Nos han chafado las vacaciones”

Los asistentes al espectáculo Origen de Naturaleza Encendida, celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid, se encontraron con una desagradable sorpresa el pasado viernes 9 de diciembre: el festival de luces nunca llegó a iluminarse porque el evento fue cancelado repentinamente. Una suspensión “por causas meteorológicas”, según han compartido en redes algunos afectados visiblemente indignados, así como la propia organización con una escueta información en una story de Instagram.

A la cuestión “¿qué pasa si llueve?”, la organización del evento responde de esta manera en la sección de preguntas frecuentes en su web: “El Real Jardín Botánico permanece abierto y Naturaleza Encendida se celebra con toda normalidad bajo la lluvia. Sólo se procederá a la cancelación de la actividad en caso de alerta meteorológica y/o si peligrara la seguridad de los visitantes, en cuyo caso enviaríamos un e-mail avisando con antelación”. El pasado fin de semana, sin embargo, no se produjo ninguna alerta meteorológica en Madrid.

De hecho, el viernes 9 de diciembre a la hora del espectáculo (entre las 18.00 y las 23.00) la cantidad de agua registrada en el distrito de Retiro era inferior a 1mm (menos de un litro de agua por metro cuadrado), aunque las precipitaciones fueron más intensas durante la mañana anterior. En Somos Madrid hemos intentado contactar con la organización del espectáculo para aclarar los motivos de la cancelación o si corre peligro de repetirse en fechas venideras, ya que todas las entradas hasta el final de la Navidad están vendidas. La empresa responsable, Let's Go Company, no ha respondido hasta el momento.

La justificación de la lluvia convence todavía menos a los usuarios si se suma la escasa información que ha proporcionado la compañía organizadora, así como los protocolos de comunicación que siguió. Los más afortunados, quienes acudían al espectáculo a última hora, fueron avisados vía mail con poco más de una hora de margen a través de un correo que llego a las 21.00 a todos los asistentes. Unos pocos pudieron verlo en las stories de Instagram de Navidad Encendida, único canal oficial que difundió la cancelación. El resto no recibió noticia alguna hasta después de llegar al recinto, por lo que muchas familias se desplazaron al centro en balde.

Sara cuenta su caso a Somos Madrid, especialmente llamativo ya que una amiga llegó a llamar a Navidad Encendida esa misma mañana por si el evento se cancelaba a raíz de la lluvia. Le contestaron que no, que el día anterior no pudo celebrarse, pero fue a causa de las fuertes rachas de viento. Esta vez no habría problema, le aseguraron. “Encima por la tarde ya no llovía, así que cuando llegamos y nos encontramos todo apagado y un montón de gente apegotonada en la puerta imagínate nuestra reacción”, dice. La taquilla también estaba cerrada, por lo que no recibieron asesoramiento alguno.

El aviso de anulación les llegó a las 21.00. En ese mismo mail anunciaban que les enviarían otro sobre la compensación, que por fin han recibido. “Van a ampliar fechas del 16 al 23 de enero y nos reasignarían una cita ahí, cuando ya se han acabado las Navidades. También dan la posibilidad de devolver el dinero escribiendo a otra dirección de correo. Pero en los dos casos las gestiones las tenemos que hacer los propios afectados”, se queja Sara. “Nos han chafado las vacaciones. Han suspendido sin previo aviso. Decenas de familias consolando a los niños”, protestaba también una usuaria a través de Twitter.

La confianza del público que no pudo disfrutar de Naturaleza Encendida está bajo mínimos. “Una vergüenza que seáis incapaces de avisar de la cancelación de Naturaleza Encendida!!! Espero que compenséis al menos los gastos de desplazamiento”, exigía un usuario en redes sociales. “A mi me llegó un email menos de una hora antes pero claro lo vi cuando llegamos y nos encontramos que habían cancelado. Ahora a esperar a que devuelvan el dinero”, comenta otro afectado.

Críticas por contaminación lumínica y sonora

Naturaleza Encendida es un festival lumínico organizado por Let's Go Company, empresa detrás de la mayoría de espectáculos en el Espacio Ibercaja Delicias o de la exposición Tim Burton. El Laberinto. Propone un recorrido nocturno por las instalaciones del Botánico, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIS). Un show de luce y sonidos durante los meses de noviembre, diciembre y parte de enero que Ecologistas en Acción ha criticado duramente: “Las molestias y daños significativos a la fauna y flora son inevitables cuando se trata de una instalación de cientos de metros de cableado, un elevado número de luces en los árboles, y una masificación del recinto”.

En ese mismo comunicado la organización ecologista explicaba que la empresa promotora de la Naturaleza Encendida lo anuncia como “Evento Sostenible Alineado con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)”, pese a que se trata de un espectáculo de luces “innecesario y ecológicamente inaceptable”. El gasto energético que genera “no puede ser calificado como sostenible, especialmente en un contexto de emergencia climática y donde los alumbrados navideños empiezan a ser cuestionados cada vez más socialmente”.