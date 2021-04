El PP renuncia a una tercera candidata de la lista de Ayuso que usó la treta por la que el Constitucional ha expulsado a Cantó

Se cae una tercera candidata de la lista de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones del 4 de mayo. El PP renuncia a incluir a Ana Vanesa Torrente, que ocupaba el puesto 56, según ha adelantado Vozpopuli y ha confirmado elDiario.es. La decisión es consecuencia directa del fallo del Tribunal Constitucional, que este jueves ha confirmado la expulsión de Toni Cantó y Agustín Conde de la candidatura del PP por empadronarse en Madrid después de convocadas las elecciones

El pasado lunes, el PSOE presentó una denuncia ante la Junta Electoral Provincial por la sospecha de que Torrente no cumplía con las condiciones para ser candidata a los comicios del 4M. Según descubrieron los socialistas, había utilizado la misma treta que el ex dirigente de Ciudadanos Toni Cantó: renovar su DNI pocos días después de convocarse las elecciones, y cuando el censo para estos comicios ya estaba cerrado. La Junta Electoral aún no se había pronunciado sobre esa denuncia.

Torrente, alegaron los socialistas en ese recurso, "presentó como documentación justificativa de reunir los requisitos para la presentación de la candidatura un DNI donde aparece domiciliada en la Comunidad de Madrid expedido el 29 de marzo de 2021". El mismo sistema que también utilizaron Toni Cantó y Agustín Conde, que renovaron sus DNI el 26 y 29 de marzo. De esta manera, trataron de evitar ser excluidos de la lista, algo que finalmente se produjo tras una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Madrid, un fallo que este jueves ha confirmado el Tribunal Constitucional.

La Junta electoral reconoció que, antes del registro de las candidaturas el 31 de marzo, remitió a los partidos un listado de requisitos a cumplir, entre los que figuraba que si en el DNI no constaba domicilios en la Comunidad de Madrid deberían aportar volante o certificado de empadronamiento. El organismo acordó aprobar ambas candidaturas solo fiándose de la dirección del DNI y sin comprobar la fecha de empadronamiento. Cantó, Conde y también Torrente trataron de que con eso bastara para ser candidatos. El truco no coló por la denuncia del PSOE, que alertó de que incumplían la ley electoral. Aunque, en un primer momento, la Junta Electoral dio la razón al PP y no quiso siquiera comprobar cuando se habían producido el empadronamiento: si antes o después de que se cerrara el censo electoral.

Ana Vanesa Torrente procede del PP de Murcia. Ha ocupado distintos cargos en los gobiernos de esta comunidad, como el de secretaria general de la Consejería de Presidencia y de Justicia del Gobierno de Murcia, y secretaria general de los Servicios Jurídicos. Hasta hace poco, era la directora gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo.