La primera reunión entre el sindicato médico y el Gobierno de Ayuso termina sin acuerdo con la contratación de facultativos como principal “fricción”

La primera reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato de médicos Amyts tras la masiva manifestación de este domingo y la huelga de sanitarios que continúa ante el caos en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias ha concluido este martes sin acuerdo. “Estamos aún en un punto muy alejado”, ha asegurado la secretaria general del sindicato mayoritario de médicos, Ángela Hernández, a la salida de su encuentro con la directora general de recursos humanos del SERMAS, Raquel Sampedro, que ha durado en torno a las dos horas.

El punto “de mayor fricción” entre la Consejería y Amyts radica en la “dotación” de personal de los centros de urgencias 24 horas que desde el Gobierno regional quieren reconvertir en “centros de continuidad” para hacer una redistribución completa de los mismos. Preguntada por si la Consejería de Sanidad estaría dispuesta a contratar más sanitarios para dotarlos, Hernández ha reconocido que este es el punto más delicado de las negociaciones porque desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso insisten en que “no hay médicos” para contratar.

“Ahí es donde no estamos de acuerdo porque ellos dicen que no hay médicos y nosotros decimos que si no facilitan las condiciones para que haya más médicos seguirá sin haber médicos. Ese es el punto de la dotación y de fricción en la que estamos”, ha afirmado Hernández a la salida de la Consejería.

La portavoz de Amyts celebra no obstante el cambio de actitud del Gobierno regional accediendo a sentarse con el sindicato convocante de la huelga y reconoce que la manifestación masiva del domingo ha sido clave para que desde la Consejería quieran ahora acercar posturas. “Llevábamos una semana de huelga sin que nos llamaran a negociar y ahora nos han llamado, cosa que agradecemos”, ha defendido.

Así, el comité de huelga ha destacado que la Consejería ha puesto sobre la mesa “un avance” sobre la última propuesta presentada el viernes que incluiría tres tipos de centros: 49 de ellos con equipo completo (médico, enfermera y celador), a los que se suman el CUE de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá, y el resto, 29, sin facultativo presencial.

“Es necesario un buen uso de los recursos y para eso es muy importante que sepan si son urgencia extrahospitalaria o Puntos de Atención Continuada. Que diferencien eso y que no traten de sustituir puntos sin médico diciendo que son extrahospitalaria atendidos por enfermeras y celadores, con la inseguridad que eso suponía para estos profesionales, nos parece importante”, ha destacado la portavoz del comité de huelga.

El comité de huelga estudiará ahora la propuesta de la Consejería y presentará su contrapropuesta “a la mayor brevedad”, con la vista puesta en una nueva cita entre ambas partes próximamente, y con la “dotación de dichos centros” como tema central. Desde Sanidad aseguran que se pronunciarán sobre este encuentro a lo largo de la tarde.

Paralelamente a este encuentro, los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse registraban en la Consejería de Sanidad un “plan de mínimos” con una serie de líneas rojas para retomar la negociación sobre la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid. Dicho documento pone como “línea roja” entre otras cuestiones, el refuerzo de las plantillas en todas las categorías, médicos presenciales para todos los centros 24 horas así como la recuperación de la jornada laboral de 35 horas.