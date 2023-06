Agustín Colmenarejo: “Las palabras de los vecinos en los Plenos de Distrito se las lleva el viento porque no se incluyen en las actas”

¿Sabías que el reglamento que rige los Plenos de Distrito no obliga a incluir en acta las intervenciones de los vecinos en las mismas? Es este un aspecto poco conocido, incluso por miembros de las agrupaciones políticas y representantes vecinales, según hemos podido comprobar en este medio. Tampoco lo sabía hasta hace poco Agustín Colmenarejo, un vecino bregado durante décadas en mil batallas vecinales de la Dehesa de la Villla y sus barrios…hasta que fue a buscar en las actas del Pleno Municipal de Moncloa-Aravaca –video actas hoy en día– dos intervenciones suyas y constató que no aparecían.

Quedamos con Agustín para que nos expusiera su caso en su preciada Dehesa de la Villa. Allí, en una mesa de madera, charlamos. O, mejor dicho, nos explicó todo, con ritmo y orden metódico, sacando de una carpeta roja documentos, correos electrónicos impresos y recurriendo a una pequeña agenda manuscrita para llamar a otros vecinos y recabar información en el momento.

Agustín Colmenarejo estuvo al frente de la Asociación Vecinal Paloma-Dehesa la Villa entre los años 1981 y 2016. De su jubilación da noticia una placa que guarda con orgullo en su piso de la calle Aguilar de Campoo, en cuya terraza con vistas a la sierra acabaremos la conversación junto con su mujer. Allí guarda con orgullo carpetas llenas de documentación y fotografías, como una junto a Tierno Galván que recuerda sus primeros años, cuando todo estaba por hacer en el barrio y él y su mujer llegaron allí junto a otros pioneros. En realidad, lo de la jubilación es una ficción, pues sigue involucrado en la Mesa de Participación Ciudadana de la Dehesa de la Villa, que se reúne en el Centro de Educación Ambiental, y en la Mesa por la Salud, también.

Y dentro de esa implicación, el pasado mes de enero, Agustín intervino en el Pleno a propósito del paseo del Canalillo de la Dehesa de la Villa, por cuya recuperación completa llevan años luchando desde distintas instancias asociativas de la barriada; y en el mes de marzo acerca de una intervención urbana para unir las calles de Navalperal con Mártires Maristas. Posteriormente, pudo comprobar que ninguna de las intervenciones constaba en las respectivas actas de los plenos, hecho por el que pidió formalmente explicaciones a la Junta el 23 de marzo.

La respuesta le sorprendió. El Reglamento Orgánico de los Distritos del ayuntamiento de Madrid de Madrid, de 1 de junio de 2021, rige la participación de los vecinos en su artículo 81. La intervención vecinal, que tiene una duración máxima de tres minutos y será contestada sin réplica por el Concejal Presidente, se adelantó entonces a antes del inicio de la sesión.

Aunque el reglamento no dice explícitamente que las intervenciones no serán recogidas en el acta, al quedar fuera de la sesión, no se incluyen en la grabación que sirve de acta, según le explicó por escrito la Secretaria del distrito a Agustín: “En el citado texto [se refiere al reglamento] se explica que el turno vecinal está fuera de la sesión plenaria del Distrito por lo que no se puede atender a las pretensiones formuladas en su documento”.

No contento con la explicación, Agustín volvió a pedir de nuevo intervenir en el Pleno abril con el fin de recabar el apoyo del Pleno y de todos los grupos políticos para emitir una enmienda del Artículo 81. “Lo que sería razonable es que cuando termine el artículo 81 en vez de un punto, hubiera una coma y que se incluyera la obligatoriedad de que las intervenciones estén en el acta”, explica Colmenarejo. Y continúa, “¿de qué sirve intervenir si no queda reflejado en el? Las palabras se las lleva el viento, no queda constancia ni de la pregunta formulada ni de la respuesta cuando interviene un vecino”.

La petición de Agustín, es más que un acto razonable o la cabezonería de un jubilado. Como activista vecinal que ha visto pasar todas las corporaciones municipales que han sido, sabe que los documentos son imprescindibles para afrontar reivindicaciones vecinales. En el caso de la recuperación del trazado completo del camino del Canalillo, nos explica, existe una carta del Canal de Isabel II –una de las instituciones con la titularidad sobre las partes que no están abiertas, la que permitiría conectar los terrenos de detrás del colegio de Huérfanos de Ferroviarios con la calle Valle de Arán– en la que se dice que ya hubo contactos entre el Canal y el Ayuntamiento, y este simplemente debía haber emplazado a recuperar la titularidad del terreno. El vecino piensa que la inacción del Ayuntamiento en un tema largamente pedido por las asociaciones del distrito es constitutivo de acudir a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción u otras instancias oficiales. Pero, para hacerlo con garantías, es necesario aportar todos los documentos y la constancia de que el Ayuntamiento está enterado del asunto.

Pero la petición de comparecencia fue denegada. En la contestación, de 10 de abril, la Secretaria informaba de que tenía que ser rechazada por la Concejal Presidente de Moncloa-Aravaca dado que el turno de participación vecinal no era parte de “temas concretos de interés del distrito que sean de su competencia o que incidan en su ámbito territorial.” Colmenarejo es consciente de que la petición no se circunscribe específicamente a un distrito, pero consideraba que el primer punto de acceso a la administración de un vecino es el Pleno de su distrito.

Las elecciones municipales y autonómicas paralizaron todo –en el distrito de Moncloa Aravaca hay que sumar el traslado de la Junta, precisamente, a la Dehesa de la Villa– y el actual panorama político, inmerso en el cambio de corporación y contagiado de electoralismo nacional, tampoco anima a pensar en asuntos aparentemente pequeños como este, pero Agustín avisa: va a seguir sobre ello.