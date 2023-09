Almeida pide que Aemet “afine” sus pronósticos y le acusa de hacer perder “credibilidad” a las instituciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra las previsiones que la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) dio este domingo para la capital, con las que decretó el aviso rojo por fortísimas precipitaciones. Almeida le ha pedido que “afine” sus pronósticos meteorológicos, ya que considera que los hechos del domingo han podido afectar a “la credibilidad” de las instituciones.

Subida de temperaturas en Madrid y tormentas puntuales después del paso de la DANA

Más

“Creo que en la medida de la posible hay que afinar las previsiones cuando hay una proximidad temporal por los perjuicios y la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones”, ha dicho en declaraciones a los medios este lunes por la mañana en la Plaza de la Villa, según recoge Europa Press.

El alcalde de Madrid también ha salido en defensa del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien señaló la importancia de reflexionar sobre las alertas que lanza la Aemet sin esperar a que acabara el episodio, que deja al menos dos muertos y un desaparecido. Almeida ha dicho que “coincide plenamente” con él, a la vez que ha insistido en la importancia de afinar las previsiones que se realizan para que sean “más fiables”.

Por otro lado, el alcalde defendió que el Ayuntamiento de la capital “cumplió con su deber y responsabilidad” ante la previsión de fuertes lluvias en la capital. Entre las medidas que decretó estuvo la del cierre de los centros culturales y otros espacios municipales, además de pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa. El regidor llegó a decir estas palabras el domingo por la mañana: “El mensaje que quiero transmitir con total claridad a los madrileños es que, por favor, permanezcan en sus domicilios salvo que sea imprescindible realizar el desplazamiento”.

El Ayuntamiento cerró túneles con alternativa en superficie, clausuró todos los parques vallados de la ciudad y las instalaciones municipales, así como centros deportivos. Otros espacios privados también cerraron sus puertas por la alerta e incluso se canceló el partido de Liga Atlético de Madrid-Sevilla.

Ante las críticas de algunos sectores como la hostelería, que lamentó la cancelación de reservas para comidas y cenas previstas este domingo, Almeida se ha defendido se ha preguntado qué hubiera pasado en la ciudad de Madrid si el Ayuntamiento no hubiera tomado todas las medidas y se hubieran cumplido las previsiones.

Más Madrid y PSOE acusan a Almeida de “deslealtad” por sus críticas

Las palabras del primer edil de la capital han sido afeadas por el portavoz del primer partido de la oposición, Eduardo Rubiño. El concejal de Más Madrid considera que está “echando tierra sobre los profesionales y los científicos de la Aemet que ayer cumplió con su deber, como cumplió la Comunidad y cumplió el Ayuntamiento para alertar de una situación de riesgo para la ciudadanía”, ha asegurado en declaraciones a los medios después de un acto de homenaje a los bomberos, que compartió con Almeida.

“Que no se cumplan las previsiones no quiere decir que las precauciones no hubiera que tomarlas” ha señalado Rubiño a la vez que alababa el trabajo de los profesionales de Aemet y las alertas a los móviles que se enviaron desde la Comunidad de Madrid. “No entendemos que el alcalde denote en sus palabras cierta deslealtad hacia este cuerpo”, añadió a la vez que explicaba que “lo que permiten las alertas es que estemos en condiciones de que Madrid estuviera preparado”. Por último, señaló irónicamente que “hay Madrid más allá de la M-30”, en relación a las graves inundaciones vividas en algunas localidades de la región.

En el mismo acto, la portavoz socialista Reyes Maroto ha considerado “lamentables” las palabras de Almeida. “Gracias a estos sistemas de alerta, en la ciudad de Madrid no ha habido ninguna víctima. Las afirmaciones del alcalde suponen una falta de lealtad institucional hacia la Administración del Estado que es de quien depende la Aemet”, ha indicado.