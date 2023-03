El plano secuencia que sumerge en las obras de la Puerta del Sol como si fuese una película de terror

“Creo que las prisas electorales se les han ido de las manos…”. Con ese comentario acompañaba la cuenta de Twitter @MadridDecadente un prodigioso vídeo que sumerge en las obras de la Puerta del Sol como si de una película o un vídeojuego de supervivencia se tratase.

En solo 80 segundos grabados el pasado sábado, la céntrica plaza se transforma en un escenario donde se suceden todo tipo de sorpresas: vallas por doquier, operarios saliendo de la nada, grúas imponentes o socavones que parecen llevar al mismísimo Infierno.

Todo ello aderezado con las tradicionales aglomeraciones del espacio, que aumentan exponencialmente ante la falta de espacio que dejan unas obras que, según el plan inicialmente previsto por el Ayuntamiento de Madrid, deberían estar encarando su fase final (aunque parece que transformar la ballena va a llevar más tiempo): la apertura está fechada para el próximo 3 de abril.

📌 Puerta del Sol



Creo que las prisas electorales se les han ido de las manos…🫣 pic.twitter.com/AHRvatWsaA — MADRID DECADENTE (@MadridDecadente) 11 de marzo de 2023

Sin embargo, @MadridDecadente no las tiene todas consigo y duda de que la reforma esté convenientemente acabada en tres semanas: “No sé yo Rick...”, comenta, en referencia a un afamado meme de Internet habitualmente empleado cuando algo parece falso.

Tienen 3 semanas para terminar todo esto 😬



No se yo Rick… pic.twitter.com/3vWbZlmALZ — MADRID DECADENTE (@MadridDecadente) 11 de marzo de 2023

Las críticas ante las imágenes que se ven en estos vídeos abundan en las respuestas al tuit. Una especie de trinchera urbana que según algunos usuarios no cumple con la legislación en materia de seguridad: “Maquinaria pesada trabajando a centímetros de los viandantes. Yo no daba crédito la última vez que pasé por allí y dudo que la normativa permita trabajar así”. Otros perfiles protestaban por el aspecto que Sol deja ya intuir: “Cambiarlo todo para no cambiar nada”.

Maquinaria pesada trabajando a centímetros de los viandantes. Yo no daba crédito la última vez que pasé por allí y dudo que la normativa permita trabajar así — Winston (@mediaisthedevil) 11 de marzo de 2023

He perdido la cuenta de cuántas irregularidades en materia de prevención de riesgos se ven en el video ¿No hay nadie del @MADRID supervisando esa locura? ¿Esperan que haya un accidente para tomar medidas? Es que es chapuza tras chapuza. — jb (@elmascapullo) 11 de marzo de 2023

Cambiarlo todo para no cambiar nada — cachito (@cachitoradfem) 11 de marzo de 2023

Claro que no a todos los usuarios las imágenes les remiten al cine de miedo. Para algunos es una pieza frenética propia de propuestas más musicales o espectaculares. Hay quien ve cierto parecido con el plano secuencia de la película Babylon, de Damien Chazelle. Desde luego esta banda sonora ayuda a encontrárselo, y es asombroso lo bien que casa con los sonidos de la obra.